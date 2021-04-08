القوات الأمريكية بالعراق.. باقية أم ستنسحب؟

اتفق الجانبان الأمريكي والعراقي على أن دور القوات الأمريكية الحالي يسمح بإعادة نشر ما تبقى من القوات القتالية خارج العراق.

والا تكون هناك قواعد عسكرية أمريكية أو أجنبية في بلاد الرافدين، كما نص البيان المشترك على تولي القوات العراقية مهمةَ محاربة تنظيم داعش.. مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي قال إن الجانب الأمريكي تعهدَ بسحب عدد مهم من قواته من العراق، فيما أكد الجانبُ العراقي على حماية الكوادر الأجنبية، لكن المتحدثَ باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي قال إنه ليس هناك أي تفاهم مع بغداد حول جدولٍ زمني لسحب قوات بلاده من العراق، وأن البيان لا يعني أن الانسحاب سيبدأ قريبا ولكنه يشير اتفاق حول إجراء مباحثات فنية إضافية بخصوص الانسحاب النهائي.. فما دلالات التوافق بين بغداد وواشنطن على سحب القوات القتالية الاجنبية من العراق.

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