الكنيست يمرر قانون التعديل القضائي.. أزمة إسرائيل تتفاقم

صوت الكنيست الإسرائيلي على قانون الحد من المعقولية المثير للجدل بأغلبية 64 صوتا بدون أي صوت معارض ، بعد انسحاب نواب المعارضة احتجاجا على عملية التصويت ...



واعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي في كلمة عقب إقرار القانون الإجراء خطوة ديمقراطية مطلوبة من أجلِ استعادة درجة من التوازن بين السلطات ، و يمكن الحكومة المنتخبة من اتخاذ قرارات وفق إرادةِ الناخبين ... كما تعهد بمواصلةِ الحوار مع المعارضة من أجل التوافقِ حول هذا القانون ، داعيا الجيش للنأي بنفسه عن السياسة والاهتمام بشؤون الأمن ..

يأتي ذلك وسط استمرارِ الاحتجاجات الشعبية المناهضة للقانون ، وتحذيراتِ مسؤولين عسكريين من توسع دائرة رافضي الخدمة العسكرية في جنود الاحتياط الى الجنود الذين هم في الخدمة ...

بينما تعول المعارضة على التوجه الى المحكمة العليا للطعن في القانون ،، تخطط نقابة العمال الهستدروت الى إضرابات واسعة ...

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