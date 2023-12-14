الفصل الحادي والأربعون - نيني

تاريخ النشر:14.12.2023 | 18:34 GMT |
نيني تحكي كيف تحول الفن من شغف إلى حلقة وصل بين الثقافتين الروسية والصينية.
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي يشن هجوما غير عادي على طول الحدود بين مصر وقطاع غزة من اجل تدمير الأنفاق.
علق الإعلامي وعضو مجلس النواب المصري مصطفى بكري على "هجوم يشنه الجيش الإسرائيلي بطول الحدود المصرية الفلسطينية".
تحت عنوان "الدبابات المصرية تقف على الحدود: استعدادا لسيناريو اقتحام لآلاف من سكان غزة لمعبر رفح"، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية حجم التواجد العسكري المصري على طول حدود قطاع غزة.
عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم مؤتمره الصحفي السنوي حيث عرض نتائج العام 2023 وأجاب على أسئلة الصحفيين وكذلك المواطنين الروس حول الأوضاع المحلية والعالمية.
قال القيادي في حركة حماس موسى أبو مرزوق، إن الحركة ستلتزم بموقف منظمة التحرير الفلسطينية تجاه إسرائيل.
توقع المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور أيمن الرقب الوصول إلى هدنة بين إسرائيل و"حماس" في قطاع غزة قبل نهاية الشهر الجاري، حيث تحذر أمريكا إسرائيل من تكرار تجربة أفغانستان.
قال، العقيد يائير بلاي، قائد لواء جولاني في الجيش الإسرائيلي إن اللواء تعرض الليلة الماضية لـ"ضربة مؤلمة" في كمين محكم لكتائب "القسام" أسفر عن مقتل 9 جنود وإصابة آخرين بجروح.
قال الحاخام الإسرائيلي اليميني المتشدد عوزي شرباف، إنه يجب عودة الاستيطان إلى غزة، وأن كلا من شبه جزيرة سيناء ونهر النيل أراض إسرائيلية.
تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف لاختراق دفاعاته على مختلف الجبهات، ويكبدها خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.
انتقدت مذيعة قناة فوكس نيوز، لورا إنغراهام، على الهواء مباشرة، الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، الذي زار الولايات المتحدة، وقارنته بالمحتال الأمريكي الشهير برنارد مادوف.
كشفت وسائل الإعلام المصرية عن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية في مصر، وفقا لما تم فرزه من أصوات الناخبين في 55 لجنة عامة.
أكد رئيس الوفد الروسي في محادثات فيينا حول الأمن العسكري والحد من التسلح، كونستانتين غافريلوف، أن إقلاع طائرات "F-16" الأوكرانية من قواعد في الناتو يعتبر مشاركة للحلف في الصراع.
جرت في 14 ديسمبر عام 2008 أشهر واقعة احتجاج على غزو العراق واحتلاله من قبل الولايات المتحدة، برمي الصحفي العراقي منتظر الزيدي الرئيس الأمريكي جورج بوش الابن بفردتي حذائه في بغداد.
دعت هيئة مراقبة المستهلك السلطات الأمريكية إلى مطالبة صنّاع البوتوكس بتضمين تحذيرات بشأن خطر الإصابة بمرض مميت يصيب العضلات.
كشفت صحيفة " يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية تفاصيل مقتل وإصابة 15 ضابطا وجنديا إسرائيليا في كمين لـ "كتائب القسام" بحي الشجاعية شرقي قطاع غزة.
أثار الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي وسكرتير الرئيس الأسبق، حالة من الجدل بعد تصريحاته عن الزعيم الراحل جمال عبد الناصر.
صوت مجلس النواب الأمريكي بقيادة الجمهوريين ليل الأربعاء بالموافقة على بدء فتح تحقيق لعزل الرئيس جو بايدن.
صرح رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، بأن جميع الأدلة والوثائق تشير إلى أن عائلة الرئيس جو بايدن حصلت على ملايين الدولارات من خصوم أجانب.
تترقب إسرائيل بشدة التوجه المصري الجديد لتصنيع المقاتلات الحربية من طراز "رافال" الفرنسية على أراضيها، معتبرة أن هذا التوجه تطور كبير للغاية في صناعة السلاح بمصر.
