المجتمع الصناعي والسرطان. رؤية بروفسور متخصص في علم الجينوم الورمي

ضيف البرنامج يفغيني البروفيسور إيميانيتوف، الطبيب الاختصاصي في علم الأورام ، رئيس قسم بيولوجيا الأورام في "مركز الطب الوطني للأبحاث العلمية بمعهد أبحاث الأورام".

يترأس يفغيني إيميانيتوف قسم علم الوراثة الطبية الجزيئية في جامعة سان بطرسبورغ الحكومية لطب الأطفال. وله ما يزيد على 326 عملا علميا، وخمسُ دراسات بحثية وحاز تسعَ براءات اختراع وشهادات حقوق التأليف.

أسهم مع زملائه في مركز علم الأورام بقسط بالغ الأهمية في دراسة أورام السرطان الوراثية. وكان لأبحاثه مع هذا الفريق فضل كبير في تبسيط التشخيص عند معالجة سرطان الثدي.

في عام 2012 اكتشف يفغيني إيميانيتوف جينا جديدا لسرطان الثدي الوراثي BLM. وقد أدرج هذا الجين في منظومات الاختبار القياسية التي تستعمل في تشخيص الأورام السرطانية الوراثية.

في هذه الحلقة من برنامجنا يحدثنا ضيفنا إيميانيتوف عن تاريخ الأمراض الورمية وما تم من اكتشافات جديدة على أيدي علماء الوراثة الجزيئية في مجال علم الأورام.