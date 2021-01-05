المصالحة الخليجية.. اتفاق تدريجي أم نهائي؟

بعد مؤشرات إيجابية استبقت عقد القمة الخليجية في السعودية، جاء بيان العلا ليرسم حدا للأزمة ويعلن فتح صفحة جديدة

تكرس المصالحة وأسس التكامل بين بلدان مجلس التعاون في مجالات الاقتصاد والسياسية والخارجية والأمن.

المصالحة التي جاءت بعد سنوات من الوساطة الكويتية ودور أمريكي قاده كبير مستشاري البيت الأبيض جاريد كوشنر.. شهدت حضور وزير الخارجية المصري سامح شكري فيما بدى تأكيدا على شمولية الاتفاق.

فما هي أهمية ما تحقق اليوم؟ وهل يشكل نهاية الأزمة أم خارطة طريق للتدرج في تفكيك ملفاتها؟





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