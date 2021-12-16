الليرة التركية تهوي لمستوى تاريخي جديد.. ما مصير تعهدات أردوغان؟

تراجعت قيمة الليرة التركية إلى مستوى قياسي جديد لتبلغ أكثر من خمسَ عشرةَ ليرة مقابل الدولار الواحد..

وخسرت الليرة التركية نحو خمسين في المئة من قيمتها منذ مطلع العام الحالي، فيما تجاوزت نسبةُ التضخم واحدًا وعشرين في المئة على أساس سنوي.. في الأثناء، أعلن المصرف المركزي التركي خفضًا جديدًا لمعدل الفائدة بمعدل مئة نقطة أساس ليصبح أربعة عشر في المئة، وذلك تنفيذا لخطة الرئيس رجب طيب أردوغان الذي يؤكد أن معدّلات الفائدة المرتفعة تكرسُ ارتفاع الأسعار لكن هذه السياسة يرى مراقبون أنها تسببت في أزمة عملة، وارتفاع معدل التضخم..

فهل ينجح أردوغان في وقف الانهيار الكارثي لليرة التركية؟