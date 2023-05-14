انتخابات تركيا.. استحقاق داخلي يحدد معالم السياسة الخارجية

تاريخ النشر:14.05.2023 | 22:56 GMT |
آخر تحديث:14.05.2023 | 23:26 GMT | أخبار العالم
أظهرت نتائج الانتخابات التركية تقدم مرشح تحالف الجمهور الحاكم في تركيا رجب طيب أردوغان على منافسيه.
حث البابا فرانسيس الإيطاليين على ممارسة المزيد من الجنس بدلا من شراء الحيوانات الأليفة، وفق ما نقلت صحيفة "دايلي ستار".
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر صورة لإعلان فرض غرامة على ممارسة العلاقات غير الأخلاقية في واحدة من أكبر الحدائق العامة في مصر.
اتهم القيادي في جماعة أنصار الله محمد علي الحوثي، التحالف العربي بـ "المماطلة" في إيقاف عملياته العسكرية ورفع قيوده عن المنافذ التي تديرها الجماعة، داعيا للتأهب لأي تطور ميداني.
ردت دار الإفتاء المصرية، على سؤال من أحد الأشخاص يقول: ما معنى قول ابن عطاء الله في الحِكَم: معصية أورثت ذلا وافتقارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا؟.
وجدت دراسة أن تناول نظام غذائي صحي معين قد يكون مفيدا تماما مثل المشي 4000 خطوة إضافية في اليوم للحفاظ على اللياقة البدنية.
أكد مرشح مرشح تحالف "الجمهور" الحاكم بتركيا رجب طيب أردوغان مساء اليوم الأحد، على أن الاستعجال بإعلان نتائج الانتخابات فيما تستمر عملية فرز الأصوات يعد تعديا على الإرادة الوطنية.
تنفذ مصر مشروعات ضخمة في مجال التنمية الزراعية، لزيادة مساحة الرقعة الزراعية والتوسع في الإنتاجية لإنقاذ البلاد من نقص المحاصيل الاستراتيجية.
أظهر مقطع فيديو لحظة استهداف وانفجارات في مدينة خميلنيتسكي، حيث اشتعلت النيران في مصنع "كاتيون". ووفقا لوسائل الإعلام يدور الحديث عن تدمير مستودع ذخيرة للقوات الأوكرانية.
رد مستشار الرئيس المصري للشؤون الدينية أسامة الأزهري على انتشار صوره وهو محمول على الأكتاف في جزيرة لومبوك في أندونيسيا، مما أثار حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
قال الكولونيل دوغلاس ماكغريغور المستشار السابق لرئيس البنتاغون، إن الغرب غير قادر على تعويض نقص المركبات المدرعة التي قدمها للقوات الأوكرانية والتي خسرتها خلال الاشتباكات الدائرة.
تعرض الدولي المغربي أشرف حكيمي للطرد خلال مباراة فريقه باريس سان جيرمان أمام ضيفه أجاكسيو (5-0) التي جمعتهما مساء أمس السبت، في الجولة 35 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.
تجد مصافي النفط الواقعة على ساحل الخليج الأمريكي نفسها وجهًا لوجه أمام مُعضلة، مع ارتفاع الطلب على النفط الحامض، حيث دخلت مصافي قناة السويس في مصر على الخط.
أظهرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، مدى قرب علاقتها مع نظيرها الأوكراني دميتري كوليبا، بطريقة غريبة.
سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل في مصر زلزالا بقوة 3.85 من مقياس ريختر على بعد 33 كيلو مترا جنوب غرب الطور.
تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث بسط الجيش الروسي السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها. وفيما يلي آخر تطورات الأحداث والتداعيات الميدانية والسياسية.
أفاد مراسلنا بأن الانتخابات التركية تشهد إقبالا كبيرا ومن المتوقع أن يزداد في الساعات القليلة القادمة قبل إغلاق مراكز الاقتراع.
أعرب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان عن أمله في أن تشهد العلاقات الايرانية المصرية تطورا وانفتاحا جديا ومتبادلا.
أعلن مؤسس قوات "فاغنر"، يفغيني بريغوجين، أن الوحدات العسكرية تقدمت 130 مترا مربعا في مدينة أرتيوموفسك (باخموت)، حيث تقدمت وفرضت سيطرتها على 91 ألف متر مربع.
