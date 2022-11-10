اليمن وتحديات الدولة المذهبية

تاريخ النشر:10.11.2022 | 18:36 GMT | أخبار العالم العربي
مقابلة حصرية مع وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك.
أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا غير مسبوق بشأن معاملة أميرة سعودية وشقيقها معاملة المصريين.
يكثف الأمن المصري تواجده في الميادين المصرية ورفع حالة الاستنفار الأمني، تزامنا مع 3 أحداث هامة في الشارع المصري.
تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو لمحاولة تمزيق صورة الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله.
كشفت صورة من الجريدة الرسمية في مصر، عن تفاصيل قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمنح أميرة سعودية وشقيقها قطعة أرض على الطريق الصحراوي في مصر.
قالت صحيفة عبرية إن الطائرة المسيرة التي سقطت جنوب إسرائيل، مساء يوم الأربعاء، تبلغ تكلفتها ملايين الشواكل.
تعرض الرئيس الأمريكي جو بايدن لموقف محرج جراء زلة لسان جديدة، حيث تذكر مدينة الفلوجة العراقية في معرض حديثه عن الوضع في مدينة خيرسون التي لم يتذكر اسمها إلا بعد تصحيح من الصحفي.
أعرب رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، عن تأييده لقرار قائد قوات العملية الروسية في أوكرانيا سيرغي سوروفكين، إعادة نشر القوات في الضفة اليسرى لنهر دنيبر.
تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث تقوم وحدات من الجيش الروسي ببسط السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها وضرب مواقع القوات الأوكرانية.
قالت وسائل الإعلام المصرية إن رجل الأعمال المصري، رؤوف كمال حنا غبور، قام ببيع حصته بالكامل في البورصة المصرية قبل ساعات من وفاته بمرض سرطان البنكرياس.
أفادت تقارير إعلامية بأن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يلقي باللوم على زوجته ميلانيا، ومقربين منه، لأنه حثوه على دعم المرشح الجمهوري عن ولاية بنسلفانيا الذي خسر، محمد أوز.
كشف رجل الأعمال المصري محمد علي عن أسباب تواجد ضابط القوات المسلحة المصري السابق شريف عثمان في دبي، قبل القبض عليه.
ارتفع سعر الدولار الأمريكي اليوم في البنك المركزي المصري، بالإضافة إلى باقي العملات الأجنبية، وذلك بعد ساعات من الإعلان عن الوديعة القطرية في البنك المركزي المصري.
حاولت عارضة الأزياء المكسيكية واندا إسبينوزا، تحفيز مواطنها المخضرم غييرمو أوتشوا، حارس مرمى منتخب بلادها بوعد جريء، للسعي إلى الفوز بلقب بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر.
صرح وزير الخارجية السويدي، توبياس بيلستروم، بأن الحكومة السويدية لا تعرف حاليا مَن المسؤول عن تفجيرات خطوط أنابيب الغاز "السيل الشمالي".
قال أمين عام الناتو ينس ستولتنبرغ، إنه على علم بما أعلنته وزارة الدفاع الروسية اليوم حول إعادة تمركز قواتها في خيرسون، وأضاف أنه ينتظر معلومات أوفى عن الوضع على الأرض.
أقر مدرس في المؤسسة التربوية البريطانية المرموقة "توماس باترسي"، حيث التحق الأمير جورج والأميرة شارلوت، بالمدرسة لأول مرة، بالذنب في جرائم استغلاله الأطفال جنسيا.
تستعد الإدارة الأمريكية لإصدار سجل المقابلة المشتركة بين الرئيس السابق جورج دبليو بوش ونائبه ديك تشيني للجنة التي حققت في هجمات 11 سبتمبر على مركز التجارة العالمي والبنتاغون.
أكد المركز الروسي للمصالحة في سوريا أن مسلحين تديرهم الولايات المتحدة يحتجزون أكثر من 2000 لاجئ ويستخدمونهم دروعا بشرية في مخيم الركبان بسوريا.
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مقطع فيديو لعلاء عبدالفتاح، يتحدث عن الجيش والشرطة والقضاء، في إحدى التظاهرات السابقة في مصر.
قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن التصويت في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس شهد معدلا تاريخيا، وأن الانتخابات
لم تشهد أي تدخل في آليتها أو نتائجها.
