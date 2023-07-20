الفصل الواحد والثلاثون – ناوكو

تاريخ النشر:20.07.2023 | 18:27 GMT |
ناوكو تحكي قصة تعلمها اللغة الروسية و القدر الذي ربط مصيرها بموسكو.
أقدم سلوان موميكا مجددا على تمزيق العلم العراقي والقرآن وصور شخصيات دينية بارزة بينها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، والمرشد الإيراني علي خامنئي أمام السفارة العراقية في ستوكهولم.
أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا ستدرس العودة إلى صفقة الحبوب بعد تنفيذ عدد من الشروط.
تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث بسط الجيش الروسي سيطرته الكاملة على المناطق التي حررها، وفي ما يلي آخر التطورات الميدانية.
أنهى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم جولة خليجية، استمرت 3 أيام وشملت السعودية وقطر والإمارات، وكانت حصيلتها صفقات اقتصادية واستثمارية وتجارية كبيرة.
شهدت النيابة العامة المصرية واقعة انتحار رئيس نيابة، حيث ألقى نفسه وسقط في بهو النيابة العامة ولفظ أنفاسه الأخيرة، على خلفية إلقاء القبض عليه بمطار القاهرة.
تعمل السعودية على مشروع تمكين خاصية عرض اسم المتصل لدى المتصل به في الأجهزة العاملة على الشبكات المتنقلة في المملكة وتتم معرفة هوية المتصل عبر تضمين اسم للجهة الوارد منها الاتصال.
تعرض وزير التنمية الإدارية الأسبق ومستشار رئيس الوزراء السابق المهندس المصري هاني محمود لحادث فى الساحل الشمالي نتج عنه إصابة حفيدته.
نشرت مجموعة "القراصنة الروس الأشرار" RaHDit مسارات السفن المدنية التي ربما تم منها إطلاق الزوارق المسيّرة التي ضربت جسر القرم فجر الاثنين الماضي.
قرر رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، طرد سفيرة السويد لدى بغداد جيسيكا سفاردسترم.
لم يعد "شارون"، ينقل الموتى عبر نهر "ستيكس" إلى العالم السفلي كما في الميثولوجيا الإغريقية، بل أصبح يطلق كرات النار من الصحراء الكبرى على أوروبا محولا إياها إلى جحيم في الصيف.
أفاد مراسل RT في العراق فجر يوم الخميس، بأن مجموعة من المحتجين أضرمت النار في السفارة السويدية ببغداد ليلة الأربعاء.
عرضت عضو الكونغرس الأمريكي، مارجوري تايلور غرين، في الكونغرس صورا "غير محتشمة" لهانتر ابن الرئيس الأمريكي جو بايدن، ولم يُعجب الحاضرون بها.
نفت الشركة المسؤولة عن تذاكر حفل المغني الأمريكي ترافيس سكوت إلغاء الحفل المقرر يوم 28 يوليو في الأهرامات وذلك بعد قرار نقابة المهن الموسيقية بإلغاء استخراج ترخيص الحفل.
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن أضخم إنتاج سينمائي لفيلم جديد عن رئيسة وزراء إسرائيل الراحلة غولدا مائير، وتفاصيل جديدة تسرد لأول مرة عن حياتها خلال حرب السادس من أكتوبر.
قال العراقي سلوان موميكا الذي حرق مصحفا في السويد في أول أيام عيد الأضحى، إن الشرطة السويدية سحبت الحماية عنه وأنها جعلته "فريسة سهلة للمسلمين".
أعلنت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، عن استمرار العمل على صياغة اتفاق جديد للتعاون بين موسكو وطهران، رغم استدعاء الأخيرة السفير الروسي لديها.
تلقى العاهل السعودي الملك سلمان عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، سيارة "توغ" TOGG التركية الكهربائية كهدية من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على هامش زيارته للمملكة.
أكد ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، أن الضربات الروسية الانتقامية على مدينة أوديسا الأوكرانية أثبتت أن كييف عاجزة عن صد الهجمات على أهدافها العسكرية.
هزت فضيحة جديدة شركة ماكدونالدز في بريطانيا، حيث تواجه مزاعم انتهاكات جنسية وعنصرية بحق موظفيها.
صرح الخبير العسكري، فيكتور ليتوفكين، بأن تحذير وزارة الدفاع الروسية بشأن السفن المتجهة إلى موانئ أوكرانيا يمكن اعتباره بمثابة حصار لأوديسا ونيكولاييف.
أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن رئيسها، إيلي كوهين، طلب من نظيرته الفرنسية، كاترين كولونا، ممارسة نفوذ باريس في لبنان للمساعدة في حل التوترات بسرعة.
كشف مصدر حكومي عراقي اليوم الخميس، أن بغداد أبلغت ستوكهولم أمس بقطع العلاقات معها إذا تكرر حرق المصحف في السويد.
أعلنت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية، اليوم الخميس، عن تعليق ترخيص عمل شركة أريكسون السويدية للاتصالات في الأراضي العراقية.
قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن المجتمع المكي رغم خصاله السيئة إلا أنه امتاز بالكثير من الأخلاق والخصال الحميدة اللافتة للنظر.
قالت والدة الجندي الأمريكي المحتجز في كوريا الشمالية بعد عبوره الحدود شديدة التحصين مؤخرا، إن هذا السلوك المحفوف بالمخاطر ليس من التصرفات المعتادة لابنها.
واجه مستخدمو تطبيق "واتس آب" في عدد من الدول صعوبة في استخدام المراسلة الفورية التي يتيحها التطبيق بسبب خلل فني لم يكشف عنه بعد.
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن صفقة كبيرة مرتقبة بين مصر وفرنسا تقوم باريس بموجبها بنقل تكنولوجيا متطورة لمصر تزيد قدراتها في بناء السفن الحربية الذاتية للمراقبة الإلكترونية.
دانت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان شديد اللهجة اعتراف اسرائيل بسيادة المغرب على الصحراء، معتبرة أن "إسرائيل بسجلها الأسود في خرق القوانين الدولية، لا تملك هذا الحق".
أعلن الدكتور رشيد بلحميدي أخصائي جراحة العظام، أن الكثيرين يفضلون في موسم الحر ارتداء أحذية مفتوحة وخفيفة. لذلك يلاحظون بعدها ظهور تغيرات معينة في اقدامهم.
قدم المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، أيمن سليمان، عرضا عن خطط الصندوق في التعامل مع الأصول التابعة، وآليات مشاركة القطاع الخاص والشركات المزمع طرحها في البورصة المصرية.
شغل فيديو نشره مراسل قناة "المنار" اللبنانية الإعلام الإسرائيلي، حيث ظهر فيه رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي يتفقد الحدود الشمالية يرافقه عدد من قادة الجيش.
دعا البرلمان العربي لحملة مقاطعة سياسية واقتصادية عالمية للسويد ردا على السماح للسلطات هناك بحرق القرآن الكريم، للمرة الثانية.
أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم أن الفريق الروسي غادر مركز إسطنبول لتصدير الحبوب بعد إعلان روسيا تعليقها العمل بالاتفاق، وتحذيرها الأطراف المعنية من دخول أي سفينة موانئ أوكرانيا.
أصدر الاتحاد الأوروبي خريطة لمناطق الجفاف لهذا الصيف تتضمن تحذيرا من الجفاف في شمال أوروبا، مما يهدد باندلاع الحرائق، ويؤثر على الإنتاج الزراعي في معظم أوروبا.
أدانت الخارجية السويدية الهجوم على سفارتها في بغداد ووصفته بأنه انتهاك خطير لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام1961، وحملت السلطات العراقية مسؤولية حماية البعثات الدبلوماسية.
كشف وزير التموين المصري علي المصيلحي، أن مصر ستوقع مع صندوق أبو ظبي للتنمية على اتفاق تسهيل قرض متجدد بقيمة 100 مليون دولار، لتمويل مشترياتها من الحبوب من شركة مقرها أبو ظبي.
فتحت شرطة باريس تحقيقا في حجم التبرعات التي تلقتها عائلة الشرطي قاتل المراهق نائل قبل أسابيع علما أنه تم إغلاق حملة التبرعات للصندوق بداية يوليو الجاري بعد أن جمع 1.6 مليون يورو.
قال المستشار السابق للبنتاغون العقيد المتقاعد دوغلاس ماكغريغور، إن الجيش الروسي دمر معظم الطواقم المدربة ذات الخبرة في قوات كييف، التي لم تتعاف من نتائج هذه الاستراتيجية الروسية.
