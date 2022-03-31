المفاوضات الروسية الأوكرانية.. أين العقبات؟

ما خرج به الطرفان الروسي والأوكراني في مفاوضات إسطنبول يحمل بعض المؤشرات الإيجابية دون تحقيق اختراقات واعدة

هكذا علق الكرملين على نتائج جولة المفاوضات الأخيرة بعد تقديم كييف مقترحات خطية تتعلق بالحياد والخلو من أسلحة الدمار الشامل، بالموازاة يتحرك الخبراء الروس في مباحثات مع نظرائهم الألمان لمناقشة التحول للدفع بالروبل لقاء الغاز الروسي وهو القرار الذي أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه يأتي بسبب تجميد احتياطات البنك المركزي الروسي من النقد الأجنبي

كيف تقيم موسكو تقدم المفاوضات؟ وما تداعياتها على الاختناق الاقتصادي؟