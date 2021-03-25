بايدن: أفتقد ترامب وسأخوض انتخابات 2024

في أول مؤتمر صحفي له منذ توليه الرئاسة، اتهم الرئيس الأمريكي جو بايدن الجمهوريين بمواصلة تقسيم البلاد مضيفا أنه يتوقع الترشح لإعادة انتخابه في الفين أربعة وعشرين.

الرئيس الامريكي قال إن إدراته وضعت هدفا بتوزيع مئتي مليون جرعة من لقاح كورونا خلال أول مئة يوم رئاسته متعهدًا بحل المشاكل المتعلقة بانتشار السلاح والهجرة غير الشرعية والنمو الاقتصادي والانقسام الداخلي..

وفي الشأن الدولي قال إن بلاده ستغادر أفغانستان ولكن السؤال متى ... كما توعد كوريا الشمالية برد مناسب في حال اقدمت على التصعيد.. واعتبر أن بلاده لا تسعى للمجابهة مع الصين ولكنها تصر على التزامها بالقواعد الدولية في المنافسة النزيهة والتجارة العادلة.. فما هي أولويات إدارة بايدن وملامح السياسة الأمريكية الجديدة؟

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