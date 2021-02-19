بايدن لأوروبا: سنواجه معا روسيا والصين

في مسعى لبدء فصل جديد من الشراكة عبر الأطلسي..

ينعقد مؤتمر ميونخ هذه السنة وعلى رأس أجندته رأب تصدع هيمن على العلاقات الأوروبية الأمريكية في عهد الإدارة السابقة، هذه المساعي أكدها الرئيس جو بادين في خطابه عن عودة التنسيق والتعاون مع الشركاء الأوروبيين في مواجهة تحديات أمنية واقتصادية تفرضها العلاقات مع روسيا والصين.. التهديدين الأكبرين حسب المشاركين في مؤتمر ميونخ للمشروع الأوروبي وحلف الاطلسي.

فما هي معالم فصل الشراكة الجديد؟