انتخاب رئيس للبنان.. توافق مفتاحه خارج الحدود

تاريخ النشر:18.06.2023 | 18:41 GMT | أخبار العالم العربي
حديث مع وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عباس الحاج حسن.
قال رئيس "اليويفا" ألكسندر شيفرين، إن كرة القدم الأوروبية يجب ألا تخاف من نزوح لاعبين إلى أندية سعودية، مشيرا إلى أن الرياض ترتكب خطأ بالاستثمار في شراء نجوم وهم في نهاية مسيرتهم.
قرر رئيس "حزب الوفد" في مصر الدكتور عبد السند يمامة، الترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة.
علق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائه مع المراسلين العسكريين في وقت سابق هذا الأسبوع، على لغز اختفاء قائد الجيش الأوكراني فاليري زالوجني، مرجحا أن يكون خارج أوكرانيا.
بعث رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد، برقية تعزية إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، عبر فيها عن خالص تعازيه في الأميرة هناء بنت عبد الله بن خالد بن عبد العزيز.
انتقد مستخدمو "تويتر" تصريحات الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، حول تدريب الجيش الأوكراني في الدول الغربية، وطالبوه بالاستقالة إنقاذا لما تبقى من أوكرانيا.
أعلن الديوان الملكي السعودي في بيان، اليوم الأحد، عن وفاة الأمير طلال بن فهد بن محمد بن عبد الرحمن آل سعود.
أوقفت الشرطة النمساوية 3 أشخاص بينهم فتى يبلغ 14 عاما بتهمة التخطيط لمهاجمة مسيرة للمثليين في فيينا شارك فيها مئات الآلاف، وفق ما أعلن مسؤولون نمساويون اليوم الأحد.
تبحث الهند اقتراحا لمقايضة سلع مثل الأسمدة والغاز مع مصر، في إطار اتفاق أشمل يشهد تمديد نيودلهي خط ائتمان للقاهرة بمليارات الدولارات.
قالت صحيفة"واشنطن بوست"، إنه سيكون من الصعب على القوات الأوكرانية اختراق خط الدفاع الأول الروسي، لأن الأوكرانيين فقدوا بالفعل كميات هائلة من المعدات الحربية الرئيسية
أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي ظهر اليوم الأحد، أن إسرائيل ستشرع بمحادثات مع مصر والسلطة الفلسطينية لبدء مراحل التخطيط لتطوير حقل غاز غزة البحري، الذي تصل كلفته إلى مليار دولار.
أشار الدكتور أندريه بوزدنياكوف، إلى أن الجسم يحتاج إلى الماء كل يوم، ولكن ما الذي سيحصل للجسم إذا أفرط الشخص في شرب الماء؟
قال أسير أوكراني اسمه دافيد، إن عسكريين أمريكيين وبولنديين يقودون القوات الأوكرانية في جبهات القتال ضد الجيش الروسي
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في حديث تلفزيوني، إن استراتيجية الأمن القومي الألماني الجديدة، التي وصفت روسيا بالتهديد الرئيسي، تتعارض مع المنطق ومع مصالح ألمانيا ذاتها.
ألقت القوات الخاصة القبض على مسلح احتجز رهائن في أحد فروع بنك "قزوين" في أستانا عاصمة كازاخستان في وقت سابق اليوم الأحد، وحررت جميع الرهائن دون أن يصاب أحد بأذى.
تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث بسط الجيش الروسي السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها. وفيما يلي آخر تطورات الأحداث والتداعيات الميدانية والسياسية.
أفاد تقرير إعلامي عبري الأحد، بأنه رغم الجهد الدبلوماسي الذي بذلته إدارة بايدن لتطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل إلا أنه لن يتم التوقيع على مثل هذا الاتفاق قريبا بسبب 3 عراقيل.
أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن جنود أوكرانيين بأن قوات كييف فوجئت بتكتيكات اتبعها الجيش الروسي لم تتوقعها في هجومها المضاد، الذي تعثّرت به وتكبدت خسائر فادحة.
أثار مقطع فيديو لوزير التجارة العراقي أثير الغريري موجة من الجدل والانتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
استنكر الدكتور إبراهيم رضا، أحد علماء الأزهر الشريف في مصر، انشغال بعض زوار بيت الله الحرام بتصوير أنفسهم أمام الكعبة "سيلفي"، أثناء أداء فريضة الطواف.
اتهم مستخدمو منصة "تويتر" الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بمحاولة لمس ثدي الممثلة الأمريكية الشهيرة إيفا لونغوريا.
شهدت روما أمس، أول مظاهرة كبرى مناهضة للحكومة، أشرف على تنظيمها رئيس وزراء إيطاليا السابق وزعيم حركة 5 نجوم المعارضة، جوزيبي كونتي، الذي دعا إلى بدء محادثات السلام بشأن أوكرانيا
حذر الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية "أمان"، عاموس يادلين، من حدوث توازن رعب بين قوتين نوويتين في الشرق الأوسط، حال امتلاك إيران قنبلة نووية.
تحت العنوان أعلاه، كتب سيرغي فالتشينكو، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، عن إمكانية استهداف كبلات الاتصالات التي تصل بين القارات بعد تفجير خطوط "السيل الشمالي".
اقتحم أحد المشجعين مباراة البرتغال ضد البوسنة والهرسك، أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات كأس أمم أوروبا 2024، وقام بحمل كريستيانو رونالدو والاحتفال على طريقته.
أفاد تقرير عبري، يوم السبت، بأن لواء النخبة الإسرائيلي "جولاني" أجرى في الآونة الأخيرة تدريبات سيناريو مواجهة "حزب الله" اللبناني لدى توغله جنوبا داخل إسرائيل.
دعا نائب الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الرئاسي، مايك بينس، بضرورة تكثيف دعم بلاده لقوات كييف في حربها مع روسيا حتى تحقق النصر في هذا الصراع.
قال المعلق ريتشارد كيمب في مقالة بصحيفة " تلغراف"، إن انتصار روسيا على أوكرانيا المدعومة من الغرب سيفقد مصداقية وجود حلف الناتو
أفادت وكالة "بلومبيرغ" بأن الركود المطول في الاقتصاد الأمريكي العام المقبل قد يؤدي إلى تقويض فرص الرئيس الحالي، جو بايدن، في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة.
قال لاري جونسون وهو محلل سابق بوكالة المخابرات المركزية لقناة Judging Freedom على يوتيوب، إن الناتو حكم على القوات الأوكرانية بالتدمير بسبب رغبة متعجرفة في استعراض وحدة صفوف الغرب
رفضت بكين تقارير غربية تحدثت عن "أعمال استفزازية" للجيش الصيني، وأكدت أن أي نزاع عسكري محتمل مع الولايات المتحدة لن يحدث إلا بسبب أنشطة الجيش الأمريكي قرب أراضي الصين.
تسببت مضيفة في شركة الطيران الإيرلندية منخفضة التكلفة "Ryanair" بضجة على متن رحلة متجهة إلى تل أبيب هذا الأسبوع، حيث أبلغت الركاب أنهم هبطوا في فلسطين المحتلة.
أعلنت إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية يوم السبت، أنه جار اتخاذ الإجراءات القانونية ضد شخص ظهر بفيديو متداول يحرض فيه الشباب على الفسق والفجور.
اعتبر النائب الألماني ماركوس فرونماير أن وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك ووزير الاقتصاد الألماني ونائب المستشار روبرت هابيك يعملان لصالح أوكرانيا وليس لوطنهما.
قال التلفزيون الإسرائيلي إن الكنيست أجرى مناقشة عاصفة هذا الأسبوع على خلفية التصريحات "المشينة" عن المجندات الإسرائيليات والتلميحات لممارستهن الجنس مع زملائهن الذكور على حدود مصر.
علق إبراهيم رضا أحد علماء الأزهر في مصر، على تصرف شاب وثق وفاة والده على مواقع التواصل الاجتماعي.
أعلنت الدفاع الروسية عن القضاء على نحو 750 جنديا أوكرانيا خلال اليوم الماضي، مضيفة أن حصيلة الخسائر الأوكرانية تضمنت 380 قتيلا و35 دبابة مدمرة على محوري زابوروجيه وجنوب دونيتسك.
أكدت آنا سفيريدوفا رئيسة قسم أمراض الباطنية في المستشفى المركزي لشركة السكك الحديدية الروسية فائدة الشاي الأخضر، مشيرة إلى بعض المحاذير منه.
أفاد موقع "السجل العسكري" بأن قوات كييف فشلت في التمركز والتقدم جنوبا على محور زابوروجيه كما كان متوقعا.
دعا نائب رئيس وزراء الأردن الأسبق ممدوح العبادي لأردنة العمل في البلاد وإعادة اللاجئين السوريين إلى المناطق الآمنة في بلادهم، مشيرا إلى "ضغط أمريكي لعدم عودتهم لأغراض سياسية".
أفادت صحيفة "ذا ديلي تيليغراف" البريطانية، بأنها لا تملك أي دليل يثبت صحة المعلومات التي تفيد بأن رئيس الاستخبارات الأوكرانية كيريل بودانوف، لا يزال على قيد الحياة وبصحة جيدة.
أكدت المحللة وخبيرة الاقتصاد، حنان رمسيس، أن مصر أكثر الدول العربية تضررا من السياسات الاقتصادية الأمريكية، واعتبرت أن "بريكس" بمثابة طوق النجاة لإعادة التوازن للاقتصاد المصري.
أشادت صحيفة Military Watch الأمريكية في مقال لها، بمنظومة الصواريخ الروسية الموجهة Kornet، التي نجحت في تدمير الدبابات الغربية على مدار أكثر من 20 عاما.
كشفت تقارير إعلامية مصرية، عن إحالة المذيع مهيب عبد الهادي مقدم برنامج اللعيب على "mbc مصر" للتحقيق، وإيقاف برنامجه لحين انتهاء التحقيق بعد واقعة المحترف التونسي إلياس الجلاصي.
أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أنه تم تغيير مكان المؤتمر الصحفي لوزيري الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، والسعودي فيصل بن فرحان، بسبب مشكلة فنية.
كشف الرئيس فلاديمير بوتين للقادة الأفارقة أن قائمة الدول الضامنة لأمن أوكرانيا والتي وافقت عليها روسيا في إسطنبول، شملت بريطانيا والصين والولايات المتحدة وتركيا وفرنسا وبيلاروس.
ذكرت صحيفة "لوموند" الفرنسية أن المدربين الغربيين من حلف "الناتو" يجرون دورات قصيرة الأمد فقط للعسكريين الأوكرانيين، وبعد ذلك يتم منعهم من الاستمرار في التواصل مع المتدربين.
أشار الرئيس فلاديمير بوتين، خلال الجزء المغلق من اللقاء مع المراسلين العسكريين، إلى أن كثيرا من الجرحى يصرون على العودة إلى منطقة العملية العسكرية الخاصة بعد الشفاء
قالت صحيفة " ديلي ميل"، إن رجل الأعمال الروسي والمالك السابق لنادي "تشيلسي" الإنكليزي رومان أبراموفيتش، رفض توقيع اتفاق بشأن تحويل الأموال من بيع نادي كرة القدم إلى أوكرانيا.
أصدرت وزارة الداخلية المصرية قرارا بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 31 لسنة 1960 بشأن تحصيل رسم تأشيرة الدخول من مواطني جميع الدول العربية.
أكد الخبير السياسي إسماعيل مقلد أن "أكاديمية ناصر العسكرية" إنجاز تاريخي تحقق بفضل الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، مشيرا إلى عدم وجود أي مبرر معقول لتغيير تسميتها.
كشفت التحقيقات في قضية مقتل الدكتور أسامة توفيق صبور، طبيب العظام بمعهد ناصر المعروفة إعلاميا بقضية "طبيب الساحل" التي ارتكبها طبيب بمعاونة محامية وممرض، أسرارا جديدة.
أثار فيديو ساخر أعدته "RT الروسية" ضجة في وسائل الإعلام الغربية، حيث يظهر تخبّط زعماء الدول الغربية في بحثهم عن حزم جديدة من العقوبات ضد روسيا، التي لم تتأثر بهذه العقوبات.
وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعوة إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لزيارة تركيا.
رجّح ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، أنه بعد الهزيمة الكاملة للجيش الأوكراني، فإن الجيش البولندي سيحل محله في مواجهة روسيا، ليلقى نفس المصير.
خلص العلماء إلى أن شرب كوبين من الشاي يوميا يساعد في حماية الصحة وأعضاء الجسم مع التقدم في العمر.
كشف دميتري بروخورينكو مدير التطوير في المركز الروسي للصادرات، عن أبرز الأسواق العربية للمنتجات والسلع التي تصدر من روسيا.
قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في برنامج تلفزيوني، إن روسيا ستعاقب كل الذين يدعون إلى قتل المواطنين الروس.
أعلنت المملكة العربية السعودية موعد عيد الأضحى 2023، مشيرة إلى أن يوم غد الاثنين هو غرّة ذي الحجّة، الموافق 19 يونيو 2023، على أن يكون يوم الثلاثاء بعد المقبل، يوم "وقفة عرفة".
فرّ سجناء متهمون بالانتماء لتنظيم "داعش" الإرهابي من أحد السجون في مناطق سيطرة الجيش التركي في مدينة رأس العين شمال شرقي سوريا، جميعهم من جنسيات عراقية وسورية وسعودية وكويتية.
أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن عناصر الهندسة العسكرية بالجيش الروسي، فجروا أحد المعاقل الأوكرانية المحصنة بواسطة ناقلة جند مدرعة انتحارية تم اغتنامها في السابق.
حذر السياسي الفرنسيي فلوريان فيليبو، العضو السابق في البرلمان الأوروبي، من أن الغرب قد يتجه نحو تصعيد خطير للصراع في أوكرانيا بعد فشل الهجوم المضاد للقوات الأوكرانية.
قال سيرغي ليبيديف، منسق عمل مجموعات سرية موالية لروسيا في عمق أراضي العدو، إنه "بفضل إشارات الأنصار، دمر الجيش الروسي أكثر من 80 قطعة من المعدات الأوكرانية خلال ليلة واحدة".
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها وجهت أمس الجمعة في 16 يونيو ضربة بأسلحة عالية الدقة بعيدة المدى تطلق من الجو والبحر، على أحد مراكز صنع القرار للقوات المسلحة الأوكرانية.
يخوض المنتخب البرازيلي لكرة القدم مباراته الودية أمام غينيا بزي أسود بالكامل للمرة الأولى في تاريخه، وذلك في إطار محاربة العنصرية، حسب الاتحاد المحلي للعبة السبت.
تستخدم منذ القدم بعض النباتات والأعشاب في علاج الأمراض وتخفيف الألم. فما هي هذه النباتات والأعشاب الطبية، وكيف يجب استخدامها لتخفيف الألم؟
أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم الأحد، القبض على منتحلي صفات حكومية في بغداد أوهموا مواطنين بتأدية مناسك الحج ونصبوا أموالهم تحت ذريعة ارسالهم لمكة.
قال سوبرا ماهومابيلو رئيس لجنة العلاقات الخارجية والتعاون في برلمان جمهورية جنوب إفريقيا إن فلاديمير زيلينسكي "لا يمكنه أن يفعل أو يقول أو يقرر أي شيء دون موافقة ودعم" حلف الناتو
خيّبت دبابات " AMX-10RC" الفرنسية المدولبة كثيرا آمال المقاتلين في تشكيلات جيش نظام كييف، إذ أنها لا تتميز بمواصفات المناورة الجيدة.
أكد متحدث الكرملين دميتري بيسكوف لـ"RT العربية"، أن مهمة نزع سلاح أوكرانيا قد تحققت عمليا، حيث باتت تعتمد على الأسلحة التي تتسلمها من الغرب بعد تدمير مخزونها الكبير من السلاح.
ذكرت وسائل إعلام إنجليزية أن قائد ولفرهامبتون، البرتغالي روبن نيفيش في طريقه للانتقال إلى الدوري السعودي مقابل 47 مليون جنيه إسترليني.
أعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف اليوم الأحد أن القوات الأوكرانية خسرت 50 جنديا ودبابتين خلال هجومها المضاد على محور مدينة أوريخوف في مقاطعة زابوروجيه.
أعلنت الولايات المتحدة أنها ستفرض قيودا على تأشيرات دخول المتهمين بتقويض العملية الديمقراطية في أوغندا، بعد صدور قانون مناهض للمثليين في الدولة الواقعة شرقي إفريقيا.
شارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مراسم رفع أعلام روسيا والاتحاد السوفيتي والإمبراطورية الروسية في بطرسبورغ اليوم السبت.
أقر أندريه يرماك، مدير مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في مقابلة مع صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن روسيا حاولت حتى فبراير 2022، تحقيق أهدافها من خلال المفاوضات مع أوكرانيا.
ارتكب حارس المنتخب المغربي منير المحمدي هفوة قاتلة تسببت في استقبال شباكه للهدف الأول أمام جنوب إفريقيا، في مباراة تجمع المنتخبين الآن ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2023.
كشف وليد الركراكي، مدرب منتخب المغرب، أنه توقع صعوبة مواجهة جنوب إفريقيا التي خسرها "أسود الأطلس" 1-2 يوم السبت، في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2023.
قال ضابط المخابرات الأمريكية المتقاعد سكوت ريتر على قناة Judging Freedom على يوتيوب، إنه يجب على أوكرانيا مقاضاة رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية مارك ميلي.
تحت العنوان أعلاه، نشرت "أوراسيا ديلي" مقالا حول عجز الولايات المتحدة عن التخلي عن الوقود النووي الذي يصلها من روسيا وعبر الأراضي الروسية.
أدين الأمريكي روبرت باورز بتهمة ارتكاب أكثر الهجمات فتكا باليهود في تاريخ الولايات المتحدة العام 2018 باستهدافه كنيسا في بيتسبرغ، وهو يواجه احتمال الحكم عليه بالإعدام.
لم يكن اليوتيوبر الأمريكي الشهير "سبيد" قادرا على احتواء حماسته عندما التقى أخيرا بلاعبه المفضل كريستيانو رونالدو عقب مباراة البرتغال ضد البوسنة والهرسك، أمس السبت.
قالت السفيرة المصرية نائلة جبر، إن تجار الموت يبدعون في كل مرة في خلق القنوات والوسائل اللازمة لضمان انطلاق رحلات الهجرة غير الشرعية.
أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا تسجيل قصف شنه مسلحو تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي، على مواقع للجيش السوري في منطقة وقف التصعيد بإدلب شمال غربي سوريا.
اكتشف علماء الكانابيديول، وهو مركب موجود في القنب يعرف بـCBD في نبات برازيلي، ما يفتح طرقا جديدة لإنتاج هذه المادة الشائعة بشكل متزايد.
كتبت داريا فيدوتوفا، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول إمكانية أن تبدأ المرحلة الثانية من" الهجوم "في أي لحظة".
أمرت النيابة العامة بمصر بالحبس الاحتياطي لـ3 متهمين، طبيب وممرض ومحامية عن جناية القتل العمد، على ذمة التحقيقات بقضية مقتل الطبيب أسامة صبور، المعروفة إعلاميا بقضية "طبيب الساحل".
لم تستطع وسائل الإعلام الأمريكية تجاهل كلمة الرئيس فلاديمير بوتين في منتدى بطرسبورغ وتم تركيز الاهتمام على كلماته بخصوص الوضع الاقتصادي في روسيا ونشر الأسلحة النووية في بيلاروس.
نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات توثق تدمير القوات الروسية لمدرعات أوكرانية في محور زابوروجيه.
أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن مسألة الحد من التسلح والاستقرار الاستراتيجي بين روسيا والولايات المتحدة، تحتاج إلى مفاوضات عاجلة.
نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يوثق كيف دمرت مروحية روسية من طراز "كا-52" ("تمساح") بصواريخ "فيخر" الموجهة، عربات مدرعة أوكرانية أثناء سيرها في محور جنوب دونيتسك.
تعد خلجان محيط غرب أنتاركتيكا موطنا لمجموعتين متميزتين من أخطبوط Turquet، بأسرارهما التي لا تبشر بالخير لكوكبنا.
عبر الرئيس التشيكي، بيتر بافيل، عن اعتقاده بأن الجيش الأوكراني لن يكون لديه سوى فرصة واحدة خلال هذا العام لشن هجوم مضاد.
نشر وزير الخارجية الإيراني، أمير حسين عبد اللهيان، تغريدة تحدث فيها عن وحدة الأمة الإسلامية ونهج القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، في هذا الصدد.
أفادت وكالة أسوشيتد برس، اليوم الأحد، باشتعال النيران على متن العبارة الفلبينية Esperanza Star في البحر وعلى متنها 120 راكبا.
علق خبراء البحار في الإسكندرية على التساؤلات التي ظهرت في أوساط المصريين عقب انتشار صور عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، عن صيد بعض صغار القرش في منطقة المكس بمياه الإسكندرية.
أعلنت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن أندريه يرماك، مدير مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، قال إن اتفاقية "مينسك-2" عام 2015 جعلت من الصعب التوصل إلى اتفاق مع روسيا.
قال سيرغي غلازييف، وزير التكامل والاقتصاد الكلي في اللجنة الاقتصادية الأوراسية، إن أي مصرف في آسيان يبدي الاهتمام بخدمة التجارة مع روسيا يمكنه دخول المنظومة الروسية الموجودة فعلا
يستعد البنك المركزي المصري لطرح عملة الـ20 جنيها البلاستيكية، خلال أيام في السوق المصرفي، حيث سيتم تداولها لأول مرة في تاريخ الجهاز المصرفي بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
أحيا الملك تشارلز الثالث تقليدا ملكيا بريطانيا من خلال ركوب الخيل مع أول فرقة عسكرية ملونة في عهده، والذي صادف العيد الرسمي لعيد ميلاد ملك بريطانيا.
سخر فرنسيون من رئيسهم، إيمانويل ماكرون، الذي شرب زجاجة جعة دفعة واحدة، احتفالا بفوز فريق تولوز في بطولة الريغبي الوطنية.
توفي الأمريكي دانيال إلسبيرغ يوم الجمعة عن 92 عاما، والذي اشتهر بكشفه عام 1971 وثائق سرية حول التخطيط للحرب في فيتنام عرفت "بأوراق البنتاغون".
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