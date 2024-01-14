بايدن محبط من نتنياهو بعد 100 يوم من الحرب.. الصبر بعد ينفد

منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة تصرفت واشنطن على أنها حربها.

أرسلت إليها حاملات طائراتِها وسفنَها، فتحتْ لها مستودعاتِ أسلحتها، رفعت الفيتو في وجه أي مسعىً لوقف الحرب في مجلس الامن، وغطت ولا تزال كلَّ ما ترتكبه إسرائيل بحق أهالي غزة، وها هي تقصف اليمن الذي هدد السفن الإسرائيلية. لكن بعد مرور مئة يوم على الحرب تقول الصحافة الأميركية إن الموقف الأميركي يشهد تحولاً.. أفق الميدان مسدود، لا خطة إسرائيلية لليوم التالي، وزراء نتنياهو وحلفاؤه يتحدثون صراحة عن إعادة السيطرة على غزة، وتظهر أميركا أكثر فأكثر أمام شعوب المنطقة مسؤولة عن أهوال إسرائيل في غزة، وذلك باعتراف مسؤولين أميركيين. لم يكن بنيامين نتنياهو يوماً رئيس وزراء حكومة تل أبيب المفضل لديها، والخلافات تستعر مجدداً في ظل حديث الإعلام الأميركي عن أن صبر بايدن ينفد.. فماذا لو نفد؟ لا تريد واشنطن الحرب التي تريدها لها تل أبيب مع طهران، وتدفعها نحوها.. هل ستتمكن واشنطن من كسر هذه المعادلة؟

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