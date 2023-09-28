الفصل السابع والثلاثون - عقيل بك

تاريخ النشر:28.09.2023 | 17:48 GMT |
عقيل بك يحكي قصة قدومه من قيرغيزستان، وكيف بدء مشواره المهني من الصفر في روسيا.
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر وجود أصوات غريبة وأضواء في ليبيا بعد وقوع إعصار دانيال، والبعض ربط تلك الأصوات بالغيلان أحد أنواع الشياطين.
وقع رئيس جمهورية قره باغ غير المعترف بها مرسوما بحل كافة المؤسسات الحكومية في الجمهورية حتى 1 يناير 2024.
قررت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر إلزام طالب الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية بالخضوع للكشف الطبي البدني والذهني، بمعرفة الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة.
نجحت البعثة الأثرية المصرية الألمانية في منطقة أبو صير في الكشف لأول مرة عن سلسلة من المخازن داخل هرم الملك ساحورع في الجيزة.
أفاد مراسل RT بوقوع فاجعة جديدة في العراق وأن هناك حالات تسمم جماعي في عرس شمالي البلاد.
أقدم الموظف المصري الذي قتل زميلته بالرصاص داخل مقر عملهما بجامعة القاهرة، على الانتحار خلال عملية القبض عليه مساء الأربعاء.
كشفت التحريات الأولية تفاصيل مثيرة ومفاجأة في واقعة مقتل فتاة على يد خطيبها بمنطقة مصر الجديدة التابعة لمحافظة القاهرة.
ذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن أوكرانيا طلبت من مجموعة السبع (G7) توفير الأسلحة لها لتنفيذ ضربات على مصانع الطائرات بدون طيار في إيران وسوريا.
تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف المستميتة لاختراق دفاعاته على مختلف الجبهات، ويكبدها خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.
أظهرت لقطات جديدة من قاعة "الهيثم" بمحافظة نينوى شمالي العراق العروسين يؤديان رقصة وسط تصفيق الحضور قبل لحظات من وقوع الكارثة، مما أدى إلى مصرع أكثر من 100 شخص.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مجموعة من الجنود الأوكرانيين سلموا أنفسهم للقوات الروسية على محور زابوروجيه حيث تتواصل الهجمات الفاشلة على خطوط دفاع الجيش الروسي.
لم تتسبب دعوة النازي الأوكراني الكندي العجوز ياروسلاف هونكا إلى مجلس العموم الكندي باستقالة رئيس المجلس أنتوني روتا فحسب، بل أصبحت تهدده بالترحيل من كندا.
أعلن الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف أن روسيا وأوكرانيا أعربتا عن رغبتهما في الجلوس إلى طاولة المفاوضات، إلا أن شكل المفاوضات بشروط تناسب الطرفين لم يتحدد بعد.
زعم الرئيس الأمريكي السابق والمرشح للرئاسة 2024 دونالد ترامب، أنه كان سيمنع الحرب في أوكرانيا عبر تخفيض أسعار النفط.
حذر البرلماني والإعلامي المصري مصطفى بكري، من أمر وصفه بالخطير بسبب قيام بعض الشركات الخاصة بإنتاج خرسانة إسمنتيه وسط مساكن الأهالي.
ألقت السلطات الأمريكية القبض على رجل الأعمال الأمريكي المصري وائل حنا، المتهم برشوة السيناتور روبرت مينينديز في مطار جون كينيدي، عند عودته من مصر، ولكنه دفع كفالة وخرج من السجن.
أعلنت أكاديمية العلوم الروسية عن اكتشاف قد يحدث نقلة نوعية في عالم الأجهزة الإلكترونية.
أفاد تقرير إخباري نشرته صحيفة جزائرية بأن رجلا في العقد الرابع من عمره أقدم على قتل 3 أشخاص من عائلة واحدة بدوار مولود ببلدية بن خليل شمال غربي البليدة، ثم أطلق النار على نفسه.
على الرغم من أنها تعد أكبر جريمة في العصر الحديث، إلا أن الحديث عنها رسميا يبنى دائما على المجهول ولا يجرؤ أحد على ذكر اسم الفاعل المعلوم. لم تكن جريمة حرب وحسب بل ومزدوجة.
ألقت شرطة منطقة الرياض في المملكة العربية السعودية القبض على أطراف المشاجرة في مكان عام بالمنطقة ومن قام بتوثيقها وكانوا 3 أشخاص وآخر وثق ونشر ما جرى مخالفا بذلك القوانين.
