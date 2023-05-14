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بعد فرز 97% من الأصوات (داخل وخارج تركيا).. أردوغان يحصل على 49.35% وأوغلو على 44.97%
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انتخابات تركيا.. استحقاق داخلي يحدد معالم السياسة الخارجية

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