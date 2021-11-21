ماذا قال قنصل إسرائيل في دبي عن محاولات تل أبيب للتطبيع مع السعودية؟
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ضيف الحلقة القنصل الإسرائيلي في دبي إيلان شتولمان.
القنصل الإسرائيلي في دبي إيلان شتولمان لـRT: حاولنا القيام باتصالات حكومية مع السعودية
شتولمان لـRT: نريد أن تنضم دول عربية أخرى لاتفاق التطبيع مع إسرائيل
شتولمان لـRT: ليست هناك اتفاقات اقتصادية بين إسرائيل والسعودية ونرغب بحصولها
شتولمان لـRT: ندعو دولا أخرى للانضمام لاتفاق التطبيع لتحقيق الشرق الأوسط الجديد
شتولمان لـRT: مئتان وستون ألف إسرائيلي زاروا الإمارات منذ توقيع اتفاق التطبيع
شتولمان لـRT: نريد أن يكون السلام مع الإمارات جسرا للسلام مع شعوب المنطقة والفلسطينيين تحديدا
شتولمان لـRT: دور إيران في المنطقة والعالم سيء.
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