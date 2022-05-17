القمح .. دقيق المطاحن الاستراتيجية المتحاربة

مجموعةُ السبع اتهمت روسيا بشن ما سمّتها حرب القمح، أما مفوض الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والدفاعية جوزيب بوريل، فحمّل موسكو المسؤولية عن الحؤول دون إخراج القمح من أوكرانيا

وإيصاله إلى الأسواق العالمية.



ولكن ما حقيقة هذه الإدعاءات؟ هل فعلا لا تسمح روسيا بتحرير قمح أوكرانيا من مستودعاتها موانئها؟ من هو المتسبب في طفرات أسعاره؟ ما هو الوضع الحقيقي بشأن نقص هذه المادة الحيوية في الأسواق ومَن بإمكانه تعويضه؟ كيف ستتأثر اقتصادات الدول العربية التي تعتمد على واردات القمح من روسيا وأوكرانيا؟

ضيوف الحلقة ألكسندر كوربوت، نائب رئيس اتحاد صناعيي الحبوب، وفاضل الزعبي، الخبير الدولي في الأمن الغذائي.

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