ظهر عروسا قاعة الأفراح المحترقة في الموصل أمس، خلال تشييع جثامين الضحايا، وكانا ينهاران من هول الفاجعة التي حصدت عشرات الأرواح وكانت العروس مرتمية على نعش أحد الضحايا وتبكي بحرقة.
وقع مصرف الإمارات المركزي والبنك المركزي المصري اليوم الخميس اتفاقا لمقايضة الدرهم الإماراتي والجنيه المصري.
أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، أن إمكانية عقد لقاء بين الرئيسين الروسي والأمريكي فلاديمير بوتين وجو بايدن غير مستبعدة.
أكدت سلطات أوزبكستان وقوع انفجار بأحد المستودعات في عاصمة البلاد طشقند، فجر الخميس، مشيرة إلى وجود إصابات بنتيجة الانفجار والحريق الذي نشب على إثره.
تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي "إكس" فيديو لقس مصري يدعى إرميا بولس جاد السيد، يتحدث عن علاقة دمار مدينة درنة الليبية بمقتل 21 قبطيا بعدما تم ذبحهم على الشواطئ عام 2015.
توضحت ملامح مباراة كأس موسم الرياض 2023، عقب إعلان المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في السعودية، عن إقامة مباراة قوية على هامش انطلاق موسم الرياض الجديد.
وصف وزير سياحة إسرائيل حاييم كاتس استقباله بالرياض بالحميمي والتجوال في شوارعها كأنه في تل أبيب، وعلق على قرب التطبيع مع السعودية بأن "العلاقة الغرامية بدأت تتبلور لعلاقة مستقرة".
تحت هذا العنوان نشر الموقع الإلكتروني "روسيا في العلاقات الدولية" مقالا للرئيس الفخري لهيئة رئاسة مجلس السياسة الخارجية والدفاع الدكتور سيرغي كاراغانوف.
تحدث خبيران مصريان عن سر زيارة أمين مجلس الأمن الروسي نيقولاي باتروشيف إلى مصر، ولقائه مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
أعلنت الحكومة الانتقالية في بوركينا فاسو مساء الأربعاء أنها أحبطت "محاولة انقلاب" يوم أمس الثلاثاء 26 سبتمبر، وذلك بعد عام تقريبا على وصول إبراهيم تراوري إلى السلطة عبر الانقلاب.
رفض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر السعودي لكرة القدم، التقاط صورة له مع أحد رجال حفظ الأمن أراد التقاط صورة "سيلفي" معه، بسبب منصة "سناب شات".
نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" تقريرا حول المشكلات التي تواجه القوات المسلحة الأوكرانية في الهجوم المضاد الذي بدأ مطلع يونيو الماضي دون أن يحقق أي نتائج.
علقت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، على اعتذار رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو، عن تكريم النازي الأوكراني في البرلمان، وطالبت أوتاوا بالتوقف عن تقديم الدعم المالي لكييف.
نجح المصور محمد الهذلي في توثيق مقطع فيديو للحظة إصابة البرق لقمة برج الساعة في مكة المكرمة، وأظهرت اللقطات منظرا طبيعيا خلابا ومهيبا لسماء العاصمة المقدسة مع صوت دوي الرعد.
أعلن المتحدث باسم مجموعة القوات الشرقية للجيش الأوكراني، إيليا إيفلاش، أن تدهور الأحوال الجوية قد يؤثر على استخدام دبابات "أبرامز" التي نقلتها واشنطن إلى كييف.
زار وزير السياحة الإسرائيلي حاييم كاتس برج المملكة بالرياض اليوم الأربعاء ضمن زيارته الرسمية إلى السعودية للمشاركة في مؤتمر منظمة السياحة التابعة للأمم المتحدة.
شهدت مباراة نادي الرياض وضيفه الفيحاء، التي جمعتهما مساء أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الدور الـ32 من مسابقة كأس الملك السعودي، واقعة نادرة.
أعاد العلماء إنشاء صوت صافرة الموت الأزتيكية الذي وصف بأنه "الصوت الأكثر رعبا في العالم"، ما بين عاصفة مخيفة من صفير الرياح و"صرخة ألف جثة".
