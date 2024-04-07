انتقام إيران من إسرائيل.. حزب الله ومعادلة الرد والردع

بالتزامن مع ارتفاع حدة التصعيد العسكري بين حزب الله والجيش الاسرائيلي تدخل حرب غزة شهرها السابع..

الأمين العام لحزب الله يؤكد أن استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق هو حدث مفصلي ويفتح بابا لحسم المعركة.. في المقابل يعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أن إسرائيل أنهت استعداداتها للرد على أي تطور يتعلق بإيران.. أمام تطورات الميدان تزداد انتقادات العواصم الغربية لإسرائيل وبخاصة تلك التي كانت في مواقع الدعم المطلق لتل أبيب سياسيا وعسكريا.. مناقشة هذه المحاور وغيرها في هذه الحلقة من استديو بيروت مع أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية الدكتور جمال واكيم.

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