بايدن والسيسي.. صفقة أسلحة جديدة

فيما لجأت الادارة الأمريكية الجديدة إلى تجميد صفقات أسلحة بمليارات الدولارات مع الإمارات والسعودية بهدف مراجعتها، أعلنت الخارجية الأمريكية موافقة البيت الأبيض على تزويد الجيش المصري بصواريخ تكتيكية ومعدات عسكرية بنحو مائتي مليون دولار في أول صفقة أسلحة تعقدها الادارة الجديدة.

وفي بيان لها اعتبرت الخارجية الأمريكية الصفقة دعما للأمن القومي الأمريكي من خلال المساعدة في تحسين أمن دولة حليفة رئيسية من خارج الناتو.

الكشف عن الصفقة تزامن مع تصاعد بعض الأصوات المصرية في الخارج للمطالبة بتدخل إدارة بايدن للضغط على القاهرة في ملف الحريات.. وتأكيد واشنطن وجود اتصالات مع الحكومة المصرية بشأن بواعث القلق المتعلقة بحقوق الانسان.



فما هي أبعاد هذه الصفقة في ميزان العلاقات المصرية الأمريكية؟