دخل المهاجم المخضرم إسلام سليماني التاريخ كأول لاعب جزائري يسجل هدفا، ودوري الدرجة الأولى البرازيلي لكرة القدم "Brasileiro Serie A" على الإطلاق.
أشار رئيس الاستخبارات الخارجية الروسية سيرغي ناريشكين إلى تدخل متزايد من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في الشؤون السياسية والداخلية لسلوفاكيا.
قالت مصادر مطلعة لوكالة "بلومبرغ" إن مصر تجري محادثات لشراء مليون طن من القمح الروسي من خلال اتفاق بين الحكومتين.
أجازت محكمة إيطاليا العليا محاكمة أربعة من مسؤولي الأمن المصريين في قضية اختفاء وقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني.
أقامت دار الكتب والوثائق القومية المصرية احتفالية بمناسبة الانتهاء من ترميم مصحف حجازي مبكر يعود إلى النصف الأول من القرن الهجري الأول.
ندد محامو رجل الأعمال الفرنسي الجزائري طيب بن عبد الرحمن، بحكم الإعدام الصادر في قطر بحق موكلهم، و"بالصمت التام" الذي تلتزمه وزارة الخارجية الفرنسية على الرغم من إبلاغها بالأمر.
علق مستشار كلية القادة والأركان الخبير العسكري اللواء محمد الشهاوي، على تصريحات سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف بأن روسيا ترحب برفض مصر تقديم الأسلحة إلى كييف.
قال زعيم الجمهوريين بمجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل، إن موقف الأمريكيين إزاء النزاع في أوكرانيا يتغير في الاتجاه السيئ، لكن المهمة الأولى عالميا الآن هي هزيمة الروس في أوكرانيا.
ذكرت صحيفة "بيلد" أن المستشار الألماني أولاف شولتس توصل لاتفاق مع الشركاء في الائتلاف، بشأن ضرورة دعم النظام الأوروبي الخاص باستيعاب طالبي اللجوء.
شهدت بريطانيا حادثة مروعة أدت إلى مقتل فتاة مراهقة، نتيجة طعنها حتى الموت في جنوب لندن بينما كانت مع أصدقائها في الطريق إلى المدرسة.
أقامت فرقة "غومبي ستار" النيجرية حفلا موسيقيا وسط العاصمة نيامي جمع الآلاف من الجماهير، احتفالا برحيل السفير الفرنسي عن البلاد ودعما للعسكريين الذين وصلوا إلى السلطة.
حرم العالم الأزهري الكبير أحمد كريمة الامتناع عن الإدلاء بالصوت في الانتخابات المصرية المقبلة، مشيرا إلى أنها عمليات تحريضية.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية تسلّم القوات الجوية الفضائية الروسية دفعة جديدة من مقاتلات الجيل الخامس "سو-57"، وقاذفات "سو-35 إس" متعددة المهام من الجيل الرابع ++.
قال الفريق المتقاعد ليونيد ريشيتنيكوف، وهو ضابط استخبارات روسي سابق، إن الاستخبارات الأمريكية والبريطانية، تقوم بالتخطيط والتصميم والإشراف على كل عمليات المخابرات الأوكرانية.
نشرت وكالة "Media Line" الأمريكية مقال رأي للكاتب الصحفي إلياس زنانيري، سلط من خلاله الضوء على تصريحات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، خلال المقابلة مع قناة "فوكس نيوز".
بلغ فريق ليفربول الدور الـ16 من مسابقة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم "كاراباو"، على حساب ضيفه ليستر سيتي، إثر فوزه عليه (3-1) في اللقاء الذي جمعهما مساء يوم الأربعاء.
كشفت صحيفة "بوليتيكو" عن خلافات بين وزارتي الخارجية والدفاع الأمريكيتين حول مواصلة إمداد أوكرانيا بالأسلحة.
وافق بنك التصدير والاستيراد الصيني (Chexim) على توفير قرض جديد بقيمة 400 مليون دولار للحكومة المصرية من أجل تمويل أعمال المرحلة الثالثة من مشروع القطار الكهربائي الخفيف "LRT".
أفادت "أسوشيتد برس" بأن العاملين في محطة ماك موردو الأمريكية الرئيسية في القطب الجنوبي لن يتمكنوا من شراء الكحول في حانة المحطة، بعد حظر بيع الخمور هناك على خلفية فضيحة جنسية.
تقدم المرشح الرئاسي المحتمل في مصر حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري باستقالته من مجلس الشيوخ، الذي كان يشغل فيه منصب رئيس لجنة العلاقات الخارجية.
