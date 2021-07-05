بالونات غزة الحارقة تربك إسرائيل.. حرب قادمة؟

بذات لغة التهديد التي خاطب بها رئيس الحكومة الاسرائيلية نفتالي بينيت الفلسطينيين في قطاع غزة متوعدا برد قوي على إطلاق البالونات الحارقة،

هدد وزير دفاعه بيني غانتس بعمل عسكري جديد في غزة مشيرا إلى أن الحرب قد تندلع في أي لحظة وأن الجيش يعمل على تحديد المزيد من الأهداف في القطاع.

من جانبها اعتبرت حركة حماس الوعيد والتصعيد الاسرائيلي محاولات إسرائيلية فاشلة لفرض معادلات جديدة على الفصائل الفلسطينية في القطاع.

التصعيد الأخير يأتي قبيل جولة جديدة من الوساطة التي تقودها مصر بين حركة حماس وإسرائيل حول تثيبت التهدئة في غزة، والاستمرار في بحث صفقة جديدة لتبادل الأسرى ..

فما مدى جدية التهديدات الاسرائيلية؟ وما الرسائل التي تنقلها البالونات الحارقة من غزة؟