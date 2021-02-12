اليونان تسعى لتشكيل تحالف ضد تركيا؟

استضافت العاصمة اليونانية أثينا منتدى للصداقة بمشاركة وزراء خارجية اليونان ومصر وفرنسا والسعودية والإمارات والبحرين وقبرص، بينما غابت عنه تركيا.

وقال وزيرُ الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس إن طموح بلاده هو أن تصبح جسرًا بين شرقِ البحر المتوسط والخليج والبلقان وأوروبا.. ما جعل محللين يقولون إن المنتدى يهدف إلى تشكيل جبهة مشتركة في مواجهة طموحات تركيا المجاورة في مجال موارد الطاقة شرقي المتوسط.. أنقرة أعربت عن رفضها لما اعتبرته اتهاماتٍ وافتراءات يونانية بحقها في ختام هذا المنتدى، قائلة إنه لا يمكن لأي منتدى لا توجد فيه تركيا المحورية في المنطقة والقبارصة الأتراك، أن يشكل آليةَ صداقةٍ وتعاون فعال..

فهل تسعى اثينا الى تشكيل تحالفٍ مناوئ لتركيا شرقي المتوسط كما تقول أنقرة؟

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