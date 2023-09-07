الفصل الخامس والثلاثون - جوليو

تاريخ النشر:07.09.2023 | 18:36 GMT |
جوليو يحكي قصة قدومه من إيطاليا للاستقرار و الاستثمار في روسيا.
نشرالمذيع الأمريكي الشهير تاكر كارلسون، إعلانا عن مقابلة مع لاري سنكلير، الذي يدعي أنه دخن الماريخوانا وتورط في فضائح جنسية مع الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما في عام 1999.
أكدت السفارة الروسية لدى واشنطن أن الإدارة الأمريكية، بعد أن قررت تزويد نظام كييف بقذائف اليورانيوم المنضب، سيمهد النهاية لأجيال بأكملها.
اتخذ نادي ليفربول الإنجليزي موقفه النهائي من العرض الضخم الذي تقدم به نادي الاتحاد خلال الساعات الأخيرة، لضم النجم المصري محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
أعلن مستشار وزير التموين المصري لشؤون الذهب، ناجي فرج، أن انضمام مصر لمجموعة بريكس حدث اقتصادي قوي، وتوجد علاقة قوية بينه وبين انخفاض سعر الذهب.
تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف المستميتة لاختراق دفاعاته على مختلف الجبهات، ويكبدها خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.
أكد رئيس قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي الروسية، إيغور كيريلوف، أن الولايات المتحدة تولي اهتماما خاصا لتنفيذ برامجها البيولوجية في الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا وأفريقيا.
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن صور لحرب السادس من أكتوبر عام 1973 التي شنها الجيشان المصري والسوري لاسترداد الأراضي المحتلة، وذلك بتقنية التلوين بالذكاء الاصطناعي.
أكد ممثل حزب المصريين الأحرار، الدكتور محمد باغة ، أن مصر لا يمكن أن تعلن إفلاسها على الإطلاق.
صرح قائد نادي النصر السعودي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، بأن منافسته مع غريمه التاريخي، الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي، قد انتهت.
سلّط العثور على عملات قديمة بنقش عربي في منطقة نيو إنغلاند غي شمال شرق الولايات المتحدة في عام 2014 الضوء على جريمة دموية بشعة تعرض لها حجاج مسلمون أواخر القرن السابع عشر.
أصدر رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي فريد زهران، بيانا حول الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في مصر، ووضعه بعض الشروط التي يأتي من ضمنها الإفراج عن بعض المسجونين.
كشفت وزيرة الهجرة المصرية السابقة نبيلة مكرم، مفاجأة عن نجلها بعد ارتكابه جريمة قتل مروعة في أمريكا.
يواصل مسؤولو اتحاد جدة إغراء نادي ليفربول لإقناعه بالتخلي عن خدمات نجمه المصري محمد صلاح قبل إقفال سوق الانتقالات الصيفية في السعودية مساء اليوم الخميس.
أعلن الديوان الملكي السعودي يوم الخميس، وفاة والدة الأمير بندر بن سعود بن سعد الأول آل عبد الرحمن آل سعود.
وصف نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، "بالسرقة" المبادرة الأمريكية لإرسال أصول رجال الأعمال الروس المصادرة، لمساعدة قدامى المحاربين في القوات الأوكرانية.
وجهت نقابة البيطريين في مصر تحذيرا عاجلا للمواطنين من نوع أسماك به مادة سامة تؤدي إلى العديد من الأمراض، وهو السمك الياباني الذي يسمى بـ"ماكريل" في مصر.
كشف الصحفي الإيطالي رودي غاليتي المختص في سوق الانتقالات، أن هناك محاولات أخيرة من اتحاد جدة السعودي للتعاقد مع النجم المصري محمد صلاح من ليفربول في الساعات القادمة.
هدد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، سلطات الاتحاد الأوروبي باللجوء إلى القضاء في حال تمديد القيود على استيراد المنتجات الزراعية الأوكرانية.
أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكرى، أن أثيوبيا لم تظهر أى توجه بشأن الحلول المطروحة لأزمة سد النهضة.
وسائل الإعلام الأمريكية تتهم الرئيس جو بايدن بازدراء المحاربين القدامى، بعد أن غادر بشكل غير متوقع حفل تكريم في البيت الأبيض لأحد قدامى المحاربين في حرب فيتنام.