نشرت الجريدة الرسمية في مصر عددا من القرارات الوزارية الخاصة بإسقاط الجنسية عن عدد من المواطنين لتجنسهم بجنسية دولة أجنبية.
أقلعت طائرة نقل عسكرية مصرية، محملة بكميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية، المقدمة من وزارة الصحة والسكان المصرية إلى لبنان لمساعدة سكانه على مواجهة تفشي وباء الكوليرا.
استقبل رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق السعيد شنقريحة اليوم، مدير المصلحة الفدرالية للتعاون العسكري والتقني الروسي، دميتري شوغاييف.
أعلن المحامي خالد علي، عضو فريق الدفاع عن الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، أن مكتب النائب العام أبلغهم بالموافقة على الطلبات المقدمة لزيارة علاء في محبسه.
نقلت قناة "إن بي سي" عن مصادرها أن مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جيك ساليفان، بحث خلال لقائه الأخير مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، آفاق الحل الدبلوماسي في بلاده.
دعا السناتور البلجيكي آلان ديتكس أوروبا، إلى عدم الانصياع لأوامر الولايات المتحدة "راعية الحروب"، وإعادة النظر في سياستها تجاه روسيا وأوكرانيا.
انتقدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، هنغاريا لقرارها المحايد بشأن انضمام فنلندا والسويد لحلف الناتو.
أجرت قوات العمليات الخاصة الأمريكية، عملية إسقاط تدريبي لصاروخ بعيد المدى في القطب الشمالي، في محاولة "استفزازية" لروسيا.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، مقتل أكثر من 160 جنديا أوكرانيا وإسقاط مقاتلة من نوع "سو-25" ومروحية تابعتين للقوات الأوكرانية.
تحدث عالم الفضاء المصري، فاروق الباز، عن تأثيرات التغيرات المناخية على مصر، وتهديدها الكارثي لـ3 مدن في البلاد.
تفصلنا أسابيع قليلة عن كأس العالم لكرة القدم في قطر، ويستقطب الحدث ملايين المشجعين وعشاق الكرة المستديرة من مختلف دول العالم.
اعتبرت صحيفة "زاخيد" الأوكرانية أن مطالبة الغرب زيلينسكي بمراعاة الواقع وعدم إطلاق تصريحات ناريّة، إشارة مخيبة لآماله.
حطت صباح اليوم الخميس سفينة "أم أس سي وورلد يوربا" رحالها في ميناء الدوحة بقطر، وذلك تمهيدا لاستقبال المشجعين في بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022.
نظم عشرات الناشطين في مقر مؤتمر المناخ المنعقد بشرم الشيخ في مصر، مظاهرة حاشدة أعربوا خلالها عن رفضهم لعمليات التمويل للوقود الأحفوري والغاز.
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الخطوة التي اتخذتها موسكو بخصوص خيرسون إيجابية جدا، ونتوقع أن تكون لها آثار إيجابية على الملف بشكل عام.
قدمت إسرائيل عرضا لمصر في الوقت الذي تشهد فيه مصر أزمة أرز ضخمة، والتي بدأت مع موسم حصد الأرز بسبب ندرته.
زعمت مجلة أمريكية معرفتها عدد مقاتلات الجيل الخامس J-20 التي تمتلكها الصين وقالت إنها لا تقل عن 200، وأن لدى الصين أكثر من 240 طائرة J-16 متعددة المهام.
تحت العنوان أعلاه، كتبت أولغا بوجيفا، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول سلاح أمريكي جديد فائق الخطورة وموعد ظهوره المحتمل.
قالت السفارة الروسية في إندونيسيا إن وزير الخارجية، سيرغي لافروف، سيرأس الوفد الروسي في قمة مجموعة العشرين، وقد يشارك الرئيس بوتين عبر تقنية الفيديو.
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، أن إسرائيل ومصر تتجهان إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية وتأملان في الوصول إلى 700 مليون دولار في التجارة الثنائية السنوية في السنوات الثلاث المقبلة.
وثق فيديو تناقلته وسائل الإعلام الأردنية، الممثلة والمخرجة جوليت عواد تبكي بحرقة خلال وقفة أمام وزارة المياه الأردنية، رفضا لتوقيع اتفاقية الماء والكهرباء مع إسرائيل.
