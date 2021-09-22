النفس والمرض. الدكتور تولوكونين يتحدث عن جملة أمراض شائعة ويبين المنبع النفسي المسبب لها

هل حقا أن كل مرض له مسبب نفسي أم أن العامل النفسي هو عامل مصاحب ومفاقم للمرض ولا يمكن أن يكون مسببا أساسيا له؟

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لقد سبق أن تحدثنا في هذا الأمر مع عدة ضيوف وأبرزهم الدكتور في البيولوجيا ألكساندر بانتشين ولكن هذه المرة نستضيف شخصا مخالفا له في الرأي - رئيس معهد العلم النفسجسمي، حاصل على شهادة دكتوراة في طب الأمراض النفسية أرتيوم تولوكونين. الدكتور تولوكونين يشاطر تماما أفكار الدكتور فاليري سينيلنيكوف - صاحب الكتاب الشهير "أحبب مرضك. أسرار الوعي الباطن" المترجم إلى لغات كثيرة ومنها العربية.

الحديث سيكون استنادا إلى كتاب الضيف بعنوان -

"السيكوسوماتية التطبيقية. ما هي الأفكار والعواطف التي تبرمج الأمراض وكيف تكتسب المعافاة؟".

يقول الضيف: "نحن نصنع الأمراض بأنفسنا

فالحساسية مثلا هي رد فعل الجسم لصدمة وقعت سابقا في حياتنا. تنشأ مشاكل المعدة إذا كنت "لا تهضم" شيئًا - إنسانا أو عملا أو موقفا أو حالة معينة. غالبًا ما يكون العقم نتيجة الخوف من أن تصبحي أماً. التهاب اللوزتين المزمن - صراعات عدم البوح والإفصاح عن تذمر. أي مرض لا ينشأ بسبب عوامل خارجية، ولكن بسبب عوامل داخلية - الإجهاد العاطفي والضغط النفسي. قبل أن تدخل في صراع مع المرض - حاول دراسة مسبباته النفسية ففي حال لم تحصل على جواب في داخلك وتغير موقفك ونمط تفكيرك تجاه قضايا معينة فالمرض سيعود لا محالة".