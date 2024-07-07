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    تاريخ النشر: 07.07.2024 | 22:45 GMT

    انتخابات فرنسا.. تحالف اليسار يتصدر

    نتائج مفاجئة قلبت التوقعات بتصدر أقصى اليسار نتائج الانتخابات الفرنسية وتراجع أقصى اليمين..

    وعقب صدور التقديرات الأولية، صرح زعيم اليسار جان لوك ميلانشون، أنه على رئيس الوزراء "المغادرة" وينبغي على الجبهة الشعبية الجديدة أن تحكم البلاد بعد تصدرها نتائج الانتخابات.. حالة من الصدمة تسود الأوساط السياسية في فرنسا لا سيما تيار اليمين بقيادة مارين لوبان الذي تراجع بشكل ملحوظ في الجولة الثانية وتحالف ماكرون.. الأمر الذي يدفع للتساؤل عن شكل التوافق السياسي حول رئيس الحكومة، خاصة في ظل فشل أي طرف من حصد الأغلبية داخل البرلمان.. ما انعكاسات هذه الانتخابات على المشهد السياسي.. وكيف ستترجم هذه النتائج حجم التغييرات في السياسة الداخلية والخارجية لفرنسا؟

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