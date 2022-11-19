الفيفا يتهم أوروبا بالنفاق.. ما الهدف من محاولات تسييس كأس العالم لكرة القدم بقطر؟

قبل ساعات من انطلاق منافسات كأس العالم في قطر، اتهم رئيس الفيفا أوروبا بممارسة النفاق في انتقادها للتنظيم القطري لكأس العالم

وشدد على ضرورة أن يقدم الأوروبيون اعتذارها ويركزوا على تحسين أوضاع المهاجرين لديهم قبل إعطاء الدروس.



تصريحات رئيس الفيفا تأتي في خضم ما تصفه الدوحة بأنه سيلٌ من الافتراءات وازدواجية المعايير وحملةٌ مُمنهجة منذ نيلها شرف تنظيم المونديال، وكان مسؤولون وإعلاميون ومنظمات دولية في بريطانيا وفرنسا وألمانيا والدانمارك اتهموا قطر بانتهاك حقوق العمال والتمييز في حق المثليين مطالبين بمقاطعة نسخة قطر من كأس العالم.

فهل كشفت تصريحات انفانتينو حقيقة إقحام بعض المسؤولين الغربيين مواقفهم السياسية في المنافسات الرياضية؟

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