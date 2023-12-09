انتخابات الرئاسة في مصر.. تحديات كبرى بعد استحقاقات صعبة

حلقة جديدة من استديو القاهرة حيث نلتقيكم عشية استحقاق دستوري هو الانتخابات الرئاسية، وهي الانتخابات الرئاسية المتعددة الخامسة التي تجري في تاريخ مصر، والرابعة منذ عام 2011.

يتنافس في هذه الانتخابات أربعة مرشحين من بينهم الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي وذلك لفترة رئاسية تمتد حتى عام 2030.

للحديت حول الاستعدادات لهذه الانتخابات التي يفترض أن تبدأ صباح الغد وتنتهي مساء الثلاثاء، أرحب بضيفي عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والمحامي بالنقض الأستاذ عصام شيحة

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