يقترب فرز أصوات المقترعين في الانتخابات الرئاسية التركية، الذين أدلوا بأصواتهم داخل البلاد، من الانتهاء مع احتمال التوجه لجولة ثانية من الانتخابات.
تلقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان يوم السبت، اتصالا هاتفيا، من المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون.
طالب وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير بتنفيذ عملية عسكرية ضد الفصائل الفلسطينية في الضفة الغربية، وذلك بعد إعلان وقف إطلاق النار مع المقاومة في قطاع غزة.
انتهى التصويت في الانتخابات الرئاسة والبرلمانية التركية وسط نسبة مشاركة مرتفعة جدا وصراع محتدم بين المتنافسين على منصب الرئيس.
يبين جيسون ويليك من خلال مقاله في واشنطن بوست بعنوان "حرب الرقائق" أن البنتاغون يواجه تحديا عسكريا مرعبا في حال اضطر لمواجهة الصين من أجل تايوان.
علق وزير النقل المصري كامل الوزير، على الحصول على قروض لإنشاء مشروعات النقل، قائلًا: لو كنت بنفق الأموال في أمور غير مهمة احجروا عليا، القروض التي نحصل عليها هي قروض تنموية.
كشف رئيس شركة الكرة بالنادي الأهلي المصري، عدلي القيعي، مصير غرامة نجم الفريق محمود عبد المنعم كهربا.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، القضاء على نحو 500 جندي أوكراني خلال يوم بالإضافة إإلى إسقاط مقاتلة من نوع "سو-27" و18 طائرة مسيرة، وتدمير عشرات الآليات العسكرية.
أمر رئيس هيئة النيابة الإدارية في مصر عدلي جاد، بإحالة الرئيس السابق للإدارة المركزية للموانئ البرية، والرئيس السابق لمجلس إدارة هيئة الموانئ البرية والجافة للمحاكمة التأديبية.
وجدت دراسة جديدة أجريت على أكثر من 28000 شخص أن التدخين اليومي للسجائر يقلل من حجم دماغك.
قام بعض المواطنين الأتراك بارتداء ألبسة غير تقليدية خلال عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
أعلن مؤسس قوات "فاغنر"، يفغيني بريغوجين، أن قواته تواصل تقدمها في مدينة أرتيوموفسك (باخموت)، حيث تقدمت اليوم لمسافة تصل إلى 550 مترا في اتجاهات مختلفة.
أفادت القناة 13 العبرية بأن الهجوم الإسرائيلي على غزة يكلف الجيش 200 مليون شيكل (55 مليون دولار) يوميا، دون احتساب الخسائر الاقتصادية اليومية في إسرائيل.
أغلقت مراكز وصناديق اقتراع الانتخابات البرلمانية والرئاسية في عموم تركيا أبوابها عند الساعة الخامسة من بعد ظهر اليوم الأحد، وسط توقعات بأن تكون نسبة المشاركة والتصويت مرتفعة جدا.
صرح وزير المالية اليوناني السابق وزعم حزب "МЕРА25" البرلماني يانيس واروفاكيس بأنه يخشى من وصول المعارضة إلى السلطة في تركيا.
صرح الجنرال بن هودجز، الرئيس السابق لقوات "الناتو" في أوروبا، بأن الولايات المتحدة يمكن أن تعطل خطط الهجوم المضاد لأوكرانيا من خلال الضغط المفرط على كييف.
كشفت دراسة جديدة أن مجرد الشعور بالجوع يمكن أن يكون كافيا لإبطاء الشيخوخة، وحتى طعم ورائحة الطعام يمكن أن يعكسا فوائد قيود النظام الغذائي.
ذكرت واشنطن بوست أن رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي خطط "خلف الأبواب المغلقة" لشن هجمات على أراضي روسيا، وتعطيل خط الأنابيب الذي يتم من خلاله تزويد النفط من روسيا الاتحادية للمجر
تشارك سوريا بوفد رسمي وإعلامي كبير وصل جدة أمس السبت، في الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية المرتقبة بعد استعادة دمشق لمقعدها، عقب تغييب استمر لـ12 عاما.
أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس اليوم الأحد عن وصول عائمات خدمات تموين السفن بمنطقة انتظار موانئ بورسعيد والبدء بالاستعداد لدخول الخدمة حيز التنفيذ خلال أيام.
روجت وسائل إعلام إسرائيلية للفيلم المثير للجدل الذي يبث على شبكة Netflix حول الملكة المصرية "كليوبترا" والذي يظهرها بأنها من أصول إفريقية.
