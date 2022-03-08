الناتو وواشنطن أم سلطات كييف.. من المسؤول عن تصعيد الأزمة الأوكرانية؟

الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقول إن "الوعود" الغربية بشأن حماية أوكرانيا لم يتم الإيفاء بها، وأنه لم يعد راغبا بالانضمام للناتو الذي لا يتجرأ على مواجهة روسيا.



تصريحات تتناقض مع مواقف سابقة تحدث فيها زيلينسكي عن دور حيادي، ونفى ان تكون بلاده منطلقا لأي تهديد ضد روسيا، كما تشي بنوايا الناتو الذي قدم للحليف الأوكراني آلاف الصواريخ النوعية والدعم المعلوماتي ومليارات الدولارات

في وقت يؤكد فيه ينس ستولتنبرغ الالتزام بالدفاع عن كل شبر من أراضي الحلفاء