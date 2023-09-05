النيجر تتأهب.. فرنسا تفاوض لسحب بعض قواتها والصين تتدخل للحل

عقب لقاء جمعه برئيس وزراء النيجر علي الأمين زين، أعلن السفير الصيني لدى النيجر جيانغ فنغ عزم بكين لعب دور الوساطة لإيجاد حل سلمي للأزمة في النيجر

وأضاف السفير الصيني أن بلاده تنوي بذل جهود للوصول إلى حل سياسي مع الالتزام الكامل بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية والاحترام الكامل لبلدان المنطقة.

في غضون ذلك نقلت صحيفة لوموند عن مصادر فرنسية مطلعة أن باريس بدأت مباحثات مع السلطات في نيامي لسحب جزء من قواتها، وحسب ذات المصادر فإن بعض الوحدات الفرنسية قد يعاد نشرها في تشاد المجاورة، في الأثناء كشفت نيجيريا عن خطة لبدء تخفيف العقوبات التي فرضتها مجموعة إيكواس على النيجر، وذلك بعيد تصريحات للأمين الزين تؤكد حصول تقدم في الحوار المستمرة مع المجموعة واحتمال التوصل لاتفاق معها في غضون أيام.

فهل تنجح الصين في دور الوساطة في أزمة النيجر؟ وهل يكون الانسحاب الفرنسي كاملا؟

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