عبّر جنود أوكرانيون عائدون من منطقة القتال في أرتيوموفسك (باخموت) عن أهوال ما صادفوه بعد مواجهة الدبابات الروسية والرعب من نيران المدفعية التي لا تنقطع.
علق مرشح مرشح تحالف الجمهور الحاكم في تركيا رجب طيب أردوغان، على انتهاء عملية التصويت في الانتخابات البرلمانية والرئاسية التركية.
أفاد رئيس برلمان القرم فلاديمير قسطنطينوف بأن هيئة رئاسة برلمان القرم ستدرس مسألة إلغاء القرار 1954 بشأن نقل شبه الجزيرة إلى جمهورية أوكرانيا السوفيتية من جمهورية روسيا السوفيتية.
مرتبكا وعلى وجهه الصدمة.. وجه رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي أصابع الاتهام إلى روسيا واتهمها بوجود يد لها في حفل تسلمه "جائزة شارلمان" في ألمانيا، وقاطع خطابه ليقول: "إنهم الروس".
كتب المحلل السياسي الأمريكي أندرو كوريبكو، في مقال بصحيفة "غلوبال تايمز" أن قرار روسيا شن عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا صحح شذوذا تاريخيا وزاد من الانتقال إلى التعددية القطبية.
كشفت تقارير المديرية الرئيسية للاستخبارات في أوكرانيا، أن كييف ستتلقى أكثر من 100 طائرة بدون طيار "Vector" بموجب عقد بين وزارة الدفاع الأوكرانية وشركة تصنيع ألمانية.
قال تلفزيون تركيا إن نتائج الانتخابات للحظة كتابة الخبر تظهر حصول مرشح تمرشح تحالف الجمهور رجب طيب أردوغان على 49.84% مقابل 45.72% لمرشح تحالف المعارضة كمال كليتشدار أوغلو.
تنطلق بوم الأحد عند الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي، عملية الاقتراع بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي ستحدد الرئيس الثالث عشر لتركيا، والبرلمان الثامن والعشرين للبلاد.
صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بأنه سيتعين على هيكلية الأمن الأوروبي تأمين أوكرانيا تماما في المستقبل، وبلورة عدم اندلاع مواجهة مع روسيا، وإعادة بناء توازنات مستدامة.
كشفت دراسة حديثة أن تناول الطعام في وقت لاحق من اليوم يمكن أن يؤثر بشكل مباشر على تنظيم الوزن البيولوجي لدينا من خلال ثلاث طرق رئيسية.
أعلنت قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية "نوراد"، عن اعتراض 6 طائرات روسية بالقرب من منطقة الدفاع الجوي في ألاسكا.
قدم أحد المحتجزين في سجن غوانتانامو الأمريكي، عشرات الرسومات التي خطها بيده عن أساليب التعذيب التي تعرض لها، ضمن ما عرف ببرنامج وكالة المخابرات المركزية للتعذيب بعد 11 سبتمبر.
أكد المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا عمر تشيليك أنه يتم "فرز الأصوات بطريقة شفافة".
قال مرشح تحالف الأمة المعارض للرئاسة التركية كمال كيليتشدار أوغلو إنهم "متقدمون" في نتائج الانتخابات.
أفاد اللواء السوري المتقاعد محمد عباس، بأن الهدف الأساسي من تزويد كييف بصواريخ Storm Shadow هو التصعيد، ورفع وتيرة عمليات أوكرانيا العدائية ضد روسيا.
تعكس تصريحات المرشحين الرئيسين للانتخابات الرئاسية التركية، الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان ومنافسه رئيس حزب "الشعب الجمهوري التركي" كمال كيليجدار أوغلو، موقفين مختلفين تجاه روسيا.
أعلن رئيس الهيئة العليا للانتخابات التركية أحمد ينار اليوم الأحد، انتهاء عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية دون ورود أي مشاكل.
نفى رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف الإشاعات التي تفيد بأن "تشكيلات مشتركة أوكرانية ناتوية" حققت اختراقات في خطوط الدفاع باتجاه كريمينايا.
كشفت أجهزة الأمن الروسية أن الاستخبارات الأوكرانية وسعت نطاق عملها في إطار تجنيد موظفين جدد لمراكز الاتصال، والتي تساعدهم في ابتزاز الأموال من مواطني روسيا ورابطة الدول المستقلة.
