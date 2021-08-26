طالبان تكشف أسباب وخفايا تفجيرات مطار كابل والفشل الأمريكي في إحباطها

أسفر تفجيران في منطقة مطار كابل عن عشرات القتلى والجرحى بينهم جنود أمريكيون. في حدث قد يؤثر على الجهود الأمريكية والدولية لتسريع عمليات الإجلاء قبل اليوم الـ31 من الشهر الحالي.

التفجيرات والجهات التي تقف وراءها وتداعياتها على عمليات الإجلاء، ومستقبل أفغانستان في حديث مع المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة طالبان في قطر محمد نعيم.

المتحدث باسم حركة طالبان لـRT: لا نعرف من الجهة التي تقف وراء التفجير في محيط مطار كابل

نعيم لـRT: وجود القوات الأجنبية في أفغانستان يعتبر مشكلة كبيرة في البلاد

نعيم لـRT: لقد حذرنا القوات الأجنبية والمواطنين من إمكانية حصول أي مشكلة أمنية قرب المطار بسبب وجود آلاف المواطنين

نعيم لـRT: القوات الأجنبية تتحمل مسؤولية تأمين كل المتواجدين في مطار كابل ومحيطه

نعيم لـRT: لا يمكننا تحميل مسؤولية تفجير مطار كابل لأي تنظيم بانتظار التحقيقات

نعيم لـRT: نحن مسيطرون على الوضع في البلاد ولا نحتاج إلى مساعدات خارجية

نعيم لـRT: نريد علاقات جيدة مع دول الجوار في جميع المجالات

نعيم لـRT: الحرب في أفغانستان انتهت ولا يمكن حصول أي أحداث أمنية في البلاد

نعيم لـRT: مستعدون لأي تنسيق مع القوات الأمريكية لزبط الوضع في محيط المطار

نعيم لـRT: لن نسمح لأحد أو لأي جهة لتوتير الوضع الأمني في أفغانستان

نعيم لـRT: مشكلة الإرهابين هي مشكلة دولية بسبب استجلابهم من الخارج إلى أفغانستان

نعيم لـRT: طالبان تسيطر على الوضع جيدا ولا نحتاج أي مساعدات خارجية

نعيم لـRT: لن نسمح باستهداف دول الجوار انطلاقا من أفغانستان

نعيم لـRT: شكل النظام الجديد يحدده الشعب الأفغاني وسيتناسب مع مصالح البلاد

نعيم لـRT: عبد الله عبد الله وحامد كرزاي لا يخضعان للإقامة الجبرية بل نحن مهتمون بتوفير الحماية لهم