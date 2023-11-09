انهيار منظومة الصحة في غزة.. كارثة غير مسبوقة

مع دخول حرب إسرائيل على قطاع غزة شهرها الثاني، يتفاقم الوضع الإنساني بصورة وصفتها منظمات أممية بالمروعة، لم تأت على قطع الماء والكهرباء والوقود فحسب،

بل خرجت جل مستشفيات القطاع عن الخدمة بما فيها المستشفى الوحيد لمرضى السرطان، كما شمل القصف أطقما طبية وسيارات إسعاف إضافة إلى نزوح مئات آلاف المدنيين فاق عددهم مراكز الإيواء. للوقوف على تشخيص الوضع نستضيف المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية كريستيان ليندماير.