أدلى مرشح تحالف الجمهور الحاكم، رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، بصوته في الانتخابات التركية، بأحد مراكز الاقتراع في اسطنبول.
كتبت داريا فيدوتوفا، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول مكاسب واشنطن والسلطات الأوكرانية من إطالة أمد الصراع في أوكرانيا.
أكدت وزارة الزراعة الأردنية أن السعودية رفعت الحظر المؤقت الذي فرضته على صادرات الأردن من الأغنام منذ بداية العام الحالي.
نشر الصحفي الأمريكي جيريمي لوفريدو، عبر "تويتر" صورة لملصق داعم لأوكرانيا في أحد شوارع نيويورك، تم تعديله من قبل السكان المحليين، بحيث أصبح معاديا لها.
نشر المتحدث باسم الرئاسة المصرية مجموعة من الصور للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتفقد موسم حصاد القمح، داخل مشروع شرق العوينات ثاني أكبر مشروع زراعي في تاريخ مصر.
ردّ رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي على مبادرة الفاتيكان للوساطة وتسوية الأزمة الأوكرانية، مشيرا إلى أن "كييف لا تحتاج إلى وسطاء.. وإنما نحن بحاجة إلى عالم عادل".
أظهرت نتائج أولية، نشرها التلفزيون التركي الرسمي للانتخابات البرلمانية بعد فرز 87% من الأصوات، تقدم حزب العدالة والتنمية الحاكم بنسبة 35.8% مقابل 24.8% لحزب الشعب الجمهوري.
نشر الإعلام الإسرائيلي مقطع فيديو تم توثيقه من طائرة هبطت في مطار بن غوريون، تظهر فيه الصواريخ التي أطلقت من قطاع غزة فوق تل أبيب، مساء اليوم السبت.
"بعد السعودية الآن مصر، الإيرانيون يبحثون عن علاقات مع القاهرة" بهذا العنوان بدأ موقع "بحدري حريديم" الإسرائيلي الناطق باسم اليهود المتشددين تقريره حول عودة العلاقات بين مصر وإيران
أعلن زعيم "التيار الصدري" مقتدى الصدر، قراره اليوم الأحد، بإيقاف مراسم العزاء في محافظة النجف بذكرى "استشهاد والده" احتجاجا على ادعاء البعض بأنه "الإمام المهدي".
ارتكب المغربي أشرف حكيمي، مدافع فريق باريس سان جيرمان لكرة القدم، تصرفا مشابها لما فعله النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش أثناء لعبه بقميص الفريق الباريسي في "حديقة الأمراء".
دوت صافرات الإنذار بوقوع غارات في مقاطعة ترنوبل غربي أوكرانيا، أعقبتها سلسلة من الانفجارات وفي محيط كييف، في الوقت الذي أعلنت حالة التأهب الجوي مساء يوم السبت في معظم مناطق البلاد.
تحت العنوان أعلاه، كتبت ماريانا بيلينكايا، في "كوميرسانت"، عن محاولات الوسطاء عقد هدنة بين إسرائيل و"الجهاد الإسلامي".
قال المحلل السياسي التركي إنجين أوزر، إن المعارضة التركية ستضطر إلى تقديم بعض التنازلات بشأن المسألة السورية إذا فازت في الانتخابات.
أفادت وزارة الدفاع الروسية بتدمير 18 مسيرة أوكرانية وأسلحة أمريكية وإسقاط مقاتلة سو 27 في دونيتسك وتدمير مواقع قيادة أوكرانية وتصفية أكثر من 700 مسلح على كافة المحاور.
ارتكب الرئيس الأمريكي جو بايدن، هفوة جديدة أثارت جدلا في وسائل الإعلام، وذلك بردة فعله أثناء طرد الصحفيين من البيت الأبيض ومنعهم من طرح أسئلة.
اقتحمت قوات من الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الأحد، البلدة القديمة في مدينة نابلس من عدة محاور، وسط اندلاع اشتباكات مسلحة مع مقاومين فلسطينيين.
بدأت البورصة المصرية في الإعلان عن أسعار الذهب على موقعها الإلكتروني، بالتعاون مع شركة جولد نت للتجارة لأول مرة في التاريخ.
فاز المقاتل البرازيلي، جايلتون ألميدا، على منافسه السورينامي، جيرزينهو روزينسترويك، في النزال الذي جمعهما مساء يوم السبت، ضمن بطولة " UFC on ABC 4"، للفنون القتالية المختلطة "MMA".