طرح موقع "واينت" العبري، الخميس، 5 أسباب تتحدث عن جدوى التوغل البري في قطاع غزة، وذلك بعدما تكبد الجيش الإسرائيلي خسائر كبيرة بمعركة الشجاعية شرق مدينة غزة.
نشرت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، مشاهد من استهداف مقاتليها لآليات وجنود الجيش الإسرائيلي المتوغلة على محاور مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.
عرضت كتائب "القسام" "مشاهد من استهداف مقاتليها لجنود وآليات إسرائيلية متوغلة في حي الزيتون شرقي مدينة غزة.
أعلن وزير التراث والسياحة الإيراني عزة الله ضرغامي اليوم الأربعاء، موافقة مجلس الوزراء على مقترح الوزارة بإلغاء تأشيرة الدخول لمواطني 33 بلدا من جانب واحد.
قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، إن هجوما لـ"القسام" استهدف قوات جولاني في حي الشجاعية أمس الثلاثاء والذي أسفر عن مقتل 8 جنود وضباط، "صعب وخطير".
قال البيت الأبيض الخميس في بيان، إن اللقاء الذي جمع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ومستشار الأمن القومي بإدارة بايدن جيك سوليفان، بحث القضايا الإقليمية والوضع في غزة.
تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن جهود كبيرة يبذلها لإنشاء مستشفى ميداني روسي في رفح المصرية، بالتعاون مع الجانب المصري والرئيس عبد الفتاح السيسي.
تواصل القوات الإسرائيلية في اليوم 69 للحرب في غزة قصف مختلف مناطق القطاع شمالا وجنوبا، بينما تطرح الخسائر الكبيرة للجيش الإسرائيلي أسئلة بشأن جدوى التوغل البري.
قال مسؤول سياسي إسرائيلي بعد أنباء عن منع رئيس جهاز "الموساد"، من السفر إلى قطر، إن " له الحرية المطلقة في التصرف في ما يتعلق بملف استعادة الرهائن".
ردت حركة "حماس" الصاع على المندوب الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، غلعاد أردان، عقب رفعه صورة ورقم هاتف زعيم الحركة في قطاع غزة يحيى السنوار، وقامت بتسريب رقمه الشخصي.
أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، اليوم الخميس، وفاة عضو البرلمان التركي عن "حزب السعادة الإسلامي" حسن بيتماز، والذي أصابته نوبة قلبية قبل أيام.
وصف زعيم حزب "الوطنيون" زيارة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى الولايات المتحدة بأنها "كارثة"، مشيرا إلى أنه يتعين على فرنسا أيضا التوقف عن تقديم المساعدة المالية لأوكرانيا.
اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية اقتحام جنود إسرائيليين لأحد المساجد في مخيم جنين، وقيامهم بالغناء، وأداء طقوس تلمودية عبر مكبراته "انتهاكا صارخا لحرمة المسجد وقدسيته".
أكد المحلل العسكري الإسرائيلي رون بن إيشاي أنه لا يُنصح بدخول أي مبنى من مدخله الأمامي في حي الشجاعية شرق مدينة غزة مشيرا إلى الفخاخ المتفجرة التي ألحقت خسائر فادحة بالإسرائيليين.
علق الملياردير إيلون ماسك، على كلام رجل الأعمال الأمريكي ديفيد ساكس، الذي قال إن جيش روسيا سمح للقوات الأوكرانية بمهاجمة خطوط دفاعه، ونتيجة لذلك تكبد الأوكرانيون خسائر فادحة.
ذكرت شبكة CNN أن تقييما جديدا للاستخبارات الأمريكية كشف أن ما يقرب من نصف القنابل جو - أرض التي استخدمتها إسرائيل في غزة كانت قنابل غير موجهة، التي تعرف باسم "القنابل الغبية".
انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق بيع برج شهير في العاصمة السعودية الرياض بنحو 300 مليون ريال.
رد الباحث الإسلامي ووكيل وزارة الأوقاف المصري الأسبق، سعد الفقي، على تصريحات الحاخام الإسرائيلي المتشدد عوزي شرباف، حول عودة الاستيطان إلى غزة، وأن سيناء ونهر النيل أراض إسرائيلية.
اعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن ليل الأربعاء، أن فتح تحقيق بمجلس النواب لعزله هو "حيلة سياسية لا أساس لها".
