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القسام تعلن مقتل أسيرة مجندة عمرها 19 عاما وإصابة جندي أسير بقصف إسرائيلي على قطاع غزة
نيوزميكر

انهيار منظومة الصحة في غزة.. كارثة غير مسبوقة

أخبار العالم

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مع دخول حرب إسرائيل على قطاع غزة شهرها الثاني، يتفاقم الوضع الإنساني بصورة وصفتها منظمات أممية بالمروعة، لم تأت على قطع الماء والكهرباء والوقود فحسب،

بل خرجت جل مستشفيات القطاع عن الخدمة بما فيها المستشفى الوحيد لمرضى السرطان، كما شمل القصف أطقما طبية وسيارات إسعاف إضافة إلى نزوح مئات آلاف المدنيين فاق عددهم مراكز الإيواء. للوقوف على تشخيص الوضع نستضيف المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية كريستيان ليندماير.

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