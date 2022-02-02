الوثائق تؤكد: تيسلا سلم الاستخبارات السوفيتية رسوما هندسية لسلاح "خارق". ماذا حل بها وبتيسلا نفسه؟

رغم أن تيسلا يُوصف عادة بالشخص الذي اخترع القرن العشرين، فقد بقي في ذاكرة التاريخ شخصيةً تكتنفها الأسرار والأساطير والغموض. وكثير من هذه الأساطير ظهرت بمباركة من نيكولا تيسلا نفسه.

ومن جملة ذلك قدرتُه على صنع سلاح مثالي يسمى أشعة الموت، وتسريعُ الجسيمات إلى حد يفوق سرعة الضوء. ومن تلك الأساطير أيضا ما يتعلق بكارثة تونغوسكا. فعلى حد الزعم، أطلق تيسلا من مختبره في الثلاثين من يونيو عام 1908 "مقذوفا هائل الطاقة" نحو منطقة آلاسكا بغية اختبار قدرات برجه الذي بناه بتمويل من الملياردير الأمريكي الشهير جون بيربونت مورغان.

الصحافي والكاتب يفغيني ماتونين، مؤلف كتاب عن "نيكولا تيسلا"، أنجز عملا حاول فيه فصل الأساطير عن الحقائق في سيرة هذا المهندس العظيم، وذلك من خلال دراسة كم هائل من مواد الأرشيف، والشهادات. وهذا ما سيطلعنا عليه في لقائنا لهذا اليوم.