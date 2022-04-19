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أبعاد روسية

القوات الروسية في أوكرانيا: في لهيب الميادين والإعلام

أخبار العالم

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وصف كثيرون الوضع الميداني في أوكرانيا اليوم بأنه بداية للمرحلة الثانية لعمليات الجيش الروسي هناك، وهي تحرير منطقة دونباس، وفق القيادة الروسية.

الرئيس زيلينسكي قال أيضاً: إنها معركة دونباس.
وفيما بدا أنه تقدم ملحوظ للجيش الروسي والقُوى الحليفة، تشهد خطوط الجبهات الأساس تغيّرات مبدئية كل ساعة.
غير أن خريطة ميادين القتال إعلاميًا استمرت ضبابية نوعاً ما حتى يوم أمس.
بل إن المصادر الغربية، بما فيها المنسوبة على مراكز أبحاثٍ رصينة، كانت تصف أداء الجيش الروسي بأنه باهتٌ ومتعثر.

فهل ما تسمعونه عن أداء القوات الروسية في أوكرانيا صحيح أم تضليل؟

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