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، في رده على بيان اجتماع الحوار السياسي العربي الياباني في القاهرة أن "الجزر الثلاث جزء لا يتجزأ من الأراضي الإيرانية".
حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر من تعرض البلاد لموجة صحراوية لمدة 48 ساعة، تعمل على رفع درجات الحرارة على كافة الأنحاء لتسجل محافظات جنوب البلاد 46 درجة مئوية .
علق وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، على إعلان السعودية وروسيا قرارهما تمديد خفض الإنتاج النفطي لمدة 3 أشهر أخرى حتى نهاية 2023.
ردت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على تصريحات البنتاغون حول أن قذائف اليورانيوم المنضب لا تمثل أي خطر إشعاعي.
نشر في الجريدة الرسمية قرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالموافقة على البرنامج الاقتصادي متوسط المدى والذي يتضمن أهداف وسياسات الاقتصاد على مدى 3 سنوات، ليدخل بذلك حيز التنفيذ.
دعت الهيئة الدينية في بلدة القريّا السورية، إلى عدم التعرض وبأي شكل من الأشكال لمقام الرئاسة أو للجيش السوري، وعدم المساس بمؤسسات ومنشآت الدولة وكوادرها وعامليها.
تتواصل الأنباء بشأن احتمال انتقال النجم المصري محمد صلاح من ليفربول الإنجليزي إلى صفوف نادي اتحاد جدة وذلك قبل 24 ساعة فقط من إغلاق سوق الانتقالات الصيفية الحالية في السعودية.
قال وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا لنظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، إن "ماكدونالدز" كان ملاذه أيام الدراسة صباح اليوم التالي لليلة ثقيلة من احتساء الخمر.
دعا المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية العراق إلى استكمال ترسيم الحدود البحرية مع الكويت، معبرا عن "رفضه القاطع لأي انتهاك يمس سيادة الكويت".
رفاق سلاح الأمس الذين حاربوا تنظيم داعش باتوا أعداء اليوم..
حذر المحلل السياسي الإسرائيلي يوسي ميلمان من سياسة إسرائيل المتماهية مع إنشاء مشروع نووي سعودي مقابل التطبيع مع الرياض، مشددا على أن ذلك سيفتح شهية دول أخرى بالمنطقة على رأسها مصر.
تمكن العلماء من تنمية كائن قريب جدا من نماذج كاملة لأجنة بشرية دون استخدام للحيوانات المنوية أو البويضات أو الرحم.
قال المحلل العسكري الأمريكي سكوت ريتر، إن الولايات المتحدة لن تدخل في نزاع عسكري واسع النطاق مع روسيا لأن الجنرالات الأمريكيين يدركون عدم قدرتهم على تحقيق النصر.
عرضت كاميرا RT صورا لقوات أمريكية تتكون من نحو 20 مصفحة مدرعة تقوم بالكشف عن الطريق الرابط بين قرى ريف دير الزور الشمالي والتي شهدت اشتباكات بين قسد ومسلحين موالين لعشائر عربية.
تحدثت السفارة الروسية في القاهرة عن زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى أوكرانيا، وما تحمله من كوارث ونوايا خبيثة تستهدف الشعب الروسي.
أصدرت المحكمة الأوكرانية العليا لمكافحة الفساد أمرا بفتح قضية جنائية بحق وزير الدفاع الأوكراني الجديد رستم عميروف.
كشف حسام لطفي، محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب، عن خسارة الفنانة مبلغا ماليا ضخما بسبب سرقة حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي.
احتفى نادي ليفربول الإنجليزي بنجمه محمد صلاح بعد إعلان مجلة "فرانس فوتبول" إدراج اسم اللاعب المصري الدولي في قائمة 30 مرشحا لنيل جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2023.
علق مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق بأكاديمية ناصر العسكرية على تحذير المحلل السياسي الإسرائيلي يوسي ميلمان من امتلاك مصر للنووي مع إنشاء مشروع نووي سعودي مقابل التطبيع مع الرياض.
انتشر مقطع فيديو متداول يظهر لحظة اصطدام طائر بمحرك طائرة سعودية ما تسبب خلل في طيرانها مما دفع قائد الرحلة للعودة بها إلى مطار طرابزون لضمان سلامة الركاب.
قدمت السلطة الفلسطينية إلى السعودية والولايات المتحدة قائمة مفصلة بمطالبها بتقديم تنازلات إسرائيلية لصالح الفلسطينيين لدعم اتفاق التطبيع مع المملكة، وفق وسائل الإعلام الغربية.
كشف مستشار وزير التموين لشؤون الذهب في مصر ناجي فرج أن الوزارة تقدمت بطلب لمجلس الوزراء لتمديد فترة مبادرة "زيرو جمارك" على واردات الذهب، وذلك لفوائدها الكبيرة.
وصفت قوات الدعم السريع في السودان، قرار رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، بحلها بـ"غير الدستوري وغير القانوني".
قدم الناقد الرياضي السعودي عدنان جستنيه، مقترحا غريبا لإجبار إدارة نادي ليفربول على قبول عرض اتحاد جدة لضم المصري محمد صلاح، وذلك قبل ساعات من إغلاق سوق الانتقالات في السعودية.
علق اللواء حاتم صابر في تصريحات لـRT على حديث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن الـ7 حروب التي خاضتها مصر على مدار تاريخها، والتي كانت آخرها الحرب على الإرهاب.
حذر لاعب التنس الروسي دانيال مدفيديف، من إمكانية تعرض أي لاعب للوفاة، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة في بطولة أمريكا المفتوحة (فلاشينغ ميدوز)، آخر بطولات "غراند سلام" الأربع الكبرى.
تكشف خبيرة في التغذية كيف يمكن لتعديلات غذائية صغيرة أن تشكل أسلحة فعالة في مكافحة ارتفاع نسبة الكوليسترول.
أثار الإعلامي المصري عمرو أديب ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تعليقه على ظهور النجم الفرنسي كريم بنزيما، المحترف في صفوف اتحاد جدة، بالثوب السعودي.
أثار البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم الهلال السعودي قلق جمهور "الزعيم"، بعد انتشار فيديو من تدريب منتخب البرازيل خلال فترة التوقف الدولي الجارية.
أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان اليوم الأربعاء، مرسوما دستوريا قضى بحل قوات الدعم السريع.
حذر مسؤولون بوزارة الدفاع الإسرائيلية ومؤسسات أمنية من انفجار بالمنطقة بسبب إجراءات وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير تجاه الاسرى الفلسطينيين، حسبما ذكرت "القناة 12"العبرية.
في وقت يترقب فيه عشاق كرة القدم مصير محمد صلاح المرتبط بالانتقال لاتحاد جدة، نشر النجم المصري فيديو يوحي بأنه غير مبال بكل الأنباء المتداولة بشأن مستقبله وكأنه في عالم آخر.
علق المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، ملس آلم، اليوم الخميس، على الملء الرابع لسد النهضة، حيث قال: "سيتم وفقاً للخطط الموضوعة له".
تلقى رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري السعيد شنقريحة، يوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا من مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) ويليام جوزيف بيرنز.
أعلنت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية يوم الأربعاء عن قائمة المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية 2023، التي تمنح سنويا لأفضل لاعب كرة قدم في العالم.
أصدرت وزارة النقل المصرية، بيانا بشأن أزمة تكدس الشاحنات على الحدود المصرية السودانية، والجهود الرامية لحل هذه الأزمة عبر إنشاء مناطق لوجستية مصغرة على ميناءي أرقين وقسطل البريين.
قال مستشار الأمن القومي الأمريكي إن قرار السعودية تمديد خفض إنتاج النفط حتى نهاية 2023، "استمرار للسياسة الحالية وليس حزمة جديدة من التخفيضات".
اتخذت الجهات المعنية في مصر الإجراءات القانونية ضد الداعية أمير منير، عقب حديثه عن إمكانية أداء عمرة للغير عن طريق تطبيق يسمى عمرة البدل نظير مبلغ 4000 جنيه.
نشرت آنا هاكوبيان، قرينة رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، والتي تحضر "قمة السيدات والسادة الأوائل" في كييف، لقطات من لقائها مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وزوجته يلينا.
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للاعب المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي رفقة الأمير محمد بن سلطان آل سعود في لندن عصر أمس.
أكد نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، أن موسكو وأنقرة توصلتا إلى اتفاق مبدئي بشأن توريد مليون طن من الحبوب، وسيبدأ العمل على التفاصيل الفنية في المستقبل القريب.
كشف سفير العراق الأسبق في ليبيا علي سبتي الحديثي عن رسالة طلب منه الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، إيصلها للرئيس الراحل صدام حسين، قبل الهجوم على العراق إبان غزو الكويت.
أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية للشهر الثاني عشر على التوالي ليبلغ في أغسطس الماضي نحو 34.928 مليار دولار.
اصطدمت شاحنة بفريق من راكبي الدراجات على الطريق السريع في منطقة لينينغراد الروسية، صباح اليوم الخميس، ما أدى إلى مصرع مراهقين اثنين.
قطع رجال الأعمال الأمريكي إيلون ماسك خدمات شبكة الاتصالات الفضائية "ستارلينك" التابعة له عن الجيش الأوكراني عندما حاول مهاجمة الأسطول الروسي العام الماضي، ما أدى إلى إفشال الهجوم.
فجرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية مفاجأة مدوية، إذ أكدت أن كيليان مبابي يستعد للرحيل عن باريس في صيف 2024، لكن هذا لا يعني اتجاهه إلى ريال مدريد.
عزز الاتفاق السعودي صفوفه بضم النجم الجامايكي ديماراي غراي من إيفرتون الإنجليزي بعقد حتى 2027، وفق ما أعلن الخميس قبل ساعات من إقفال باب الانتقالات الصيفية في السعودية.
أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن تسليم "الأصول التي تمت مصادرتها من الأوليغارشيين الروس" لأوكرانيا لأول مرة.
حذر نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، في كلمته خلال ندوة "تعزيز نظام منع انتشار الأسلحة النووية" في بيشكيك اليوم الخميس من خطر نشوب مواجهة بين الدول النووية.
دحضت السفارة الروسية في جنوب إفريقيا التقارير الإعلامية التي تحدثت عن قيام السفير الروسي في مناسبة بالسفارة الإماراتية بالكشف عن "عملة بريكس" الجديدة.
قالت أوكانو يو كيكو، المتحدثة باسم وزارة الخارجية اليابانية إن مصر لديها قدرات بشرية هائلة وهناك فرص كبيرة للشركات اليابانية للاستثمار في مصر.
وصلت تربية الحيوانات الأليفة إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، حيث وجدت دراسة حديثة أن 69% من الأسر الأسترالية على سبيل المثال لديها حيوان أليف واحد على الأقل.
أعرب نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، عن قلقه بشأن استخدام قذائف اليورانيوم المنضب، وذلك تعليقا على القرار الأمريكي بتزويد كييف بهذا النوع من القذائف.
وجدت دراسة أن كوبا واحدا فقط من عصير الفاكهة يوميا يمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم، والوقاية من الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.
أعلنت السلطات العراقية أن أكثر من 22 مليون زائر وصلوا إلى مدينة كربلاء لإحياء ذكرى أربعينية الإمام الحسين.
أفاد مصدر في مكتب المدعي العام الإسباني، يوم الأربعاء أن اللاعبة جيني هيرموسو تقدمت بشكوى جنائية ضد رئيس الاتحاد المحلي لكرة القدم الموقوف مؤقتا لويس روبياليس بسبب تقبيله لها.
صرحت الدفاع الروسية اليوم الخميس بأن قواتها صدت 14 هجوما للجيش الأوكراني في منطقتي فيربوفويه ورابوتينو وقتلت ما يصل إلى 110 جنود أوكرانيين على محور زابوروجيه خلال اليوم الماضي.
ذكرت مجلة "ميليتاري واتش" الأمريكية أن قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تجهيز مقاتلة "سو-34" بصاروخ "كينجال" سيسمح للقوات الروسية بتوسيع قدراتها في منطقة العملية العسكرية.
لم تصل إلى أوكرانيا بعد دبابات "أبرامز" والذخائر المزودة برؤوس تحتوي على اليورانيوم المنضب التي وعدت الولايات المتحدة بتسليمها للجيش الأوكراني.
أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، مكالمة هاتفية مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، جاءت بعد إعلان روسيا والسعودية أمس عن قرارات لدعم أسواق النفط.
قال وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو إن بودابست لن تتسامح بعد اليوم مع انتقادات واشنطن فيما يتعلق بحالة الديمقراطية في البلاد، في ضوء الأحداث السياسية الأمريكية الأخيرة.
كشف المدافع الإسباني المخضرم، سيرجيو راموس، سبب رحيله عن باريس سان جيرمان بعد موسمين بقميص الفريق الفرنسي.
أفاد معهد المشاكل الطبية الحيوية التابع لأكاديمية العلوم الروسية RAS يوم الأربعاء بأن فريق التجربة لمحاكاة الرحلة إلى قمر "سيريوس" يضم مواطنين أجنبيين أحدهما بيلاروسي والآخر مصري.
أيد مجلس الدولة في فرنسا، يوم الخميس، قرار منع ارتداء العباءة في المدارس، رافضا بذلك الطعن المقدم من جمعية "العمل من أجل حقوق المسلمين" (ADM).
أعلنت هيئة الأمن الفدرالية الروسية عن القبض على عصابة جريمة منظمة تقوم بتهريب قطع غيار معدات الطيران من مكونات الطائرات والمروحيات لاحتياجات الجيش الأوكراني.
انتهت في مثل هذا اليوم من عام 1972 إحدى أكثر العمليات شهرة ودموية بمقتل 11 من أفراد البعثة الرياضية الإسرائيلية في الألعاب الأولمبية الصيفية في ميونيخ.
أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن خيبة أمله إزاء مخطط الرئيس الصيني شي جين بينغ عدم المشاركة في قمة مجموعة العشرين التي ستنعقد في الهند يومي الـ 9 والـ10 من سبتمبر الجاري.
وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الخميس إلى دكا في أول زيارة يقوم بها وزير خارجية روسي إلى بنغلاديش، حسبما أفادت الخارجية الروسية.
تحت العنوان أعلاه، كتبت ماريانا بيلينكايا، في "كوميرسانت"، حول احتدام الصراع شمال-شرقي سوريا وإمكانية خروجه عن السيطرة.
لن يشارك زعيما روسيا والصين في قمة مجموعة الدول العشرين G20 التي تبدأ في نيودلهي 9 سبتمبر الجاري، وسيتم تمثيل البلدين على مستوى أقل.
اشتهر بينيتو موسوليني الذي غرس أوتاد الفاشية بخطبه الرنانة وبأدائه المسرحي، وكان يحلم باستعادة مجد الإمبراطورية الرومانية بالقوة، وكان أيضا "زير نساء" من طراز فريد.
أعلن نادي اتحاد جدة، حامل لقب الدوري السعودي لكرة القدم، يوم الخميس، تعاقده رسميا مع المدافع الإيطالي لويز فيليبي ذي الأصول البرازيلية قادما من صفوف ريال بيتيس.
قال جان ميشيل شيفر، رئيس رابطة منتجي لحوم الدجاج الفرنسية Anvol في مقابلة مع صحيفة Figaro، إن المداجن الفرنسية تعاني من المنافسة غير النزيهة من جانب أوكرانيا.
كشف المحلل العسكري والجيوسياسي المستقل دراغو بوسنيك عن "تهديد قاتل" لأوكرانيا و"الناتو" ممثلا في الطائرات الروسية "سو-34" المحملة بصواريخ "كينجال" فرط الصوتية.
قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن كل حالة من حالات المصادرة غير القانونية لأية أموال وأصول روسية في الخارج ستتسبب بدعوى قضائية جدية.
صرح الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أنه لا يستبعد أن يُعرض عليه إسقاط جميع التهم مقابل الانسحاب من السباق الرئاسي وترك الحياة السياسية.
صرح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، بأنه ليس لدى الحلف أي معلومات تفيد بأن حادث حطام الطائرة بدون طيار المزعومة في رومانيا يمكن أن يكون هجوما متعمدا من قبل روسيا.
أشارت الحكومة الأسترالية الخميس إلى عمليات تفتيش "جسدية" قسرية خضعت لها مسافرات في الدوحة عام 2020 باعتبارها عاملا في اتخاذ قرار عدم منح شركة الطيران القطرية الوطنية رحلات إضافية.
تعتقد إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الهجوم الأوكراني المضاد للقوات المسلحة الأوكرانية سينتهي في غضون 6-8 أسابيع تقريبا.
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