الفصل السادس والثلاثون - أشفاني

تاريخ النشر:21.09.2023 | 16:07 GMT |
أشفاني يحكي قصة احترافه للرقص وكيف ساقته الأقدار ليستقر في روسيا.
أفاد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اليوم الأربعاء بأن السعودية تقترب من تطبيع العلاقات مع إسرائيل.
اعتمدت الحكومة الروسية قائمة من أكثر من 30 دولة صديقة ومحايدة يسمح للبنوك والمضاربين منها بالتداول في سوق الصرف الأجنبي والسوق المالية بروسيا.
يتواصل التفاعل مع عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس بعد سلسلة التوقعات التي دأب على إطلاقها بين الحين والآخر، وآخرها الهزة الأرضية التي وقعت في مصر اليوم الأربعاء.
أعلن الجيش الأوكراني عن إيقاف المتحدثة باسم قوات الدفاع الإقليمي الأوكرانية المتحولة جنسيا سارة آشتون سيريلو عن العمل بسبب تهديداتها بقتل صحفيين ومسؤولين روس.
كشف المرشح للرئاسة المصرية عن حزب الشعب الجمهوري حازم عمر، عن تفاصيل برنامجه الانتخابي الذي سيتقدم به خلال ترشحه لرئاسة مصر.
أعلن مساعد شؤون سكك الحدید لشرکة بناء وتنمیة البنی التحتیة في إيران عباس خطیبي أن الدراسات تشیر إلى أن زمن وتكلفة عبور ممر الشمال- الجنوب أقل بحوالي 30% من قناة السويس.
أعلن رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي، أن وارسو لم تعد تنقل أي أسلحة إلى أوكرانيا، أنها تعمل بنشاط على تسليح نفسها.
أقر البرلمان السويسري قانونا يحظر ارتداء "النقاب" وكل ما يغطي الوجه من ملابس في الأماكن العامة، بعد أن أيد 51% من السكان ذلك الحظر في تصويت شعبي.
أكد الدكتور شريف الهادي، رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للفلك والبحوث الجيوفيزيقية، على أن الشبكة القومية للزلازل لم ترصد أي تغيير في أي نشاط زلزالي على مستوى مصر.
حذر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان من أنه إذا انهارت الصين فدول العالم أجمع معرضة للانهيار بما فيها الولايات المتحدة.
وصل الرئيس السوري بشار الأسد، والسيدة الأولى أسماء الأسد، اليوم الخميس، إلى الصين في أول زيارة رسمية للبلاد منذ نحو عقدين، حيث من المقرر أن يلتقي نظيره الصيني شي جين بينغ.
علقت الإعلامية المصرية، هالة سرحان، على انتشار فيديو لرئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ برفقة الإعلامي المصري عمرو أديب اعتبره كثير من المصريين غير مناسب.
نشرت القوات المسلحة المصرية فيديو، من طائرة عسكرية يكشف عن حجم الكارثة والدمار في ليبيا.
أفادت صحيفة "الوطن" السورية بأن الصين أرسلت طائرة رئاسية خاصة إلى دمشق لنقل الرئيس السوري بشار الأسد والوفد المرافق له إلى الصين.
قال ولي العهد السعودي إنه في حال نجحت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بعقد اتفاق بين المملكة وإسرائيل فسيكون أضخم اتفاق منذ انتهاء الحرب الباردة.
لطالما شكّلت المعاني الكامنة وراء أصوات الدجاج لغزا محيّرا، حتى بالنسبة للمزارعين. ولكن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي اليابانية تمكنت أخيرا من ترجمتها.
فيما يبدو أنه خطأ قد يكون "متعمدا"، أعدت قناة أوكرانية تقريرا مصورا عن خطاب فلاديمير زيلينسكي، حيث يظهر في لقطة من التقرير وهو جالس بين المستمعين له وهو يلقي كلمته على المنصة!
أظهر تقرير مجلس الذهب العالمي لشهر سبتمبر الجاري، أن احتياطي الذهب لدى الدول العربية بلغ 1515.1 طن، فيما وصل احتياطي الذهب لدى دول العالم مجتمعة 35664.5 طن.
أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قرارا بالموافقة على اتفاق قرض لتمويل مشروع تطوير خط لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية.
حذرت الدكتورة بونام ديساي من خمس عادات في نمط الحياة يمكن أن تعرض صحتك لخطر كبير، بما في ذلك شرب القهوة في وقت معين من اليوم.
رد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على اتهام السعودية بممارسة "الغسيل الرياضي" باستثمار الأموال لتغيير أو تحسين صورتها خلال مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية.
عبّرت عضوة الكونغرس الأمريكي مارغوري تايلور غرين عن إدانتها الشديدة للتهديدات الصادرة عن المتحدث باسم قوات كييف، وهو المتحولة جنسيا الأمريكية سارة أشتون سيريلو ضد الصحافيين الروس.
قال الصحفي الألماني جوليان روبكي، على شبكة التواصل الاجتماعي X، إن المسيرات الجوية الروسية الانتحارية من طراز لانسيت، يمكنها ضرب أهداف على مسافة أكبر من المتوقع.
شكك وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي في قدرة المملكة العربية السعودية على المساعدة على إحياء مفاوضات السلام بين فلسطين وإسرائيل مؤكدا أن الرياض "تدافع عن حقوق الشعب الفلسطيني".
أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء بسرقة دبابة من قاعدة إيمونيم العسكرية، مشيرة إلى أنه يتم التعامل مع الحادث من قبل الشرطة.
قال مصدر إسرائيلي امني لقناة "كان" العبرية عقب لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالرئيس الأمريكي جو بايدن، إن "التطبيع مع السعودية يمكن ان ينجز خلال نصف عام".
أفاد المركز الصحفي للكرملين بأن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف "اعتذر وأعرب عن تعازيه العميقة بشأن الوفاة المأساوية لعناصر من قوات حفظ السلام الروسية في قره باغ".
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال كلمته في جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا، أن مخاطر النزاع العالمي تتزايد.
خسر النجم المصري محمد صلاح المحترف في صفوف نادي ليفربول، تصدره لقائمة الأسماء الأكثر طباعة على قمصان الفريق الإنجليزي في متاجر النادي الرسمية.
خرجت برونا بيانكاردي صديقة النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور مهاجم نادي الهلال السعودي عن صمتها، بعد انتشار فيديوهات مشينة منسوبة إلى اللاعب.
حكم على امرأة بالسجن لمدة عامين بسبب مقطع فيديو انتشر على تطبيق "تيك توك"، حيث صورت نفسها وهي تأكل لحم الخنزير أثناء سفرها إلى بالي بإندونيسيا، في مارس الماضي.
أفادت وسائل إعلام لبنانية ليل الأربعاء الخميس، بوقوع حادثة إطلاق نار على مبنى السفارة الأمريكية لدى بيروت دون وقوع إصابات.
رسم الرئيس الأمريكي جو بايدن علامة الصليب على نفسه بشكل غير متوقع خلال لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.
أكد الكاتب في مجلة The Spectator الأسبوعية، نايجل جونز، أن نقل دبابات "ليوبارد 1" المعطّلة إلى أوكرانيا كان بمثابة الأمر المشين بالنسبة لألمانيا.
يمكن أن تكون التقلبات المزاجية المتكررة وفقدان الشهية ونزلات البرد المتكررة وآلام العضلات والتشنجات من أعراض نقص فيتامين D في الجسم.
اصطدمت أوكرانيا، خلال هجومها المضاد الذي تميز بعمليات اقتحام دامية وعلى الرغم من وجود الدبابات والمعدات الغربية الحديثة، بدفاع لم تشهد أوروبا مثله منذ الحرب العالمية الثانية.
شهد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي مراسم توقيع عقد لإنشاء مصنع "رولينج بلس" لتصنيع الإطارات على مساحة 400 ألف متر مربع بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باستثمار مليار يورو.
افادت وزارة الدفاع الروسية بمقتل عدد من الجنود الروس في وحدة حفظ السلام بإطلاق نار في منطقة جانياتاغ في قرة باغ.
تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف المستميتة لاختراق دفاعاته على مختلف الجبهات، ويكبدها خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس أن قواتها استهدفت مواقع للصناعة العسكرية الأوكرانية ومراكز للاستخبارات اللاسلكية ومراكز لتدريب المجموعات التخريبية تابعة للجيش الأوكراني.
سقط الرئيس الأمريكي جو بايدن، في زلة جديدة خلال لقائه الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، إذ نسي مصافحته وتركه على المنصة وغادر بعد انتهاء مؤتمرهما الصحافي.
وجد الخبراء أن شكل الجسم قد يكشف الكثير عن التوقعات الصحية المستقبلية لكل فرد أكثر مما ندرك، مثل طول العمر وخطر الإصابة بأمراض قاتلة.
أفادت صحيفة "الرؤية" العمانية بوفاة شقيقة الدبلوماسي العماني هود العلوي، الملحق الإعلامي السابق بسفارة سلطنة عمان بالقاهرة الذي عثر عليع مقتولا في شقته بالعاصمة المصرية.
قبل 22 عاما من هذا الوقت أعلن الرئيس الأمريكي جورج بوش الابن الحرب على الإرهاب، مشيرا ضمنيا إلى أن أي بلد في أي منطقة إذا لم يكن مع الولايات المتحدة فهو ضدها.
أظهر فيديو لحظة لقاء وزيري خارجية مصر وتركيا صدفة في نيويورك خلال المشاركة فى أعمال الشق الرفيع المستوى من الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
صرح الصحفي الأمريكي المرموق سيمور هيرش الحائز لجائزة بوليتزر بأن القوات الأوكرانية محبطة، ولن تكون قادرة على اختراق خطوط الدفاع الروسية ولم تعد لديها فرصة لتحقيق النصر.
تمكنت وزارة الداخلية المصرية من إلقاء القبض على مرتكبي جريمة قتل الدبلوماسي العماني هود العلوي الملحق الإعلامي السابق بسفارة سلطنة عمان بالقاهرة،.
أعلن المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات في مصر أحمد بنداري أنه تم الانتهاء من جميع الاستعدادات اللوجستية للانتخابات الرئاسية المقبلة.
أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن التوصل إلى اتفاق "سلام تاريخي" ممكن مع السعودية، وذلك في ظل سعي واشنطن لإبرام عملية تطبيع بين البلدين.
أكدت المتحدة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن جنود قوات حفظ السلام الروس الذين لقوا حتفهم في قره باغ، تلقوا الضربة من أجل إحلال السلام في المنطقة.
علق وزير النقل المصري الفريق كامل الوزير على مشروع إنشاء ممر للسكك الحديدية والشحن يربط الهند بالشرق الأوسط وأوروبا يمر عبر السعودية وإسرائيل، ومدى تأثيره على قناة السويس.
أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أنه "إذا حازت إيران سلاحا نوويا فلا بد لنا من حيازته بالمثل"، مشددا على أنه "لا فائدة من حيازة الأسلحة النووية لأنه لا يمكن استخدامها".
شهد الخطاب الذي ألقاه المستشار الألماني أولاف شولتس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك قاعة تصفر وشبه خالية من الحضور الأممي المعتاد، بحسب ما ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية.
علق مدافع نادي الهلال الدولي السعودي علي البليهي على ما تردد بشأن تقديمه هدية مميزة لعارضة الأزياء الإيرانية الشهيرة مهلاقا جابري خلال لقائهما في إحدى المناسبات.
أظهر مقطع فيديو مصور مسيرة "لانسيت" الروسية الانتحارية أثناء استهدافها مقاتلة من طراز "ميغ-29" تابعة لسلاح الجو الأوكراني في عمق خطوط العدو.
شهدت محافظة الطائف في السعودية مساء اليوم الأربعاء أمطارا غزيرة وبعض السيول في الشوارع.
قال مسؤول إسرائيلي لهيئة البث الرسمية "كان" إن التشويشات في أجهزة التموضع العالمي GPS، بمطار بن غوريون في تل أبيب، "سببها جهات من سوريا ولبنان".
علق وزير المالية بتسلئيل سموتريتش على أنباء إقامة علاقات بين إسرائيل والسعودية قائلا إننا لن نوقف الاستيطان ولن نسلم الفلسطينيين أراضي، وخلص إلى أنه "لن تكون هناك أوسلو 2".
وصفت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيبربوك "الحرب مع روسيا" بأنها إشارة لدول وأنظمة أخرى بغرض "احترام ميثاق الأمم المتحدة".
أعلن المعهد القومي المصري للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية وقوع زلزال بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر، شمال غرب مرسى مطروح.
بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان الوضع في قره باغ وآفاق تسوية النزاع بين الأرمن وأذربيجان في المنطقة.
قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إن "رؤيتنا كبيرة، ونفاجأ كل يوم بتحقيق أهدافنا سريعا"، لافتا إلى أن هدفهم الوصول بالسعودية للأفضل وتحويل التحديات إلى فرص.
قال السياسي الفرنسي فلوريان فيليبو، الذي يتزعم حزب "الوطنيون"، في تغريدة على شبكة التواصل الاجتماعي X، إنه يجب إيقاف فلاديمير زيلينسكي قبل أن تؤدي أفعاله إلى كارثة.
أوقفت عناصر الأمن المندوب الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان بعد احتجاجه ضد كلمة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في أثناء دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة.
أعلن عمدة مدينة إيجل باس بولاية تكساس الأمريكية، حالة الطوارئ، بعد عبور آلاف المهاجرين قادمين من المكسيك، واحتشدوا على ضفاف نهر ريو غراندي وتحت جسر دولي.
كشف أسطورة ليفربول، المدافع الإنجليزي السابق جيمي كاراغر، عن كواليس تلقيه رسالة خاصة من الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعدما انتقد أداءه مع فريقه السابق باريس سان جيرمان الفرنسي.
تمكنت مصر من صناعة عشرات القوارب والمراكب بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحديث أسطول الصيد المصري وتشجيع الشراكة مع القطاع الخاص.
قال مصدر مطلع لمراسل "نوفوستي"، إن مسيرة "لانسيت" الجوية الروسية الانتحارية، أصابت مقاتلة "ميغ- 29" الأوكرانية على مسافة تزيد عن 80 كيلومترا بفضل عدة تعديلات جديدة لها.
قرر البنك المركزي التركي، اليوم الخميس، رفع سعر الفائدة بواقع 500 نقطة أساس من 25% إلى 30% سنويا، وذلك لدعم الليرة التركية.
أعرب عضو الكونغرس الأمريكي بول غوسار عن مخاوفه من أن مساعدات واشنطن العسكرية إلى أوكرانيا يمكن أن تجد طريقها إلى أيدي أعضاء كتيبة "آزوف" القومية المتطرفة وطلب توضيحا بهذا الشأن.
أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أن السعودية تؤكد دائما موقفها الثابت من حل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، الذي سيؤدي لسلام عادل وشامل.
وقع الرئيس الأمريكي السابق، والمرشح الرئاسي لانتخابات 2024، دونالد ترامب، في موقف محرج حين طلبت منه امرأة التوقيع على ملابسها وأجزاء من جسمها.
أعلنت رئيسة حزب الدستور في مصر جميلة إسماعيل، عبر خطاب موجه إلى الهيئة العليا والجمعية العمومية، استعدادها للترشح إلى انتخابات الرئاسة المقبلة.
أكد المدير الفني لنادي ليفربول، الألماني يورغن كلوب، على رفضه تدريب منتخب بلاده خلفا لمواطنه هانز فليك الذي أقيل مؤخرا من منصبه.
وصل وفد من السكان الأرمن في إقليم قره باغ إلى مدينة يفلاخ الأذربيجانية للقاء ممثلي سلطات أذربيجان، وذلك بعد يوم على توصل الطرفين إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في الإقليم.
أكد وزير الخارجية سامح شكري، على أن مصر وتركيا يمكنهما التعاون في مجال الطاقة، حيث تستضيف مصر منتدى غاز شرق البحر المتوسط، ونأمل أن يخلق هذا تآزراً أفضل بين دول البحر المتوسط.
سجلت محطات رصد الزلازل التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي في تونس اليوم الأربعاء، هزة أرضية بلغت قوتها 3.8 درجة على سلـم ريختر.
من بين أكثر الهواتف الذكية رواجا في الأسواق العالمية مؤخرا يأتي هاتف Redmi K60 Ultra الذي طرحته Xiaomi بمواصفات ممتازة وسعر منافس.
كشفت مجموعة من الصور عثور قوات الجيش المصري التي تشارك في عمليات البحث والإنقاذ في ليبيا، على أسلحة وذخائر أسفل الأنقاض.
أصدر وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة بيانا بشأن اجتماعهم يو الاثنين الماضي في نيويورك.
وفقا للدكتور أسيش باسي أخصائي أمراض الجهاز الهضمي يمكن أن يكون يرقان الجلد علامة تشير إلى الإصابة بسرطان البنكرياس.
تعرض نجم المنتخب السعودي ونادي الهلال السابق، ياسر القحطاني، لهجوم حاد بسبب تدوينة اعتبرها البعض "غير لائقة" بعد تعادل "الزعيم" مع نادي نافباخور الأوزبكي في دوري أبطال آسيا.
تعرض النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم إنتر ميامي الأمريكي لموقف محرج بعدما فاجأه مواطنه ميجو جرانادوس الممثل الكوميدي بقبلة على رقبته.
مازح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في مستهل لقاء جمعهما على هامش الأسبوع الرفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.
التقى وزراء خارجية الولايات المتحدة والإمارات والسعودية في نيويورك، حيث ناقشوا ضرورة التوصل إلى حل للصراع في اليمن ومواضيع أخرى، وفق ما ذكره وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.
أعرب الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية لصناعة البتروكيماويات الإيرانية مرتضی شاه میرزایي عن استعداد بلاده للتعاون مع كبرى شركات البتروكيماويات مثل "سابك" السعودية.
مازح وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان مذيع "فوكس نيوز" حين سأله عما يجب أن يسأل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال مقابلته معه.
يرى الكاتب الصحفي محمد مخلوف، نائب رئيس تحرير بدار أخبار اليوم الحكومية في مصر، أن الفترة المقبلة واحدة من أهم اللحظات الفارقة في تاريخ الدولة المصرية.
نعلم جميعا أن من المهم جدا الحفاظ على نظافة الفم، وأهم خطوة لفعل ذلك هو تنظيف الأسنان بالفرشاة مرتين يوميا إلى جانب غسول الفم والخيط.
وصل الرئيس السوري بشار الأسد، على رأس وفد، إلى الصين، في أول زيارة منذ عام 2004، حيث أقيمت له مراسم استقبال رسمية في مطار خانجو الدولي.
يمكن لكل كائن على وجه الأرض تقريبا أن يشكر أمه على الطاقة التي تغذي كل خلية من خلاياه.
علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، على مشاركة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي في اجتماع مجلس الأمن الدولي.
أعلن مسؤولو الصحة بالولايات المتحدة أنه يتعين على معظم الأمريكيين الحصول على لقاح "كوفيد-19" المعدل، وموافقة مستشاري مراكز الوقاية على الجرعات الجديدة لأي شخص من عمر 6 أشهر فأكبر.
تابع مانشستر يونايتد نتائجه الكارثية هذا الموسم، بسقوطه أمام مضيفه بايرن ميونخ (3-4)، أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.
نفى رئيس الشيشاني رمضان قديروف، اليوم الأربعاء الشائعات التي ترددت حول مرضه، وقال إنه زار عمه القابع في المستشفى السريري المركزي بالعاصمة الروسية موسكو.
دشنت الجالية المصرية في مملكة البحرين حملة "مواطن"، لدعم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بانتخابات الرئاسة المقبلة والترشح لفترة رئاسية أخرى.
علق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ساخرا من خطاب خلفه جو بايدن أمام "الجمعية العامة" مبينا أنه خطاب محرج وكان سيتسبب له بالرحيل عن عالم السياسة لو كان هو من أدلى بهذا الخطاب.
على خلفية هجرة عربية مبكرة من الشام إلى أمريكا اللاتينية برزت في العقود الأخيرة في أعلى المناصب شخصيات من أصول عربية في عدة دول بالمنطقة، لكن مانويل بيلسو يختلف عن الجميع.
في مباراة شهدت تسجيل 7 أهداف، انتزع بايرن ميونخ ثلاث نقاط ثمينة بتغلبه على ضيفه مانشستر يونايتد 4-3، يوم الأربعاء في الجولة الأولى من منافسات المجوعة الأولى بدوري أبطال أوروبا.
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