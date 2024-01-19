بايدن يقر بعجزه.. هل فشلت سياسة واشنطن تجاه الحوثيين؟
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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الضربات التي يشنها الجيش الأمريكي ضد أنصار الله الحوثيين في اليمن سوف تستمر، لكنه اعترف بأنها لم تؤثر على عمليات الحركة
ضد السفن المتجهة الى إسرائيل في البحر الأحمر..
وشنت الولايات المتحدة وبريطانيا ضربة أولى ضد مواقع الحوثيين في اليمن قبل نحو أسبوع، ومنذ ذلك الحين، شنت الولايات المتحدة 4 ضربات إضافية، كان آخرها مساء الخميس.. فما دلالات إقرار الرئيس الامريكي بأن الضربات الجويةَ الموجهةَ ضد الحوثيين لا تؤتي أوكلها؟