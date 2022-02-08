 
مباشر
أبعاد روسية

المسألة الأوكرانية تؤجج الجدل في البيت الروسي

أخبار العالم

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sclx

ضيف الحلقة ليونيد إيفاشوف، رئيس أكاديمية الدراسات الجيوستراتيجية.

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

اقرأ أيضا

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا