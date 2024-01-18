الفصل السادس والأربعون - إيتي

تاريخ النشر:18.01.2024 | 15:05 GMT |
إيتي تحكي قصة قدومها من زامبيا، وكيف ساقتها الأقدار لتكون أسرتها الصغيرة في روسيا.
تتصاعد التوترات بين إيران وباكستان عقب توجيه الجيش الباكستاني ضربات استهدفت إقليم سيستان وبلوشستان الإيراني ردا على شن إيران هجوما صاروخيا على تنظيم جيش العدل في باكستان.
قفز سعر الدولار في السوق السوداء لتجارة العملة (السوق غير الرسمية) بزيادة بأكثر من 4 جنيهات خلال 4 أيام من الأسبوع الجاري بسبب زيادة المضاربات عليه من كبار المتلاعبين.
نفذت باكستان ضربات ضد أهداف لـ"إرهابيين" في إيران، ردا على هجمات نفذتها طهران في وقت سابق داخل الأراضي الباكستانية ضد جماعة "جيش العدل".
تحدث الكاتب الإسرائيلي بي مايكل عن المستوى الهائل لكذب فريق الدفاع الإسرائيلي، أمام محكمة العدل الدولية، وذلك في مقال كتبه في صحيفة "هآرتس" الإسرئيلية.
أعلن نائب حاكم محافظة سراوان الإيرانية على الحدود مع باكستان علي رضا مرحاماتي عن سماع دوي عدة انفجارات على الحدود الباكستانية الإيرانية، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية.
ذكرت شبكة NBC أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض اقتراح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن التطبيع بين إسرائيل والسعودية، مقابل قيام دولة فلسطينية.
تتوفر في حوزة حركة "أنصار الله" (الحوثيين) دبابات " تي-80 بي في" المزوّدة بمحرك توربيني، ينتج قوة 1100 حصان.
أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن معاناة الأبرياء في قطاع غزة تحطم قلبه. وأشار إلى أن ما يعيشه القطاع كل يوم أمر مؤلم.
لاحظ أطباء العيون في جميع أنحاء العالم انتشار مشكلة قصر النظر بين الأطفال، وهو أمر لا يستطيع علم الوراثة وحده تفسيره.
أعلنت الخارجية الباكستانية توجيه الجيش الباكستاني سلسلة ضربات عسكرية استهدفت "أوكار الإرهابيين" في إقليم سيستان وبلوشستان الإيراني.
تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية، عن قيام الجيش المصري بتجهيز أقوى المروحيات الهجومية الروسية من طراز "كا-52" الملقبة بالتمساح بصواريخ "فيخر" الروسية المدمرة.
قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن القادة العرب أوضحوا أنهم لن يشاركوا بإعادة بناء غزة "ليتم تسويتها بالأرض مرة أخرى خلال عام أو 5 أعوام ليطلب منهم إعادة بنائها من جديد".
حذر الضابط السابق بجهاز المخابرات القطرية فهد المالكي حركة "حماس" من احتمال أن تكون الأدوية التي سترسل للأسرى الإسرائيليين في غزة، مزودة بشرائح تتبع وتعقب.
ذكرت القناة السابعة الإسرائيلية اليوم الخميس أن سكان شمال إسرائيل يتلقون رسائل عبر "واتساب" من "حزب الله"، تتضمن مقاطع فيديو "مرعبة".
قالت وسائل الإعلام الإسرائيلية إن مصر توقفت عن دفع دين كبير مستحق لتل أبيب بسبب الحرب على غزة.
حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من خطورة التصعيد العسكري في المنطقة على أكثر من جبهة، مشددا على ضرورة نزع فتيل الوضع المتأزم الحالي.
نشرت القناة "12" العبرية يوم الأربعاء تقريرا كشفت من خلاله معطيات جديدة بخصوص تفاصيل عملية نوعية نفذتها حركة حماس صباح 7 أكتوبر لاختراق شاطئ زيكيم جنوب عسقلان.
اعترف الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بأنه لا يوجد إنتاج عسكري في العالم كله يكفي أوكرانيا لتحمل حرب ضد الجيش الروسي.
ضربت القوات المسلحة الروسية أهدافا في مدينة خاركوف مساء يوم 16 يناير الجاري وفيما يلي أبرز التفاصيل
أكدت القيادة المركزية الأمريكية في بيان لها، أن سفينة تجارية أمريكية تعرضت "لبعض الأضرار" اثر قصف قبالة سواحل اليمن، فيما لم تقع إصابات في صفوف طاقمها ولا تزال طافية ".
علق سفير مصر السابق في تل أبيب، حازم خيرت، الذي تم تعيينه عام 2015، على مسارات حل القضية الفلسطينية ودور المجتمع العربي في التعامل مع التيارات المعتدلة وحركات السلام الإسرائيلي.
حذرت وسائل إعلام إسرائيلية من حملة يقودها شباب مصريون على منصة "تيليغرام" ضد إسرائيل على خلفية الحرب والدمار في غزة.
يخوض منتخب مصر مباراة هامة ضد نظيره الغاني مساء يوم الخميس، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية في بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، المقامة حاليا في كوت ديفوار.
دعا مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس الدول إلى الاستعداد لمواجهة وباء X، معربا عن تفاؤله بتوصل بلدان العالم إلى اتفاق حول الوباء حتى مايو المقبل.
أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، يوم الأربعاء، أن احتمالات الحرب على الجبهة الشمالية الحدودية مع لبنان أعلى مما كان عليه في الماضي.
أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية اليوم الأربعاء، استدعاء سفيرها لدى طهران، ومنع سفير إيران لديها من العودة إلى مقر عمله، وتعليق الاجتماعات الثنائية، ردا على القصف الإيراني.
فشلت إسرائيل في تحقيق أهدافها المعلنة في غزة، وستفشل في تحقيق هدفها الحقيقي الخفي. حول ذلك، كتب سيرغي ليونوف، في "أرغومينتي إي فاكتي":
علق زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، على ما أوردته وسائل إعلام عبرية يوم الأربعاء بشأن إقصاء وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت من المشاركة في اتخاذ القرارات الأمنية.
تحدثت صحيفة "جيروزاليم بوست" في مادة نشرتها خريف عام 2020 عن "الأسلحة التشيكية التي أنقذت إسرائيل"، مشيرة إلى كميات ونوعية الأسلحة التي تم شراؤها منذ هذا البلد في عام 1948.
تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف لاختراق دفاعاته، ويتقدم على مختلف المحاور ملحقا بالعدو خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.
كشفت إذاعة "كان ريشت بيت" العبرية يوم الأربعاء بأن نحو نصف جنود كتيبة في جيش الاحتياط الإسرائيلي التي استدعيت في إطار إقامة لواء جديد، رفضت الدخول إلى قطاع غزة.
أكد الجيش الباكستاني في بيانه اليوم الخميس أن الضربات التي وجهها للأراضي الإيرانية نفذت بعناية فائقة "لتفادي الأضرار الجانبية".
كشفت الدكتورة زهرة بافلوفا أخصائية الغدد الصماء حقائق عن مرق العظام مشيرة إلى أن خصائصه العلاجية هي مجرد أسطورة، أي أنه ليس مفيدا وفي بعض الحالات خطير.
قال وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبد الله بو حبيب، إن لبنان يسعى للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار مع إسرائيل ضمن سلة متكاملة.
أعلن الحوثيون استهداف سفينة "جينكو بيكاردي" الأمريكية في خليج عدن بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة، وأكدوا أن الإصابة كانت دقيقة ومباشرة.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية استهدفت أمس الثلاثاء مركز تجمع لمرتزقة في مدينة خاركوف، مما أدى إلى مقتل أكثر من 60 مسلحا وإصابة 20 آخرين.
نشر الإعلام الحربي التابع لـ"حزب الله" اللبناني فجر اليوم الخميس ملخصا للعمليات التي نفذها ضد الجنود والمواقع الإسرائيلية خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
علمت صحيفة "الوطن" السورية أن افتتاح سفارة السعودية بدمشق سيتم قريبا وأن تحضيرات الافتتاح ستبدأ في الأيام القادمة على أن يتولى قائم بالأعمال رئاسة البعثة إلى حين تعيين سفير للرياض.
أعلن الجيش الأمريكي توجيهه ضربات استهدفت 14 منصة صواريخ للحوثيين كانت جاهزة لإطلاق قذائفها، "وشكلت تهديدا للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة".
