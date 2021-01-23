بايدن وروسيا.. نحو تمديد "ستارت الجديدة"

ضمن استراتيجية الإدارة الأمريكية الجديدة للسياسة الخارجية تحضر العلاقات مع روسيا والصين كملفات شائكة تستوجب حسب تصريحات وزير الخارجية المعين أنتوني بلينكن تدارك أخطاء

الإدارة السابقة التي سمحت بتفوق موسكو وبكين عن طريق استغلال الصعوبات التي تواجه واشنطن.

بهذا الصدد يحدد وزير الخارجية المعين ملامح الاستراتيجية الجديدة اتجاه روسيا في الجمع بين اعتبارها شريكا وخصما، بينما يسعى اتجاه الصين للبناء على سياسات ترامب المشددة والمضي في ذات النهج لمواجهة ما بات منافسا رئيسيا للولايات المتحدة على الساحة الدولية.

بالتفاصيل سنحاول بحث تفاصيل هذه الاستراتيجية الأمريكية مع روسيا والصين بعد هذا العرض.