وصل اليوم الخميس إلى الولايات المتحدة الجندي الأمريكي ترافيس كينغ، الذي فر إلى كوريا الشمالية عبر المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين في يوليو الماضي.
أطاح فريق نيوكاسل يونايتد بضيفه مانشستر سيتي من الدور الثالث لمسابقة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم، إثر فوزه عليه (1-0) في اللقاء الذي جمعهما مساء يوم الأربعاء.
بدأ الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي أول جلسة استماع رسمية لعزل الرئيس جو بايدن، موضحين إنهم يعتزمون "توفير أساس المساءلة" أثناء عرض قضيتهم على المتشككين في مجلس الشيوخ.
أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن القرارات المتعلقة بتقديم تنازلات محتملة تتعلق بالأراضي من أجل إنجاز التسوية في أوكرانيا، إنما يجب أن تتخذها السلطات في كييف نفسها.
أكد ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، أن القوات الأوكرانية لن تستطيع الحفاظ على دفاعاتها أمام هجوم القوات الروسية وستضطر إلى التراجع.
احتفل أسطورة كرة القدم البرازيلية رونالدو نازاريو ومالك نادي بلد الوليد بزفافه من عارضة الأزياء سيلينا لوكس.
نصح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، القيادة الأرمنية بتذكر المصير الذي لا تحسد عليه الدول التي اعتمدت على الولايات المتحدة.
أعلنت وزارة الدفاع الصينية، اليوم الخميس، أن بكين والرياض ستجريان مناوراتهما البحرية المشتركة الثانية على الإطلاق الشهر المقبل، في إطار تعزيز العلاقات المشتركة.
أكد الكاتب الصحفي إلبر فاسفي سيل على إمكانية تفكير الحلفاء الغربيين في استقالة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، مستندا بذلك إلى الوضع الحالي لزيلينسكي في أعين المجتمع الدولي.
أكد رئيس الشيشان رمضان قديروف أنه يتمتع بصحة جيدة مشمّراً عن عضلاته.
شككت يلينا زيلينسكايا حرم الرئيس الأوكراني في مشاركته بالانتخابات المحتملة في أوكرانيا عام 2024.
قال رئيس هيئة الأركان الأمريكية مارك ميلي في حديث لقناة "سي بي إس"، إنه اتخذ بعض الخطوات لضمان سلامة عائلته في ظل الانتقادات اللاذعة من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
كشف وزير المالية المصري محمد معيط اعتزام "البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية" تقديم تمويل إضافي إلى مصر بقيمة مليار دولار لدعم أنشطة القطاع الخاص.
أعلنت وزارة المالية الأوكرانية اليوم الخميس أن الدين العام الأوكراني ارتفع مليار دولار في أغسطس، ليصل إلى 134 مليار دولار.
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، يتبنى موقفا حازما جدا فيما يتعلق بمشروع "طريق التنمية".
أكدت "نيويورك تايمز" الأمريكية أن بطء الهجوم الأوكراني المضاد ليس في صالح كييف لأن الأمطار الغزيرة في أكتوبر ستمنع الجيش الأوكراني من استخدام الدبابات الغربية التي ستغرق في الوحل.
تم في روسيا تصنيع سفينة "أرخانجل" الطائرة المسيرة (كوفرتوبلان)
قال رئيس الحكومة الباكستانية الانتقالية أنوار الحق كاكار إن باكستان تستغل تحول أوروبا عن الغاز والنفط الروسيين، وصارت تستورد من روسيا حوامل أرخص للطاقة.
أنجز فريق ريال مدريد مهمته بفوزه على ضيفه لاس بالماس بهدفين من دون رد، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الأربعاء، وذلك في إطار منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.
دُفن زعيم المافيا الإيطالية ماتيو ميسينا دينارو الذي توفي في الحجز يوم الاثنين، في مراسم جنازة خاصة في مسقط رأسه بجزيرة صقلية اليوم الأربعاء.
أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن موسكو مستعدة للتفاوض حول أوكرانيا، ولكن مع الأخذ في الاعتبار الحقائق على الأرض والمصالح الأمنية الروسية.
كشف هنري كيسنجر وزير الخارجية الأمريكي الأسبق في الفترة من 1973 إلى عام 1977، تفاصيل جديدة عن حرب أكتوبر عام 1973، وتحركات واشنطن لمنع نصر عربي على إسرائيل.
