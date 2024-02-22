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لماذا روسيا؟

الفصل الفصل الحادي والخمسون - خوا

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خوا يحكي قصة قدومه من الفيتنام، وكيف بدء مشواره الفني في عالم الأوبرا في روسيا.

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