قال مرشح تحالف الجمهور الحاكم في تركيا رجب طيب أردوغان فجر اليوم الاثنين، "نعلم بأننا متفوقون في هذه الانتخابات ولكننا ننتظر النتائج الرسمية التي ستظهر الإرادة الوطنية".
أعلن مصدرمطلع في مجال الصناعة العسكرية الروسية أن روسيا ستزود جيشها بغواصة نووية جديدة متعددة الأغراض من فئة "Yasen-M".
ضبطت السلطات الكولومبية 3 أطنان من الكوكايين داخل غواصة في المحيط الهادئ أبحرت إلى أميركا الوسطى.
قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن تركيا لن تنتظر عودة البرنامج الأمريكي لشراء مقاتلات "إف-35"، وستسعى لاستعادة 1.4 مليار دولار.
كشفت سوني عن Xperia 1 V الجديد الذي صنف كأحد أفضل هواتف أندرويد الذكية التي ظهرت هذا العام.
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن "نجاح مهمة القتال ضد حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة".
صرح رئيس برلمان القرم فلاديمير قسطنطينوف بأن الهجوم المضاد على ساحل بحر آزوف الذي أعلنت عنه كييف سيكون أحد أكبر المغامرات الغربية وسيؤدي إلى مأساة هائلة بالنسبة لأوكرانيا.
استدعت وزارة الخارجية الإيرانية السفير العراقي في طهران وسلمته احتجاجا رسميا جراء قيام سلطات إقليم كردستان بتوجيه دعوة لاعضاء تنظيمات "إيرانية انفصالية" للمشاركة في مراسم دينية.
أفادت صحيفة Spectator في مقال نشرته، بأن القواعد الروسية في شبه جزيرة القرم، منحت موسكو التفوق العسكري على حلف الناتو في منطقة البحر الأسود، وأفقدت الحف ورقة رابحة هناك.
واصل النجم النرويجي إيرلينغ هالاند هوايته المفضلة في تحطيم الأرقام القياسية خلال مباراة فريقه مانشستر سيتي أمام مضيفه إيفرتون (3-0) اليوم الأحد، في الجولة 36 من الدوري الإنجليزي.
وجه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مدرب نادي الأهلي السعودي، رسالة جديدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، لجماهير ومجلس إدارة ناديه، في أعقاب العودة إلى دوري "روشن" للمحترفين.
صدت القطارات المدرعة الخاصة الأربعة العاملة في منطقة العملية العسكرية الخاصة كل الهجمات التي حققتها ضدها مجموعات مسلحة من المخرّبين الأوكرانيين.
أجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اتصالا هاتفيا بنظيرته في جنوب إفريقيا ناليدي باندور على خلفية استدعاء جنوب إفريقيا للسفير الأمريكي في البلاد.
ذكرت صحيفة "بيلد" أن رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي نسي هاتفه الذكي في السيارة خلال زيارته لبرلين.
أفادت القوات المسلحة السودانية باستمرار قوات الدعم السريع انتهاك الأعراف والقوانين الدولية في السودان.
شهدت مباراة نادي ريال مدريد وضيفه خيتافي (1-0) التي جمعتهما مساء يوم السبت، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ34 من الدوري الإسباني لكرة القدم، حالة تحكيمية مثيرة للجدل.
وجه قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني، رسالة إلى فصائل المقاومة الفلسطينية، عقب العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.
كشف الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر المستشار محمود فوزي، حقيقة إغلاق قناتي الأهلي والزمالك.
قال الباحث في معهد أبحاث الاقتصاد العالمي والعلاقات الدولية في روسيا فيكتور نادين رايفسكي، إنه من غير المرجح أن يفقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السلطة.
صرح العالم البريطاني ستيوارت راسل بأن ظهور الذكاء الاصطناعي (ِAI) القادر على حل أي مشاكل فكرية يهدد البشرية بكارثة.
أعلنت السلطات الأوكرانية عن سماع دوي انفجارات في كييف ومنطقة خاركوف بأوكرانيا، حسبما أفادت صحيفة "سترانا" الأوكرانية عبر قناتها في "تيليغرام".
قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن روسيا متأكدة من تورط أوكرانيا في الهجمات على الروس، "فهي لا ترعى عمليات القتل فحسب، بل تنظمها وتدعو لها".
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