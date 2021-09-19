باريس تتهم واشنطن بالكذب.. الأزمة تتصاعد؟

تشعر باريس بالخيانة وتصف التخلي عن صفقة غواصاتها بالطعنة في الظهر.. ولم تكتفِ بذلك فقد أكدت أن التحالف الثلاثي بين واشنطن وكانبيرا ولندن يضع مستقبل حلف الناتو على المحك..

رئيس وزراء أستراليا اعتبر أن لبلاده مخاوفَ جدية بشأنِ الغواصاتِ الفرنسية فيما تقول وزيرة الخارجية البريطانية إن الاتفاقَ الأمني الجديد الذي أبرمته بلادُها مع أستراليا والولاياتِ المتحدة، يُبرهنُ على استِعدَادِ لندن للدفاعِ عَن مَصَالحِها بِشدّة.

فهل نحن أمام مصالح باتت تتقاطع بين الحلفاء التقليديين؟

ماهي حدود التصعيد.. باريس من جهة والحلف الثلاثي الجديد من جهة أخرى؟

وهل واشنطن مستعدة لخسارة حليف لها في قلب أوروبا؟