نشر مراسل قناة "المنار" اللبنانية صورا تظهر آلية "متفحمة" تابعة للجيش الإسرائيلي، "استهدفها "حزب الله" بصاروخ موجه وقتل وجرح جميع أفرادها".
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم خلال حديثه في المؤتمر الصحفي السنوي والخط المباشر، إن الولايات المتحدة "دولة مهمة وضرورية في العالم".
في أكبر حصيلة لخسائره في يوم واحد منذ بدء التوغل البري في قطاع غزة، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل عشرة جنود في كمين بمنطقة الشجاعية شمالي القطاع..
صرح ضابط في سلاح الجو الأمريكي شارك في مداولات داخلية بإدارة بايدن ومناقشات مع نظرائه الإسرائيليين بأن إسرائيل خسرت الحرب الإعلامية لأنها تسببت بالكثير من الدمار والقتل.
قالت السفيرة الإسرائيلية في لندن تسيبي هوتوفيلي، إنه بعد انتهاء القتال في قطاع غزة، لن يكون للفلسطينيين دولتهم الخاصة لأنهم لم يرغبوا أبدا بدولة إلى جانب إسرائيل.
وجدت دراسة أجراها باحثون من جامعة غريفيث على الفئران وجود صلة ضئيلة بين نخر الأنف وتراكم البروتينات المرتبطة بمرض سرقة الدماغ.
تعرض الموقع الإلكتروني للجيش الإسرائيلي، لاختراق من قبل مجموعة من القراصنة الداعمين للقضية الفلسطينية، حيث سيطروا على الموقع لفترة قصيرة، وبثوا رسالة مكتوبة مناهضة لإسرائيل.
أفاد تقرير لمجلس الذهب العالمي بأن البنوك المركزية في العالم تواصل شراء الذهب، حيث أضافت نحو 42 طنا من المعدن النفيس إلى خزائنها في أكتوبر الماضي.
قتل الضابط الإسرائيلي إيال مئير بيركوفيتش خلال المعارك الدائرة مع المقاومة الفلسطينية في شمال قطاع غزة.
صرح منسق الاتصالات الاستراتيجية الأمريكي جون كيربي بأن الإدارة الأمريكية لا تستبعد احتمال وجود محتجزين إسرائيليين في الأنفاق التي غمرتها إسرائيل بمياه البحر في قطاع غزة.
قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، إن مهمة الجيش الإسرائيلي في غزة "ثقيلة"، وأن الجيش يقاتل منذ أكثر من شهرين قوات في القطاع تم إعدادها لسنوات.
أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل عسكريين إضافيين عدا الـ8 الذين أعلن عن مقتلهم في وقت سابق من اليوم، ما يرفع حصيلة قتلاه منذ الأمس إلى 10.
اكتمل عقد المتأهلين لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد إسدال الستار على مباريات دور المجموعات يوم الأربعاء بإجراء لقاءات الجولة السادسة الأخيرة.
دعا الرئيس فلاديمير بوتين، في حديثه خلال المؤتمر الصحفي السنوي، إلى التمعن في ما يجري في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة وفي قطاع غزة، وملاحظة الفرق الكبير بينهما.
احتفى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بمرور عام على تقديم النجم ليونيل ميسي لواحدة من أجمل اللمحات في مونديال "قطر 2022" وذلك خلال مباراة الأرجنتين وكرواتيا في نصف النهائي.
أكد رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد أن "لا أحد في العالم يعتقد أنه يجب تسليم غزة لرئيس فلسطين محمود عباس" رأسا بعد الحرب، وأن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو "يخترع الجدل قصدا".
أعلنت كتائب القسام وسرايا القدس، عن قتل عدد من الجنود وتدمير العديد من الآليات العسكرية الإسرائيلية خلال الساعات الماضية، وأنهما تخوضان اشتباكات ضارية على محاور التوغل.
أعلن مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء المصرية أنه اعتبارا من الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم الأربعاء، تم إعادة العمل بمواعيد خطة تخفيف الأحمال وتقنين الكهرباء في البلاد.
أصدرت وزارة التضامن الاجتماعي، قرارا بفرض رسوم إضافية على رسائل البرق والتلفون، وعن كل رسالة بريدية لمدة شهر، لحساب صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الهجرة والحصول على الجنسية الروسية يتم بناء على القوانين المنصوص عليها في البلاد، لافتا إلى أن روسيا بحاجة لليد العاملة المؤهلة.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن سقوط أكثر من 580 عسكريا أوكرانيا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية في جميع نقاط المواجهة.
نشرت "أسوشيتد برس" اليوم الأربعاء فيديو من كاميرا مراقبة داخل إحدى الحافلات في نيويورك الأمريكية سجلت لحظة سقوط أجزاء من مبنى متعدد الطوابق في حي برونكس بالمدينة الاثنين 11 ديسمبر.
دخلت الحرب على غزة يومها الـ68 حيث تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب قطاع غزة، وسط اشتباكات عنيفة ومخاوف دولية من تفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع.
صوتت 153 دولة بينها روسيا والصين لصالح مشروع قرار مصري موريتاني يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، بينما صوتت 10 دول ضده، وامتنعت 25 عن التصويت.
صرح السكرتير الصحفي للكرملين دميتري بيسكوف بأن الرئيس فلاديمير بوتين يضحي في أغلب الأحيان بنومه من أجل برنامج عمله، بما في ذلك في رحلاته الدولية والداخلية في أرجاء البلاد.
أجرى وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز ليل الأربعاء، اتصالا هاتفيا بالأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ.
أكد الكاتب بصحيفة "واشنطن بوست" بيري بيكون أن السياسة التي ينتهجها الرئيس الأمريكي جو بايدن بخصوص الصراع الفلسطيني الإسرائيلي هي مؤشر آخر على فشل إدارته في السياسة الخارجية.
أكد المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن الوضع في أوكرانيا يتعقد أكثر فأكثر، مشيرا إلى أن سلطات كييف تعرف جيدا كيف يمكنها التوصل إلى تسوية.
أعلنت منظمة "مراسلون بلا حدود" مقتل 45 صحفيا عام 2023 في حصيلة تساوي نصف ما أعلنه سابقا الاتحاد الدولي للصحفيين.
أعطى الرئيس الروسي خلال مؤتمره الصحفي السنوي الذي عقد اليوم رأيه بمقطع فيديو عرض عليه بتقنيات الذكاء الاصطناعي.
قالت صحيفة بوليتيكو، إن الكثير من المسؤولين الأوروبيين يعترفون في أحاديثهم الخاصة بأن أوكرانيا لم تعد تمثل الأولوية الأهم في حياة معظم زعماء الاتحاد الأوروبي.
خطف مدافع بوروسيا دورتموند، نيكلاس زوله، أنظار المتابعين بحرمانه النجم كيليان مبابي من تسجيل هدف محقق لباريس سان جيرمان خلال مواجهة فريقيهما أمس الأربعاء.
عن العوامل التي جعلت بكين تنحاز بوضوح إلى موقف روسيا في الصراع مع أوكرانيا، كتب غيفورغ ميرزايان، في "فزغلياد":
استبدل الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، سيارته الشخصية بأخرى أجنبية فاخرة يمنع تصديرها إلى بلاده.
أعلم الجيش الإسرائيلي يوم الثلاثاء أن " سفينة صواريخ من طراز "ساعر 6" أقلعت لأول مرة في البحر الأحمر".
توصلت دراسة أجراها باحثون في كلية الطب بجامعة واشنطن في سانت لويس أن التدخين من المحتمل أن يؤدي إلى انكماش حجم الدماغ.
عرضت "المقاومة الإسلامية في العراق" مشاهد لاستهداف قاعدة "عين الأسد" الأمريكية، بواسطة طائرات مسيرة، أول أمس الاثنين.
لم يستطع كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، الاحتفال بهدف سجله في شباك بوروسيا دورتموند، خلال مباراة الفريقين، مساء أمس الأربعاء، ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.
أفادت وسائل إعلام عبرية بأنه تم "إغراق حساب وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريغف في تطبيق "واتسآب" بآلاف رسائل التهديد والتسجيلات الصوتية، من أرقام هاتفية برمز "إندونيسيا".
قام نشطاء من جماعة يهودية تطالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة بعرقلة حركة المرور على طريق سريع مزدحم في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية خلال ساعة الذروة صباح الأربعاء.
أفاد مساعد الرئيس الإيراني للشؤون القانونية محمد دهقان اليوم الأربعاء، بأن الحكومة ستتابع قرار مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) بشأن ملف الخلاف القانوني مع البحرين.
حذر وزير الدفاع الإيراني محمد رضا أشتياني من أن الولايات المتحدة الأمريكية سـ"تواجه مشكلات كبيرة" إذا شكلت قوة دولية في البحر الأحمر.
شهدت حكومة الحرب الإسرائيلية خلافات داخلية بشأن حجم الجهود المبذولة حاليا نحو صفقة تبادل أسرى جديدة، وقررت عدم إرسال رئيس الموساد إلى قطر في الوقت الحالي.
صرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، يوم الأربعاء، أن موسكو تعتزم مواصلة تطوير العلاقات الودية، والمشتركة المنفعة مع القاهرة.
عارض رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، تصريحات السفيرة الإسرائيلية في لندن تسيبي هوتوفيلي حول استحالة إقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل، بعد انتهاء القتال في قطاع غزة.
اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن فكرة الرئيس الأرجنتيني الجديد اعتماد الدولار بدلا عن العملة الوطنية البيزو هي خطوة ستؤدي إلى فقدان السيادة.
صرح المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني، اليوم الخميس، أنه لم يعد من الممكن العيش في غزّة.
يواجه الظهير الأيمن المغربي نصير مزراوي خطر الغياب عن نهائيات كأس أمم إفريقيا 2024 بعد تعرضه للإصابة خلال مشاركته مع ناديه بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا.
تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بداية مؤتمره الصحفي السنوي اليوم الخميس، عن الأراضي الروسية وتاريخ علاقة موسكو مع الغرب في ظل النزاع الأوكراني.
تم لأول مرة في روسيا اتخاذ قرار بسحب الجنسية الروسية بسبب ارتكاب الجرائم بعد دخول القانون الجديد بهذا الشأن حيز التنفيذ.
صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأن ما شهده الجيش الإسرائيلي من مقتل 10 جنود وضباط في حي الشجاعية شرقي غزة، أمر "قاس وصعب".
استعمل الحمام في الحربين العالميتين بكثافة كسعاة بريد، وحصل بعضها على ميداليات، ولم يكف كل ذلك، حيث فكر الجيش الأمريكي خلال الحرب العالمية الثانية في جعله يوجه سلاحا وينتحر!
وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قرار اللجنة الأولمبية الدولية بقبول الرياضيين الروس في المسابقات الدولية وأولمبياد باريس 2024، بأنه "تحريف كامل لأفكار الحركة الأولمبية".
قال رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف، إن الشيشان أنجزت خطة التعبئة الجزئية بنسبة 1500%، وعسكريونا يؤدون الخدمة تحت قيادة وزارة الدفاع وفي الحرس الوطني بخط مباشر.
أكدت رئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني، أن حكومة (جوزيبّي) كونتي هي التي باعت أكبر كمية من الأسلحة لإسرائيل في السنوات الأخيرة، وتتهم معارضها كونتي بأنه وحسب يمارس الدعاية ضدها.
كشف مسؤولان أمريكيان، يوم الأربعاء، أن إدارة الرئيس جو بايدن، أجلت صفقة بيع بنادق هجومية من طراز "إم-16" إلى إسرائيل، بسبب عنف المستوطنين الإسرائيليين المتزايد في الضفة الغربية.
أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى أن السيارة الروسية الفاخرة من طراز "آوروس" تتمتع بقبول في دولة الإمارات العربية المتحدة.
يعتقد سكوت ريتر، ضابط المخابرات السابق بالجيش الأمريكي، إن الجيش الروسي اكتسب خبرة لا تقدر بثمن في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
قالت صحيفة "يسرائيل هايوم" أن "هناك مخاوف حادة في مصر من تبعات هجمات الحوثيين على السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر وتأثير ذلك على الملاحة البحرية عبر قناة السويس".
نشر الجيش الإسرائيلي فيديو للمعارك التي خاضها جنوده في حي الشجاعية شمال قطاع غزة أمس الثلاثاء، وقتل فيها 10 من عسكرييه بكمين نصبته "كتائب القسام".
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