 
مباشر
اسأل أكثر

الناتو وواشنطن أم سلطات كييف.. من المسؤول عن تصعيد الأزمة الأوكرانية؟

أخبار العالم

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sjwv

الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقول إن "الوعود" الغربية بشأن حماية أوكرانيا لم يتم الإيفاء بها، وأنه لم يعد راغبا بالانضمام للناتو الذي لا يتجرأ على مواجهة روسيا.


تصريحات تتناقض مع مواقف سابقة تحدث فيها زيلينسكي عن دور حيادي، ونفى ان تكون بلاده منطلقا لأي تهديد ضد روسيا، كما تشي بنوايا الناتو الذي قدم للحليف الأوكراني آلاف الصواريخ النوعية والدعم المعلوماتي ومليارات الدولارات
في وقت يؤكد فيه ينس ستولتنبرغ الالتزام بالدفاع عن كل شبر من أراضي الحلفاء

اقرأ أيضا

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا