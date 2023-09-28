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لماذا روسيا؟

الفصل السابع والثلاثون - عقيل بك

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عقيل بك يحكي قصة قدومه من قيرغيزستان، وكيف بدء مشواره المهني من الصفر في روسيا.

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