كشف ناجي فرج، مستشار وزير التموين المصري لشئون صناعة الذهب، عن اكتشاف منجم جديد للذهب بمنطقة أبو مروات.
طالبت إيران، اليوم الخميس، باكستان بتفسير لضربتها الجوية في محافظة سيستان وبلوشستان، والتي قالت الأخيرة إنها استهدفت "أوكار الإرهابيين".
رد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي على تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حول إنهاء النزاع في أوكرانيا في غضون 24 ساعة فقط إذا تم انتخابه رئيسا، قائلا "فكر ثم تحدث".
أعلن متحدث باسم مجموعة الشايع الكويتية أن الشركة قررت إغلاق عدد من أفرع المتاجر التابعة لها في مصر، وهي متاجر "كليرز" و"دبنهامز" و"مذركير" و"ذي بودي شوب وﭙنكبري".
يسعى الكثيرون إلى تناول طعام صحي قدر الإمكان، واتخاذ خيارات مغذية والوجبات الرئيسية والوجبات الخفيفة، باعتبار أن ما نتناوله له تأثير كبير على صحتنا.
حددت حركة "حماس" الفلسطينية اليوم الأربعاء، شروطا لإدخال الأدوية الى الرهائن المحتجزين في قطاع غزة، مشيرة إلى رفضها أن تقوم إسرائيل بتفتيش الشاحنات التي ستنقلها.
تحدثت وسائل الإعلام المصرية عن تحول كبير لدول بينها روسيا والصين والهند والبرازيل وإيران وإندونيسيا ومصر وتركيا نحو التخلي عن الدولار.
قال المؤرخ الفرنسي إيمانويل تود إن هزيمة حلف "الناتو" في أوكرانيا ستقرب ما بين روسيا وألمانيا، ومحاولات واشنطن لإبعاد برلين عن موسكو ستنتهي بالفشل.
بينما تستمر الاشتباكات والمعارك وإطلاق الصواريخ في قطاع غزة لليوم الثالث بعد المئة، في ظل وضع إنساني كارثي، تتزايد المخاوف من تدحرج شرارة الحرب في الإقليم.
قالت وزارة الخارجية الروسية إن العلاقات بين روسيا وأستراليا وصلت إلى أدنى مستوياتها بسبب انضمام كانبيرا إلى الحملة الغربية المعادية لروسيا.
نفذ الجيش الباكستاني اليوم الخميس عملية عسكرية استهدفت جماعة "سارماتشار" في إقليم سيستان وبلوشستان الإيراني، بعد ضربة إيرانية استهدفت "جيش العدل" في باكستان.
أكد الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ أن التطبيع الكامل بين إسرائيل والسعودية يتيح الفرصة لخروج منطقة الشرق الأوسط من حالة الصراع إلى أفق جديد.
تحدثت وكالة "بلومبرغ" عن أن سفن تجارية تبث عبارة "لا علاقة لنا بإسرائيل" في محاولة لتجنب هجمات جماعة "أنصار الله" الحوثية في منطقة البحر الأحمر.
أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية بورود أنباء عن احتمال مقتل أجي أمين رئيس وكالة الإعلام السابق في إقليم كردستان العراق، وقالت إنه كبير عملاء الموساد الإسرائيلي.
أفادت وسائل إعلام بأن البرلمان الألماني صوت ضد مشروع قرار لكتلة المعارضة التي طالبت مجلس الوزراء بإرسال صواريخ كروز من طراز Taurus إلى أوكرانيا.
قال نقيب عام الفلاحين المصريين حسين عبد الرحمن أبو صدام، إن أسعار اللحوم الحية ارتفعت بشكل غير مسبوق في مصر بما يهدد مستقبل الثروة الحيوانية مستقبلا.
تتجه أنظار عشاق بطولة كأس آسيا لكرة القدم، يوم الخميس 18 يناير 2023، صوب استاد جاسم بن حمد بنادي السد بقطر، الذي سيكون مسرحا للمباراة المرتقبة بين منتخبي سوريا وأستراليا.
أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" في تقرير مطول بأن أنفاق حماس أذهلت إسرائيل وأمريكا، مشيرة إلى أن هناك نفقا يمتد بطول 3 ملاعب كرة قدم وآخر يكفي لقيادة مسؤول كبير في حماس سيارته بداخله.
شغلت روسيا المركز الثاني في تصنيف أقوى الجيوش في العالم بعد الولايات المتحدة، وذلك وفقا لمعطيات التصنيف السنوي العالمي Global Firepower Index 2024.
أفادت الخارجية العراقية بأن جامعة الدول العربية أدانت بشدة القصف الإيراني الذي تعرضت له أربيل يوم الثلاثاء.
تبنى "جيش العدل" عملية اغتيال الضابط في الحرس الثوري الإيراني، العميد حسين علي جاودانفر، في محافظة سيستان وبلوشستان الإيرانية.
صادق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على تعديلات تطال أحكام قانون الإجراءات الجنائية، شملت استحداث درجة الاستئناف على أحكام الجنايات.
أعلنت فصائل عراقية استهداف إسرائيل بشكل مباشر بصاروخ بعيد المدى، دعما للشعب الفلسطيني، يأتي هذا رغم تواصل التحذيرات من خطر توسع الحرب في المنطقة.
تواصل إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، محاولاتها لتجديد عقد نجم الفريق الأول وهدافه التاريخي، كيليان مبابي، خلال الفترة المقبلة.
حقق جزيء من سم العنكبوت، يعمل فريق من جامعة كوينزلاند على دراسته، نتائج واعدة ليصبح علاجا للنوبات القلبية والسكتات الدماغية.
أعلن وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه أن فرنسا لا تدعم الدعوى المرفوعة ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية والتي تتهمها بارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة.
شدد رئيس حركة "حماس" في الخارج خالد مشعل على رفض الحركة والشعب الفلسطيني مصطلح حل الدولتين، مؤكدا أن "شعبنا يطلب التحرر والتخلص من الاحتلال والاستقلال وإنشاء دولة فلسطينية".
يستمر القصف الإسرائيلي على قطاع غزة والاشتباكات بين الجيش الإسرائيلي و"حماس" لليوم الرابع بعد المئة، في ظل كارثة إنسانية وصحية في القطاع.
أعلن الجيش الإسرائيلي مواصلة عملياته في قطاع غزة، وأن قواته "تمكنت من القضاء على 60 إرهابيا والعثور على مخازن أسلحة وقنابل يدوية وبنادق".
أعلن وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو أن الجيش الأوكراني لم يستطيع الارتقاء إلى مستوى التوقعات التي تم "الرهان" عليها خلال الهجوم المضاد العام الماضي ضد القوات الروسية.
نشرت وكالة "أسوشيتد برس" تقريرا حول مصدر الأسلحة التي تستخدمها حركة "حماس" خلال الاشتباكات في قطاع غزة والتي "يبدو أن العديد منها جديد نسبيا".
صرح الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب السوري لكرة القدم، بأن نظيره الأسترالي "قوي على الورق فقط"، وذلك قبل مواجهتهما المرتقبة ضمن نهائيات بطولة كأس الأمم الآسيوية 2023.
طرح الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، في خطاب متلفز مساء الأربعاء خطة جديدة للإصلاح القضائي سماها "خطة الشعب".
نقلت "رويترز" عن مسؤولين لبنانيين أن "حزب الله" رفض مقترحات مبعوث الرئيس الأمريكي لشؤون أمن الطاقة آموس هوكستين للتهدئة مع إسرائيل "لأنها غير واقعية".
صرح مكتب الرئاسة الأوكرانية لوكالة "رويترز" بأن الشركات الغربية زودت روسيا بمكونات إلكترونية بقيمة 2.9 مليار دولار على الرغم من سريان العقوبات.
قال عبد الملك الحوثي في كلمة له اليوم الخميس، إن إسرائيل ارتكبت خلال 104 أيام أكثر من 2000 مجزرة وجريمة إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني.
أعلن الجيش الإسرائيلي أنه تم إطلاق صاروخ اعتراضي في منطقة البحر الأحمر على هدف جوي مشبوه كان في طريقه إلى إسرائيل.
تشهد مسيرة المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، منعطفا جديدا، إذ يبدو أنه بات على مقربة من الانتقال إلى الدوري السعودي، في صفقة قد تفاجئ البعض، خاصة أنصار نادي الاتحاد.
أعلنت السلطات البريطانية عن تعرض سفينة تجارية بريطانية لهجوم بطائرة مسيرة بالقرب من سواحل اليمن.
