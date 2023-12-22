الفصل الثاني والأربعون - ماهيل

تاريخ النشر:22.12.2023 | 08:19 GMT |
ماهيل يحكي قصة شغفه للسفر، الذي جاء به من هولندا إلى روسيا.
بحكم الظروف المتوترة برزت إلى الواجهة شخصيات قيادية جديدة مؤثرة في الشارع العربي إلى جانب كبار الزعماء العرب لتنافس على لقب "الشخصية القيادية العربية الأكثر تأثيرا عام 2023".
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن فضيحة كبرى لجهاز الموساد الإسرائيلي بفشله استخباراتيا طيلة السنوات الماضية في معرفة أكبر ممول لحركة حماس، وهو "مواطن سوداني يعيش في مصر".
أصدرت دول الخليج حسب القناة N12 الإسرائيلية نقلا عن مصادر عربية إنذارا نهائيا لتلّ أبيب بأنه إذا لم تنته الحرب مع "حماس" الشهر المقبل سيتم تخفيض المساعدات الإنسانية الخليجية لغزة.
سلطت صحيفة "هآرتس" العبرية في مقال نشرته على موقعها الرسمي، الضوء على إعلان شركة عقارية إسرائيلية قالت فيه إنها تخطط لبناء منازل على شواطئ غزة.
كتبت في إحدى مقالاتي السابقة أن التغيير في التركيبة العرقية والديموغرافية لسكان الولايات المتحدة سيجعل من بايدن آخر رئيس أبيض، ومن ترامب آخر رئيس جمهوري.
ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن دعاوى قضائية رُفعت في 16 ولاية أخرى على الأقل تطالب بمنع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من المشاركة باختيار بالانتخابات التمهيدية الرئاسية.
نشرت "كتائب القسام" التابعة لحركة حماس فيديو جديد لثلاثة أسرى إسرائيليين قتلهم الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.
أعلنت القناة 12 الإسرائيلية أن جنود الكتيبة 13 من لواء "جولاني" في الجيش الإسرائيلي انسحبت من قطاع غزة اليوم الخميس، "ليلتقطوا أنفاسهم بعد تكبدهم خسائر فادحة".
يبدو غريبا وبعيدا عن التصديق الحديث عن مشروع أمريكي لسلاح غريب غير قاتل، يفترض أن يصنع على هيئة رذاذ يلقى على الجنود الأعداء ويجعلهم مشغولين بتأثيره " الجنسي المثلي"!
قال أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام أن إسرائيل إذا أرادت عودة أسراها أحياء "فليس أمامهم سوى وقف العدوان" على قطاع غزة.
ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" اليوم الخميس أن حنان العتر، أرملة الصحفي السعودي المقتول جمال خاشقجي، حصلت على اللجوء السياسي في الولايات المتحدة.
كشف يوناتان شامريز، شقيق الرهينة ألون الذي قتله الجيش الإسرائيلي عن طريق الخطأ، عن تفاصيل مكالمة غاضبة أجراها مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت.
قال مسؤولون أمريكيون إن إدارة الرئيس جو بايدن تستعد لتخفيف القيود المفروضة على بعض مبيعات الأسلحة للسعودية بسبب محادثات السلام التي أجرتها الرياض مع الحوثيين.
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة حول الأوضاع في قطاع غزة.
رد الباحث المصري في شؤون الأمن القومي أحمد رفعت على مواصلة وسائل الإعلام الإسرائيلية بث رسائل تخويف لمصر من استمرار الهجمات التي يشنها الحوثيون على السفن في البحر الأحمر.
نقلت وكالة "نوفوستي" عن وسائل إعلام أن أنغولا تعتزم الانسحاب من منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك".
طالب موقع makorrishon "مكور ريشون" الإخباري الذي يصدر عن اليمين المتشدد في إسرائيل، الحكومة الإسرائيلية بالضغط من أجل تهجير سكان غزة إلى سيناء المصرية.
دخلت الحرب على غزة يومها الـ76 حيث تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب قطاع غزة، وسط تصعيد غير مسبوق من الحوثيين في البحر الأحمر.
تواصل وسائل الإعلام الإسرائيلية بث رسائل تخويف لمصر من استمرار الهجمات التي يشنها الحوثيين على السفن التجارية المتجهة إلى إسرائيل.
رصد الخبير العسكري والمدون المختص بالشأن العسكري والأمني محمود جمال، تسلم إثيوبيا دفعة من الطائرات بدون طيار هي تركية الصنع ومن طراز أكينجي.
أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس أن قواته أنهت عملياتها العسكرية في الجزء الجنوبي من مدينة غزة ووسعت رقعة القتال إلى الجزء الأوسط من قطاع غزة.
تحقق وعد باراك أوباما الانتخابي، ووقع في 22 ديسمبر عام 2010 قانونا يلغي قاعدة قانونية تشترط على المثليين والسحاقيات التكتم على مويلهم الجنسية إذا أرادوا الخدمة في الجيش الأمريكي.
أنفقت أندية الدوري السعودي لكرة القدم، 957 مليون دولار على انتقالات اللاعبين الجدد صيف 2023، وفقا لتقرير من شركة "ديلويت" المتخصصة في مجال التدقيق المالي.
