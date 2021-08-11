بالأدلة العلمية: الحياة ظهرت خارج كوكب الأرض!

في هذه الحلقة نستضيف العالم الروسي الشهير الأكاديمي أليكسي روزانوف. تخرج في "معهد موسكو للتنقيب الجيولوجي" عام 1958. وعمل في معهد الجيولوجيا التابع لأكاديمية العلوم السوفيتية.

ومنذ عام 1977 أشرف على مجموعة مختبرات اللافقاريات وعلم النباتات القديمة، ومختبر الكائنات الحية الأقدم.. وبعد ذلك شغل منصب مدير معهد علم الإحاثة التابع لأكاديمية العلوم الروسية. وفي عام 2020 ترأس قسم البيولوجيا الفلكية في مختبر علم البيولوجيا الإشعاعية في المعهد الموحد للأبحاث النووية. ترأس أليكسي روزانوف الرابطة الدولية لعلم الإحاثة طيلة عشر سنوات.. وهو عضو في جمعياتٍ علمية فرنسية وأمريكية واسترالية.. وفي المجلس العلمي لبرنامج علوم الأرض الدولي لدى منظمة اليونيسكو.

لقد عمل الأكاديمي روزانوف لعشرات السنوات مع علماء أمريكيين أوروبيين على إثبات فرضية البانسبرميا والتي تقول إن الحياة أتت من خارج كوكب الأرض وقد تكون أقدم من مجموعتنا الشمسية.

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