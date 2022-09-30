انضمام مناطق لروسيا.. الصدام مع الغرب قادم؟

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على مرسوم انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي خيرسون وزبوروجيا لعموم روسيا

لتُشكِل بذلك مجموعة من الحقائق الجغرافية والسياسية التي باتت أمرا واقعا وعلى الغرب القبولُ بها وإلّا.

روسيا التي توسعت مساحتُها لأكثر من 100ألف كلم مربع أعلن رئيسُها أيضا أنه سيدافع عن المناطق المحررة بالحديد والنار ولن يخون الشعب الذي ضحى للعودة للوطن الأم على مدار ثمانية أعوام، لكنه في الوقت ذاته دعا نظام كييف للتفاوض خلال خطاب ألقاه أمام حشد من كبار المسؤولين والقادة في البلاد.

- ما هي سيناريوهاتُ المرحلة المقبلة سياسيا وعسكريا واقتصاديا انطلاقا من الرسائل والدلالات التي حملها خطاب الرئيس بوتين الموجه للخارج كما هو للداخل..





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