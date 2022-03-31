المفاوضات الروسية الأوكرانية.. أين العقبات؟
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/spxc
ما خرج به الطرفان الروسي والأوكراني في مفاوضات إسطنبول يحمل بعض المؤشرات الإيجابية دون تحقيق اختراقات واعدة
هكذا علق الكرملين على نتائج جولة المفاوضات الأخيرة بعد تقديم كييف مقترحات خطية تتعلق بالحياد والخلو من أسلحة الدمار الشامل، بالموازاة يتحرك الخبراء الروس في مباحثات مع نظرائهم الألمان لمناقشة التحول للدفع بالروبل لقاء الغاز الروسي وهو القرار الذي أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه يأتي بسبب تجميد احتياطات البنك المركزي الروسي من النقد الأجنبي
كيف تقيم موسكو تقدم المفاوضات؟ وما تداعياتها على الاختناق الاقتصادي؟