انفجارا القدس.. هل فشلت إسرائيل أمنيا؟

تفجير مزدوج يهز مدخل القدس ويوقع عددا من القتلى والجرحى ويحدث صدمة سياسية وأمنية.

مسؤولون إسرائيليون وصفوا الهجوم بأنه مركب ومعقد وناتج عن بنية تحتية منظمة، وأنه يختلف عن كل ما شهدته إسرائيل على مدار السنوات الأخيرة.

من جانبها باركت الفصائل الفلسطينية العملية، وقالت أنها تأتي ردا على جرائمِ اقتحام المسجد الأقصى وتهويده، وتُؤكدُ القدرةَ على تنفيذ عملياتٍ نوعية في كل زمان ومكان

ما دلالات هذا الهجوم المنسق وهل يكون بداية لمرحلة مواجهة جديدة؟ وكيف سينعكس على مساعي تشكيل الحكومة الاسرائيلية

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