أفادت مصادر حكومية عراقية، اليوم الخميس، بأن الحكومة العراقية قررت تحشيد الدول الإسلامية والعربية ضد عمليات حرق القرآن.
علق رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، على إلغاء ترخيص حفل المغني الأمريكي ترافيس سكوت في مصر والذي كان من المقرر إقامته في الأهرامات.
أصبح الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مرة أخرى موضع سخرية وتندر، بعد أن وقع في موقف أثار مجددا مسألة مدى أهليته العقلية والجسدية لتولي أرفع منصب في الولايات المتحدة.
ردت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على رئيس جهاز الاستخبارات MI-6 البريطاني ريتشارد مور الذي دعا الروس إلى التعاون مع مؤسسته ووضع حد لـ"إراقة الدماء".
أكد مستشار مكتب الرئاسة الأوكرانية، ميخائيل بودولاك، أنه لن تجرؤ أي سفينة شحن على دخول موانئ أوكرانيا في البحر الأسود بعد انتهاء صفقة الحبوب.
قال المستشار السابق لوزير الدفاع الأمريكي، دوغلاس ماكغريغور، إن قرار روسيا والصين والهند بإنشاء عملة جديدة سيهز الهيمنة المالية الأمريكية في العالم.
بعد تخطي سن الخمسين من المهم أن يبدأ الناس في تناول كميات أقل من اللحوم الحمراء.
قالت وزارة الدفاع الروسية إنه بدءا من منتصف ليل 20 يوليو، سيتم التعامل مع جميع السفن المبحرة في البحر الأسود إلى الموانئ الأوكرانية على أنها تنقل معدات عسكرية لقوات كييف.
أعاد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، تذكير وزير النقل فيتالي سافيليف بموقف حدث بينهما سابقا وتحول لـ "جدال" وهو يقنعه بشراء طائرات روسية عندما ترأس سافيليف شركة "إيروفلوت".
قال مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق، أوليغ سوسكين، إن القوات الأوكرانية غير قادرة على صد الضربات الروسية المنظمة في ساحة المعركة.
أعلن نائب رئيس مركز المصالحة الروسي أوليغ غورينوف، أن مقاتلتي "إف-16" تابعتين لسلاح الجو الإسرائيلي هاجمتا الليلة الماضية مستودعات في محافظة دمشق، مما أدى إلى إصابة جنديين سوريين.
يؤثر الخرف بشكل أكثر شيوعا على كبار السن، ويمكن أن يؤدي إلى فقدان الذاكرة وتغيرات سلوكية وحتى مشكلات في الحركة.
وقعت الإمارات وتركيا يوم الأربعاء اتفاقيات بقيمة 50.7 مليار دولار في قطاعات مختلفة.
تحدث الفنان المصري حسن شاكوش عن أزمته مع طليقته ريم طارق، مشيرا إلى أنه كان يرفض الحديث طيلة الفترة الماضية ولكن ما سمعه في حقه لا يرضي أحدا.
أثار الإنجليزي ديفيد بيكهام أحد الشركاء في ملكية نادي إنتر ميامي، الجدل بتصريحاته حول إمكانية تأجيل الظهور الأول للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع الفريق الأمريكي.
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي لقطة من استقبال الرئيس الأمريكي جو بايدن، للرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ في البيت الأبيض الأمر الذي أثار تفاعلا.
أعلن أندريه سيغوتا رئيس بلدية منطقة ميليتوبول في مقاطعة زابوروجيه الروسية جفاف سد محطة كاخوفسكايا الكهرمائية، استمرارا للضرر البيئي والتقني الناجم عن اعتداء قوات كييف على المحطة.
أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، تعاقد لاعبه الجزائري رياض محرز مع نادي الأهلي السعودي لكرة القدم، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.
تحت العنوان أعلاه، كتب فلاديمير سكوسيريف، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول موقف هنري كيسنجر من مبادرة الصين للتسوية في أوكرانيا.
أكد وزير التموين المصري علي المصيلحي بأن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح في مصر يكفي نحو 5.2 شهر، موضحا أن مصر تنوع مصادر استيراد القمح.
شهدت تونس حادثة غريبة من نوعها، حيث رفض مؤذن وإمام مسجد إقامة الأذان في المسجد، وذلك بعد أن مُنع من الحصول على راتبه الشهري لعدة أشهر من قبل وزارة الشؤون الدينية وأغلق المسجد،
وقع المهاجم السوري عمر السومة مخالصة مالية مع ناديه أهلي جدة السعودي تمهيدا لرحيله عن النادي بشكل رسمي، حسب تقارير صحفية.
