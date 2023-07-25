 
مباشر
بالتفاصيل

الكنيست يمرر قانون التعديل القضائي.. أزمة إسرائيل تتفاقم

تحميل الفيديو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vqu9

صوت الكنيست الإسرائيلي على قانون الحد من المعقولية المثير للجدل بأغلبية 64 صوتا بدون أي صوت معارض ، بعد انسحاب نواب المعارضة احتجاجا على عملية التصويت ...


واعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي في كلمة عقب إقرار القانون الإجراء خطوة ديمقراطية مطلوبة من أجلِ استعادة درجة من التوازن بين السلطات ، و يمكن الحكومة المنتخبة من اتخاذ قرارات وفق إرادةِ الناخبين ... كما تعهد بمواصلةِ الحوار مع المعارضة من أجل التوافقِ حول هذا القانون ، داعيا الجيش للنأي بنفسه عن السياسة والاهتمام بشؤون الأمن ..
يأتي ذلك وسط استمرارِ الاحتجاجات الشعبية المناهضة للقانون ، وتحذيراتِ مسؤولين عسكريين من توسع دائرة رافضي الخدمة العسكرية في جنود الاحتياط الى الجنود الذين هم في الخدمة ...
بينما تعول المعارضة على التوجه الى المحكمة العليا للطعن في القانون ،، تخطط نقابة العمال الهستدروت الى إضرابات واسعة ...

اقرأ أيضا

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا