الموساد الإسرائيلي.. كشف خفايا الحرب على غزة
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أشهر عدة مرت والحقيقة الوحيدة أن لا حل يلوح في الأفق في حرب غزة بعد عشرات الآلاف من القتلى والجرحى في حرب خلّفت خيارات صعبة حتى في الداخل الإسرائيلي
فما هي الخيارات القادمة في ظل الحديث عن هدنة وأين نحن اليوم من المفاوضات وهل إسرائيل معنية بوقف الحرب؟ وماذا عن فشل الحل السياسي وانعكاس ذلك على مسار الحرب ليس فقط في غزة وإنما في لبنان أيضا؟ وهل انتهى فصل الرد والرد المضاد مع طهران؟
نتابع في برنامج نيوزميكر مع رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد) السابق أفرايم هاليفي.