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رحلة في الذاكرة

بداية ونهاية جمهورية بولندا الثانية ومشروعها "من البحر إلى البحر"

مجتمع

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بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى استعادت الدولة البولندية استقلالها بعد عدة تقسيمات خضعت لها أواخر القرن الثامن عشر – بداية القرن التاسع..

عشر فهل كان لبولندا مشروعها الجيوسياسي بين الحربين العالميتين كما كان للاتحاد السوفيتي وألمانيا وغيرها من الدول الأوروبية الكبرى؟ يجيبنا عن هذه الأسئلة وغيرها أحد أهم المؤرخين المتخصصين في التاريخ الأوروبي بين الحربين العالميتين البروفسور قسطنطين زاليسكي

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