أعلن فلاديمير روغوف رئيس حركة "نحن مع روسيا" وصول 300 مقاتل أوكراني عائدين من بريطانيا إلى مدينة زابوروجيه، حيث يخضعون للتدريب على محاولة جديدة للاستيلاء على محطة زابوروجيه.
أعلنت الشرطة البريطانية عن اعتقال رجل قام بإلقاء البيض على الملك تشارلز الثالث وزوجته كاميلا أثناء زيارتهما مدينة يورك شمال بريطانيا.
يبدو أن زفاف تيفاني ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي السابق، محكوم عليه بالفشل، قبل إعصار نيكول من الفئة 1 الذي يتجه نحو ساحل فلوريدا، حيث من المقرر أن يطير 500 ضيف لحضور حفل الزفاف!
تحت العنوان أعلاه، كتب دميتري بافيرين، في "فزغلياد" حول تخوف أمريكا من خروج الصراع في أوكرانيا عن سيطرتها.
أرجع جوزيف بلاتر الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، فوز قطر بملف استضافة كأس العالم 2022، لإصرار ميشيل بلاتيني، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم السابق.
قال الرئيس الأمريكين جو بايدن، فجر الخميس، إن علاقات الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، بدول أخرى أمر يستحق التحقيق.
كشفت وكالة "بلومبيرغ" أن الغرب من خلال وضعه سقفا لأسعار نفط روسيا أظهر ضعفه، لأنه يعتمد على مواردها من الطاقة.
كشفت وثيقة جديدة أن الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك كان آخر زعيم عربي يهاتف الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، قبل أن يقطع العرب اتصالاتهم به.
صرح مستشار رئيس مكتب زيلينسكي، ميخائيل بودولياك، بأن كييف ستعتبر من يوافق على الشروط المسبقة التي تضعها بمثابة شريك لها في المفاوضات.
أعلن عضو المجلس الرئيسي لإدارة منطقة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، عن مشاركة مرتزقة عرب من التنظيمات الإرهابية الدولية في الأعمال القتالية إلى جانب القوات الأوكرانية في المنطقة.
صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأنه طور علاقة ثقة مع الزعيم الروسي فلاديمير بوتين، والتي بدونها كان من المستحيل استئناف "صفقة الحبوب".
اعتقلت الشرطة الإماراتية مصريا قادما من الولايات المتحدة يحمل جواز سفر أمريكي يدعى شريف عثمان وهو ضابط سابق، شارك في الدعوة للتظاهر في مصر في 11 نوفمبر المقبل.
اتهم وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، نظيرته الألمانية، أنالينا بيربوك، بالتدخل في شؤون بلاده، وتوعد برد متناسب وحازم.
قالت وزارة الخارجية الروسية إن موسكو مستعدة لمناقشة سبل الخروج من الأزمة في العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، وأكدت أن أي مقترحات يجب أن تأخذ في الاعتبار الوضع على الأرض.
تبين أن الجندي الروسي الذي اشتهر بإلقائه بعيدا قنابل يدوية ألقتها مروحية أوكرانية عليه، أنه من مشاة منطقة لينينغراد، وصرحت سلطات المنطقة بأنها فخورة بشجاعته.
أعلنت السلطات التركية، يوم الأربعاء، عن انفجار لغم بحري بقارب صيد تركي في البحر الأسود، قبالة منطقة إغنادا التابعة لولاية كيركلاريلي بشمال غربي البلاد.
حدد فريق علماء دولي العمر الأقصى الذي يمكن لأي إنسان أن يعيشه.
أسس التوأمان التونسيان فؤاد وفريد الكامل (40 عاما) شركة avionav المختصة في صناعة الطائرات الخفيفة سنة 2014 وهي الأولى من نوعها في تونس، حيث توظف خيرة المهندسين والتقنيين التونسيين.
قال رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال مارك ميلي إنه مع استقرار خطوط الجبهة الأمامية في أوكرانيا، قد تكون هناك فرصة لإجراء مفاوضات بغرض إنهاء الصراع بين كييف وموسكو.
كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن انطباعاته حول مشاهدته عملية جراحية هجينة خضع لها أحد المرضى دون اضطرار الأطباء لتخديره، حيث بقي بكامل وعيه.
حفاظا على العديد والعتاد والقدرة القتالية للقوات الروسية على محور خيرسون، أوعز وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو بسحب الوحدات الروسية إلى الضفة اليسرى من نهر دنيبر،
أعلن وزير الري المصري هاني سويلم، إن مصر لديها كمية محدودة من مياه النيل، وبالتالي لا بد من إعادة استخدامها من خلال محطات المعالجة.
حث حلفاء الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على تأجيل إعلانه للترشح لانتخابات الرئاسة عام 2024 بسبب نتائج انتخابات الكونغرس المخيبة للآمال في البلاد، حسبما ذكرت صحيفة واشنطن بوست.
كتبت صحيفة "Cumhuriyet" التركية أن استعداد الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، للحوار مع موسكو يظهر وجود صدع في حلف الناتو.
أعلن عضو مجلس الشيوخ المصري النائب عبده أبو عايشة، رفضه التام لدعوات "التظاهر والتخريب التي يقودها بعض المأجورين بالخارج عبر قنوات إعلامية مشبوهة" في 11 نوفمبر.
يعد السعال العرضي أمرا طبيعيا بل وصحيا لأنه يساعد الجسم على التخلص من المخاط والحطام المتراكم. ومع ذلك، هذا لا يجعله أقل إيلاما أو إرهاقا.
أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن بلاده كانت على علم "بخطط روسيا سحب قواتها من خيرسون"، معربا عن دهشته لانتظارها انتهاء انتخابات الكونغرس قبل إعلان قرارها هذا.
قالت صحيفة "نيويورك تايمز"إن مسؤولين أمريكيين وأوروبيين لا يؤمنون بقرب بدأ مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا.
حذر سكرتير حلف الناتو، ينس ستولتنبيرغ، من الاستهانة بقدرات روسيا العسكرية وشدد على ضرورة عدم التشكيك بها، ولاسيما بعد الضربة الصاروخية التي وجهتها لمواقع الطاقة الأوكرانية مؤخرا.
دخل النائب المصري عمرو درويش، في مشادة كلامية مع سناء عبد الفتاح شقيقة الناشط السياسي، المسجون علاء عبد الفتاح، على هامش المؤتمر الذي نظمته مجموعة DCJ الناشطة في مجال عدالة المناخ.
أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء، تحطم طائرة بدون طيار تابعة له في جنوب البلاد، لافتا إلى أنه تم نقل القوات إلى مكان الحادث.
أكد عضو مجلس الدوما عن جمهورية القرم، ميخائيل شيريميت، أن مشروع قرار اعتراف برلمان نازيي كييف في أوكرانيا باستقلال جمهورية تتارستان عن روسيا، خطوة وضيعة لن تؤثر على وحدة البلاد.
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن "الموجة الحمراء العملاقة" التي توقع البعض أنها ستأتي خلال الانتخابات النصفية "لم تحدث".
أصدر الرئيس فلاديمير بوتين مرسوما بتبنّي الاستراتيجيات اللازمة لتعزيز التقاليد والقيم الدينية والأخلاقية في المجتمع الروسي، وجعلها من أبجديات سياسة الدولة الاجتماعية.
رفض الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، طلبا أمريكيا بإعادة فلسطين النظر في ضغوطها لاستصدار قرار أممي يوضح طبيعة الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية، ويؤكد ضم تل أبيب لها.
كشف المالك الجديد لـ"تويتر" رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، عن فكرة جديدة للحوالات المالية عبر الشبكة الاجتماعية.
أصدر الاتحاد العام للمصريين في الخارج بيانا أكد فيه أنه يتابع ما يحدث على الساحتين المحلية والعالمية.
أعلن قائد قوات العملية العسكرية الخاصة، سيرغي سوروفكين، أن القوات الروسية تستأنف هجومها على عدة محاور في مناطق العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
جمدت لندن أصولا روسية بأكثر من 18 مليار جنيه استرليني منذ نهاية فبراير الماضي، وفقا لتقرير سنوي صادر عن هيئة إنفاذ العقوبات المالية في المملكة المتحدة (OFSI).
أقدم المدير الفني للمنتخب الكاميروني، ريجوبير سونغ، على خطوة مثيرة للجدل خلال مباراة "الأسود غير المروضة" الودية بكرة القدم، أمام نظيره الجامايكي، التي جمعتهما مساء أمس الأربعاء.
تشهد مصر حالة من القلق بسبب دعوات أطلقها البعض، على رأسهم رجل الأعمال المصري، محمد علي، للتظاهر في البلاد يوم 11 نوفمبر.
أعلن قائد قوة الجو فضاء في الحرس الثوري الإيراني، العميد حاجي زاده، أن طهران طورت صاروخا باليستيا من نوع فرط صوتي لمواجهة دروع الدفاع الجوي.
ربطت وكالة "نور نيوز" بين الغارة على صهاريج الوقود الإيرانية والحريق حول المنشآت النووية الإسرائيلية وحديث وزير الدفاع الإسرائيلي عن استعدادات لمهاجمة المنشآت النووية الإيرانية.
أعرب زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب الأمريكي كيفين مكارثي عن ثقته في أن حزبه سينتزع السيطرة على المجلس من الديمقراطيين بزعامة الرئيس جو بايدن بعد انتخابات التجديد النصفي.
توصلت دراسة إلى أن ممارسة اليقظة التي تهدئ العقل والجسم هي طريقة فعالة للغاية لفحص ضغط الدم.
أدرج تقرير لمنظمة "غرين بيس" المغرب والجزائر ومصر ولبنان وتونس والإمارات العربيّة المتحدة، ضمن الدول المهددة بـ"التأثير المدمر للتغير المناخي".
أعلنت إسرائيل أنها فتحت حدودها أمام عمال الزراعة من لبنان من أجل قطف الزيتون "في ظل الأوقات العصيبة التي يعاني منها لبنان". وقد سخر رواد موقع "تويتر" من هذا الإعلان.
عرض التلفزيون الصيني مسيّرة Wing Loong-3 صينية الصنع التي تحمل 2000 كيلوغرام من الصواريخ العسكرية جو – أرض.
تحت العنوان أعلاه، كتبت لينا كورساك، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول ما تتفوق به النساء في المعارك على الرجال.
مني المنتخب العراقي بهزيمة ساحقة أمام نظيره المكسيكي (0-4) في المباراة الدولية الودية بكرة القدم التي جمعتهما مساء يوم الأربعاء، على ملعب مدينة جيرونا الإسبانية.
قالت صحيفة "بوليتيكو"، إن الإدارة الأمريكية ضغطت على رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي لكي يشطب من قائمة شروط بدء الحوار، شرط عدم التفاوض مع الرئيس فلاديمير بوتين.
عرضت بباحة مجلس النواب المغربي، أول سيارة مغربية صنعت محليا "مئة بالمئة"، وهي تشتغل بالطاقة الكهربائية وتحمل علامة "اوبل" التجارية.
أفادت تقارير إعلامية بأن السلطات النيجيرية حكمت على نجمي "تيك توك" سخرا من مسؤول حكومي، بالجلد 20 مرة بموجب الشريعة الإسلامية.
كشف حارس مرمى نادي فيوتشر المصري لكرة القدم، محمود عبدالرحيم جنش، كواليس ركلات الترجيح أمام ضيفه بريميرو دي أوغوستو الأنغولي (3-2)، في اللقاء الذي جمعهما مساء أمس الأربعاء.
اعتقلت القوات المنتسبة لوزارة الأمن بمحافظة فارس بجنوب غرب إيران، أحد العناصر الرئيسية المتعاونة مع قناة "اينترناشينال" المصنفة إرهابية بحسب الجانب الإيراني.
هنأ النجم البرازيلي روبرتو فيرمينو، وبكل روح رياضية زملاءه الذين استدعاهم المدير الفني للمنتخب بعد استبعاده من قائمة منتخب "السيليساو" لخوض بطولة كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022".
كشف الإعلامي أحمد شوبير، مفاجأة حول وفاة حازم الحديدي، وكيل لاعبين مصريين، الذي توفي مساء أمس، عقب سقوطه من شرفة منزله من الطابق العاشر.
تضمنت النتائج الأولية للانتخابات النصفية الأمريكية، التي يتجه الجمهوريون للفوز بها، بعض الجوانب المميزة وسجلت عددا من السوابق في الحياة السياسية الأمريكية.
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