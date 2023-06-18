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انتخاب رئيس للبنان.. توافق مفتاحه خارج الحدود

أخبار العالم العربي

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حديث مع وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عباس الحاج حسن.

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