قال وزير البترول المصري طارق الملا، اليوم الأربعاء، إن مصر تستهدف تصدير الغاز مجددا بحلول أكتوبر المقبل.
اتخذت الحكومة المصرية قرارا عاجلا بالبدء في تخفيف أحمال الكهرباء، نتيجة للموجة الحارة الشديدة التي تشهدها البلاد حاليا.
حذر مدير مختبر مخاطر الزلازل في معهد فيزياء الأرض التابع لأكاديمية العلوم الروسية، أليكسي زافيالوف، من حدوث هزات أرضية قوية في مدينة اسطنبول التركية قبل عام 2030.
ذكرت وسائل إعلام أوكرانية أن انفجارا قويا سمع دويه في مدينة لفوف، فيما لم تنطلق صافرات الإنذار من الغارات الجوية في المنطقة.
هزت حادثة مروعة مدينة طرابلس شمالي لبنان، حيث عثر على طفلة حديثة الولادة في كيس أسود لجمع القمامة، يجره كلب شارد في أحد شوارع المدينة.
قال الكاتب الأمريكي، سكوت ماكدونالد، إن نتائج قمة الاتحاد الأوربي ودول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي CELAC، شكلت انتصارا كبيرا لروسيا وضربة قوية للولايات المتحدة
أفادت وسائل إعلام أوكرانية بسماع دوي انفجارات قوية في مقاطعات سومي وأوديسا ونيكولايف بأوكرانيا وتفعيل منظومات الدفاع الجوي، تحسبا لضربة صاروخية روسية.
أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابطة في الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الخميس في قاعدة للجيش في الجنوب.
يفضل الكثيرون إزالة شعر الجسم في مناطق مثل الساقين وتحت الإبط، لأسباب جمالية أو تتعلق بالنظافة.
أعلنت الدفاع الروسية تدمير مواقع لتصنيع وتخزين الزوارق المسيرة في أوديسا جنوب غرب أوكرانيا، ومواقع للبنى التحتية ومستودعات ضخمة للوقود بمدينة نيكولايف جنوبها بضربة صاروخية ثالثة.
أعلن اللواء المتقاعد من القوات الأوكرانية، سيرغي كريفونوس، أن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، غير قادر على حكم بلد في حالة نزاع عسكري، وعلى الأوكرانيين دعوته إلى الاستقالة.
قال فينسينت ماجفينيا المتحدث باسم الرئاسة في جنوب إفريقيا في تصريح لـ RT يوم الأربعاء، إن قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعدم السفر إلى جنوب إفريقيا كان بناء على اتفاق متبادل.
رفضت ألمانيا إنشاء مركز خدمة في بولندا لصيانة وإصلاح دبابات ليوبارد الموردة إلى أوكرانيا لأن الجانب البولندي حاول رفع قيمة الصيانة اللاحقة عدة مرات.
حذر وزير الدفاع البريطاني بين والاس من مخاطر ما اعتبره "عدم وجود الخبرة العسكرية" لدى الصين، مشيرا إلى أن ذلك يهدد استقرار النظام السياسي العالمي في ظل سياسات بكين الراهنة.
أعلن زعيم المعارضة البولندية، الرئيس السابق للمجلس الأوروبي، دونالد تاسك، عن تنظيم مسيرة مليونية ضد الحكومة في وارسو.
كتبت داريا فيدوتوفا، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول إطلاق يد أسطول البحر الأسود الروسي، وقدرته على قصف مواقع في جنوب أوكرانيا.
فرضت الخزانة الأمريكية عقوبات على 14 مصرفاً عراقيا بسبب تعاملات إيران بالدولار، وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن بعض التعاملات ربما يتعلق بأفراد خاضعين للعقوبات.
قال قائد عسكري في لواء "غولاني" الإسرائيلي، إن الفيديو الذي بثه حزب الله والذي يحاكي عملية اجتياح مواقع إسرائيلية، ليس إلا محاولة استفزاز أخرى بائسة من قبل الحزب.
تذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شبابه، حينما كان طالبا، وكان يحمل أشولة في محطة السكك الحديدية للحصول على أجر.