فجرت صحيفة "ماركا" الإسبانية مفاجأة من العيار الثقيل حول رغبة الفرنسي كريم بنزيما مهاجم اتحاد جدة السعودي في الرحيل عن فريقه خلال الفترة الحالية.
أكد المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف أن تحرير الرهائن من قطاع غزة يعتبر إحدى الأولويات بالنسبة لروسيا.
يرى الكاتب آرثر غرين في تايمز أوف إسرائيل أن نفس القوة العقلية التي خلقت دولة إسرائيل قادرة على أن تبني "أمة ناجية". فكيف يرى السبيل إلى ذلك؟
أعلن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية أن الولايات المتحدة أعادت إدراج جماعة "أنصار الله" اليمنية، التي يعرف أعضاؤها باسم الحوثيين، على قائمة المنظمات الإرهابية.
أفادت "قناة القاهرة" الإخبارية في نبأ عاجل، بأن السلطات المصرية نجحت في إدخال الصحفي وائل الدحدوح من قطاع غزة إلى البلاد.
استهل منتخب المغرب مشواره في نهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم بفوز مستحق على نظيره التنزاني بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، في كوت ديفوار.
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال زيارة قاعدة "نيفاتيم" الجوية جنوبي إسرائيل يوم الأربعاء، أن الحرب مستمرة حتى تحقق كل أهدافها.
أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن روسيا تضع نصب عينيها عام 2024 مهمة التخلص من الاعتماد على الغرب في الاقتصاد وسلاسل التوريد
أعلن وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو اليوم الخميس أن بلاده تعتزم تزويد أوكرانيا بـ50 قنبلة AASM جوّالة شهريا، اعتبارا من يناير ولمدة عام.
أعلنت النائبة عن حزب "الخضر" النيوزيلندي، غولريز جهرمان، استقالتها من منصبها وذلك بعد 3 تهم بالسرقة من متاجر، وألقت فيها باللوم على مشاكل بالصحة العقلية دفعتها لسرقة سلع فاخرة.
قالت الباحثة في الاقتصاد الدولي سمر عادل إن تعليق إحدى الشركات الكويتية تعليق استثماراتها في مصر وضع طبيعي بسبب أزمة الدولار.
استبعد المحلل السياسي كزافييه مورو ان تعلق فرنسا على مقتل مرتزقة فرنسيين في أوكرانيا، مرجعا ذلك لأن أنشطة المرتزقة محظورة في البلاد.
أكد وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك أن اقتصاد بلاده أصبح أقل قدرة على المنافسة بسبب التراجع عن استيراد الغاز الروسي الذي كان مفيدا ويدر الأرباح على البلاد.
أكد، حزام الأسد، عضو المكتب السياسي لحركة "أنصار الله" اليمنية أن السفن والمصالح الأمريكية في دائرة استهداف الحوثيين، ردا على ضربات واشنطن ولندن.
كشف الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو والمختص بأخبار سوق الانتقالات عن موقف إدارة نادي الاتحاد السعودي برئاسة أنمار الحائلي من رحيل الفرنسي كريم بنزيما مهاجم الفريق.
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الخميس أن شركة الخطوط الجوية التركية ساهمت برفد اقتصاد بلاده بـ56 مليار دولار خلال العام الماضي.
أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون أنه تحدث مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان وحث طهران على وقف دعم الحوثيين في اليمن.
يمكن أن تسبب قشرة الرأس إزعاجا كبيرا للشخص، لأنها تلاحظ على الملابس وغالبا ما تكون مصحوبة بحكة وطبقة دهنية في فروة الرأس.
أقر وزير الخارجية الباكستاني في حديثه مع نظيره الإيراني بوجود خطر الإرهاب في إشارة لجماعة "جيش العدل"، لكنه قال إن الإجراءات الأحادية يمكن أن تقوض الاستقرار والسلام في المنطقة.
أظهرت بيانات لمركز تنمية صادرات المنتجات الزراعية الروسية "أغرواكسبورت" أن روسيا ضاعفت بنحو 10 مرات صادراتها من لحم الضأن في العام الماضي 2023.
وجه البرتغالي جوزيه مورينيو رسالة وداع بعد إقالته المفاجئة عقب النتائج المخيبة وآخرها الخسارة أمام ميلان 1-3 في الدوري.
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