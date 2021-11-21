ماذا قال قنصل إسرائيل في دبي عن محاولات تل أبيب للتطبيع مع السعودية؟

ضيف الحلقة القنصل الإسرائيلي في دبي إيلان شتولمان.

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القنصل الإسرائيلي في دبي إيلان شتولمان لـRT: حاولنا القيام باتصالات حكومية مع السعودية

شتولمان لـRT: نريد أن تنضم دول عربية أخرى لاتفاق التطبيع مع إسرائيل

شتولمان لـRT: ليست هناك اتفاقات اقتصادية بين إسرائيل والسعودية ونرغب بحصولها

شتولمان لـRT: ندعو دولا أخرى للانضمام لاتفاق التطبيع لتحقيق الشرق الأوسط الجديد

شتولمان لـRT: مئتان وستون ألف إسرائيلي زاروا الإمارات منذ توقيع اتفاق التطبيع

شتولمان لـRT: نريد أن يكون السلام مع الإمارات جسرا للسلام مع شعوب المنطقة والفلسطينيين تحديدا

شتولمان لـRT: دور إيران في المنطقة والعالم سيء.