تغلب فريق ليفربول على مضيفه نادي كارلسروه الألماني (4-2) في المباراة الودية بكرة القدم، التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن استعداداتهما للموسم الكروي الجديد (2023-2024).
وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على مرسوم بمنح رئيسة الاتحاد الروسي للجمباز الإيقاعي ومدربة المنتخب الشهيرة إيرينا فينير-عثمانوفا، وسام الاستحقاق للوطن من الدرجة الأولى.
أعلنت الدكتورة آسيات خاتشيروفا أخصائية أمراض القلب، خبيرة التغذية الروسية، أن كثيرين يعتقدون أن المشمش مفيد جدا لمن يعاني من أمراض القلب والأوعية الدموية. فهل هذا صحيح؟
شدد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة في العراق، اللواء يحيى رسول، اليوم الخميس، على التظاهر السلمي في التنديد بالإساءة للقرآن والعلم العراقي في السويد.
قال وزير اقتصاد الأرجنتين سيرجيو ماسا في مقابلة مع قناة C5N التلفزيونية، إن سلطات بلاده قررت منع دخول سفينة تنقل شحنة من الغاز الطبيعي المسال من روسيا
أعلن المتطرف السويدي من أصول عراقية سلوان موميكا، مجددا، حصوله على إذن الشرطة بحرق نسخة من المصحف وأيضا العلم العراقي خلال تجمع صغير أمام السفارة العراقية في ستوكهولم.
أظهرت دراسة أن تناول البيض قد يساعد في تقليل دهون البطن وكذلك الوزن "بشكل ملحوظ".
أدانت وزارة الخارجية العراقية حرق سفارة السويد في بغداد، ودعت لإطلاق تحقيق عاجل في الحادث.
دعا زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، اليوم الخميس، إيران والسعودية لاتخاذ موقف بشأن حادثة تدنيس القرآن الجديدة في السويد.
سيكون الجيل الجديد من مسيّرات "لانتسيت" الحائمة الانتحارية محصنا تماما لا يمكن اعتراضه عمليا.
استدعت السلطات السويدية، القائم بالأعمال العراقي في البلاد، إثر حرق سفارتها في بغداد، احتجاجا على منح السويد الموافقة على حرق القرآن أمام السفارة العراقية في ستوكهولم.
برزت ظاهرة كبيرة في فرنسا أثناء الاحتلال النازي في الحرب العالمية الثانية تمثلت في النساء اللائي ارتبطن بعلاقات عاطفية مع جنود هتلر، وواجه الفرنسيون الموقف بالعداء والعنف.
وقف إريك لانغيماك، مبتكر قاذفة صواريخ "كاتيوشا BM-13"، على أصول صناعة الصواريخ المحلية وكان بإمكانه تحقيق اختراق في علوم الفضاء لولا إعدامه بتهمة تجسس زائفة.
كشفت وزارة الحج والعمرة في السعودية مزايا تأشيرة "الزيارة الشخصية" التي تمكن المواطنين من دعوة أصدقائهم إلى المملكة لأداء العمرة.
تحت العنوان أعلاه، كتب غينادي بيتروف، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول عزم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي معاقبة الدول التي تساعد روسيا في الالتفاف على العقوبات والقيود.
قص منتخب نيوزيلندا شريط بطولة كأس العالم لكرة القدم للسيدات 2023 بالفوز على نظيره النرويجي (1-0) في المباراة الافتتاحية التي جمعتهما اليوم الخميس، أمام أكثر من 42 ألف متفرج.
نفى متحدث شركة Beks Shipmanagement & Trading S. A. التي تملك الناقلة "بيكس لويال" مزاعم ضلوع الناقلة في الهجوم على جسر القرم مؤخرا.
قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء في مصر أيمن حمزة، إن زيادة استهلاك الغاز تسبب في تخفيف الكهرباء في عدة مناطق.
أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية اعتبارها السفن المبحرة نحو موانئ روسيا على البحر الأسود "أهدافا مشروعة لها"، دون أن توضح كيفية تحقيق ذلك بعد إبادة الجيش الروسي كامل قواتها البحرية.
أعلن البنك المركزي التركي في الاجتماع الشهري للجنة السياسات النقدية اليوم الخميس، رفع سعر الفائدة بواقع 250 نقطة أساس من 15% إلى 17.5% سنويا.
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