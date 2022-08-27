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المغرب وتونس.. علاقات تتجه نحو القطيعة؟

أخبار العالم العربي

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تصاعدت الأزمة الدبلوماسية بين تونس والمغرب بعد إعلان البلدين تبادل استدعاء السفراء على خلفية استقبال الرئيس التونسي قيس سعيّد الأمين العام لجبهة بوليساريو إبراهيم غالي

الذي حلّ في تونس للمشاركة في ندوة طوكيو الدولية للتنمية في أفريقيا تيكاد-8..


الخارجية التونسية أعربت عن استغرابها الشديد مما ورد في البيان المغربي من تحامل غير مقبول على تونس ومغالطات بشأن مشاركة وفد الجمهورية الصحراوية حسب الوصف الوارد في بيان الخارجية التونسية.. وقالت إن كلا من الاتحاد الافريقي ورئيس المفوضية الافريقية هما من أرسلا دعوات الى كل أعضاء الاتحاد ومن بينهم الوفد الصحراوي.
الخارجية المغربية اعتبرت البيان التونسي محاولة لتبرير التصرف العدائي وغير الودي تجاه القضية الوطنية الأولى والمصالح العليا للمملكة المغربية، وأنه ينطوي على العديد من التأويلات والمغالطات.

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