أعلن زعيم جماعة "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، عن مرحلة التغيير الجذري وتصحيح السياسات وأساليب العمل في السلطات التابعة لجماعته بمناطق سيطرتها في اليمن.
شهدت جامعة القاهرة، أمس الثلاثاء، واقعة مؤلمة بعد ما أقدم شاب علي قتل موظفة تدعي نورهان وعمرها 32 عامًا علي يد زميلها في العمل، لرفضها الزواج منه حسبما أشيع خلال الساعات الماضية.
صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الأربعاء، بأنه لا يعرف ماذا يفعل ليمنع الإغلاق المحتمل للحكومة الأمريكية، والذي قد يحدث في الأول من أكتوبر المقبل.
أفاد مراسلنا في تركيا اليوم الخميس، بأن السيول غمرت الشوارع في عدة مناطق بمدينة اسطنبول، إثر تساقط الأمطار الغزيرة.
أعلن مجلس الدفاع الوطني للجمهورية اليمنية، في بيان، إقالة الحكومة الحالية برئاسة الدكتور عبدالعزيز بن حبتور، وتكليفها بتصريف الشؤون العامة العادية ما عدا التعيين والعزل.
صرح رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، يوم الأربعاء، بأنه سيقدم قريبا اعتذارا علنيا عن دعوة رجل القوات الخاصة الأوكراني ياروسلاف هونكا إلى برلمان البلاد.
حث إيان بيرن النائب عن مدينة ليفربول الاتحاد الإنجليزي على الضغط على رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم للنظر إلى الطريقة التي تعامل بها "يويفا" مع نهائي دوري أبطال أوروبا 2021-2022.
أصدرت شركة "روساتوم" بيانا توضيحيا، اليوم الخميس، حول إمدادات اليورانيوم من روسيا إلى الولايات المتحدة، وذلك بعد تقارير أفادت بأنه تم تعليقها.
قال يغيشي كيراكوسيان الناطق باسم حكومة أرمينيا للشؤون القانونية الدولية إن بلاده دعت روسيا للتوقيع على اتفاق ثنائي لتسوية خلاف تصديق يريفان على نظام روما الأساسي.
قالت هيئة البث الرسمية العبرية إن مسؤولا إسرائيليا كبيرا اجتمع مع مسؤول سعودي سياسي في المملكة قبل أسبوع.
قررت كوريا الشمالية طرد الجندي الأمريكي ترافيس كينغ الموقوف لديها منذ عبر الحدود مع كوريا الجنوبية في يوليو الماضي، على ما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الأربعاء.
شهدت مدينة برناوول في سيبيريا مراسم توديع ميكانيكي الطيران الروسي نيكيتا كيريانوف الذي لقي حتفه بعد أن قام قائد مروحيته باختطافها ونقلها إلى أراضي أوكرانيا الشهر الماضي.
كشف نجم كرة القدم البرازيلي رونالدينيو عن جوانب خفية من حياته الشخصية والمهنية، مثل اختيار أصعب مدافع واجهه، واللاعب الذي تمنى اللعب بجواره خلال مسيرته الاحترافية.
وقع انفجار كبير بأحد المباني بمنطقة شيرين إيفلير في مدينة اسطنبول التركية، يرجح أنه ناجم عن تسرب للغاز المنزلي.
توثق لقطات وكالة نوفوستي الروسية للأنباء لحظة استسلام جنود أوكرانيين بعتادهم على جبهة سفاتوفو-كريمينايا.
أشار المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف إلى أن وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون معروفة بـ "قلب كل شيء رأسا على عقب واستبدال المفاهيم".
أعلنت الرئاسة المصرية تفاصيل اللقاء بين أمين مجلس الأمن الروسي نيقولاي باتروشيف مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
قال رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان إنه لن يبقى أرمني واحد في إقليم قره باغ، حيث "سيتم ترحيلهم في إطار سياسة تطهير عرقي ممنهجة". وأثارت التصريحات الأرمنية امتعاض سلطات باكو
سجل أحد ضيوف حفل الزفاف في قضاء الحمدانية شرقي الموصل أول لحظات بدء كارثة حريق هائل أدى إلى مقتل وجرح أكثر من 450 شخصا، حسب بيانات الهلال الأحمر العراقي.
هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا