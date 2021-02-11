الوكالة الذرية.. يورانيوم إيراني لسلاح نووي؟

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير سري إن إيران شرعت في إنتاج اليورانيوم في انتهاك للاتفاق النووي، مشيرة إلى أن معدن اليورانيوم يعتبر مادة أساسية في صناعة الأسلحة النووية.

موسكو دعت إيران إلى التحلي بضبط النفس وحذرت الإدارة الأمريكية من المماطلة في رفع العقوبات عن طهران، معربة عن أملها في التوصل الى حل وسط قبل الحادي والعشرين من فبراير شباط الجاري.

يأتي ذلك في ظل تصريحاتٍ اسرائيلية تهددُ بشن هجوم على المنشآت الإيرانية.. ومساع قطرية لتسهيل العودة الى الاتفاق.

فماهي تداعياتُ الخطوةِ الإيرانية على خطة العمل الشاملة؟

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