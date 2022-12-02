انتخابات أمريكا واختبار النزاهة

يدعي البعض أن علامات الاستفهام التي رسمت حول دقة العملية الانتخابية بالولايات المتحدة الأمريكية لا تزال قائمة.

فما هي الشبهات والوقائع الإشكالية التي تحوم حول صدقية الانتخابات الأمريكية كعملية دستورية في السنوات الأخيرة؟ هل نتائج انتخابات الرئاسة لعام 2020 والتي جاءت بجو بايدن إلى سدة الإدارة الأمريكية وانتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي استوفت شروط الشرعية الدستورية؟ وهل يعالج نظام القضاء في دولة تدعي الديمقراطية والقانون هذه الشبهات؟

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