قال سفير فلسطين في فيينا صلاح عبد الشافي، إن حركة "حماس" "لم ترد الاعتراف بإسرائيل كدولة لكن ظهرت إشارات حول استعدادها لذلك".
أفاد مراسل RT بمقتل 6 فلسطينيين بينهم مدير معبر كرم أبو سالم العقيد بسام غبن في غارة إسرائيلية استهدفت المعبر، ومحيط معبر رفح جنوب قطاع غزة.
أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" نقلا عن مسؤول إسرائيلي كبير بأنه لا توجد مفاوضات حول صفقة تبادل في الوقت الراهن، وتل أبيب ترفض حكم السلطة الفلسطينية بشكلها الحالي لقطاع غزة.
أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" فجر اليوم الجمعة، أنها تمكنت من توجيه ضربة لهدف في مدينة إيلات.
أعلنت الأجهزة الأمنية المصرية، رصد مجموعات إجرامية من تجار المخدرات والأسلحة والذخائر، وقتل 6 عناصر منها خلال اشتباكها مع قوات الأمن في أسيوط.
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن إسرائيل أعلنت استعدادها لإبرام هدنة مع حركة "حماس" لمدة أسبوعين في قطاع غزة، مقابل إطلاق سراح عشرات المحتجزين في القطاع، إلا أن الحركة رفضت المقترح.
أعلنت كتائب القسام قبل قليل عن هجوم ضخم ادى إلى مقتل عدد كبير من الجنود الإسرائيليين في منطقة "التوام".
نلفت عنايتكم إلى أن التصويت سينتهي الساعة 24 من يوم 7 يناير 2024 ليتم الإعلان عن النتيجة الساعة 12:00 ظهر الثامن منه.
أوجز مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي الجهود الإسرائيلية بغزة، بالإضافة إلى المبادئ التوجيهية لليوم التالي للحرب والتحديات التي تواجه الحكم الذي تقوده السلطة الفلسطينية.
"ماذا ستقول مصر؟".. هكذا بدأت صحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية تقريرها حول معضلة كبرى تواجه الجيش الإسرائيلي في مدينة رفح الفلسطينية المتاخمة للحدود المصرية.
حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية من تأثر البلاد بعدة ظواهر جوية في أول أيام فصل الشتاء الذي بدأ اليوم الجمعة، وسيستمر 88 يوما و23 ساعة.
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الخميس عن التصنيف الشهري للمنتخبات لديسمبر 2023، حيث احتفظ منتخب الأرجنتين بعرش الصدارة عالميا، والمغرب على المستوى العربي.
اعتبر القيادي في حماس عزت الرشق أن تصريح وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين بأن بلاده ستقضي على رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية وسلفه خالد مشعل "يعكس إفلاس تل أبيب رسميا".
زار وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان الفرقاطة الفرنسية "شوفالييه بول" جنوب فرنسا، وكان في استقباله وزير القوات المسلحة الفرنسي سيباستيان ليكورنو.
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي لقطات توثق سقوط صاروخ لم ينفجر أطلق من قطاع غزة في موقف للسيارات في مدينة أسدود.
نشرت "كتائب القسام" مقطع فيديو يوثق عمليات تصنيع وإنتاج "قناصات الغول" القسامية، داخل قطاع غزة المحاصر.
عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله محمد البخيتي عن المواجهة المحتملة بين الحوثيين والقوات الأمريكية في باب المندب.
تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف لاختراق دفاعاته على مختلف الجبهات، ويكبدها خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.
نشر الجيش الإسرائيلي لقطات قيل إنها توثق تدمير شبكة الأنفاق الاستراتيجية في مربع المسؤولين لحماس في في "حي النخبة" بمدينة غزة.
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أنه في حال مصادرة أصول روسيا في ألمانيا فإن موسكو ستتخذ إجراءات جوابية مماثلة، حيث "لديها ما يمكن مصادرته" لألمانيا.
قال أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة نادر نور الدين، إن "إثيوبيا قد تتسبب في أول حرب للمياه يتبعها الكثير من الحروب".
أعلن عمر السومة قائد منتخب سوريا، اعتزال اللعب الدولي، ردا على قرار المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر استبعاده من قائمة المنتخب الذي يستعد لخوض بطولة كأس أمم آسيا 2023 لكرة القدم.
وصل خصوم دونالد ترامب إلى طريقة لمنعه من العودة إلى البيت الأبيض. حول ذلك، كتب غينادي بيتروف، في "نيزافيسمايا غازيتا":
أصدر الرئيس السوري بشار الأسد القانون رقم 34 لعام 2023 المتضمن تنظيم حالات إدخال الذهب الخام إلى سوريا، والإعفاءات والرسوم المترتبة عليه.
أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس اليوم الخميس قتل 17 جنديا إسرائيليا خلال معارك في منطقتي التوام واليرموك شمالي قطاع غزة.
وجهت جماعة "أنصار الله" في اليمن (الحوثيون) اليوم الخميس، رسالة إلى أعضاء منظمة التعاون الإسلامي "ممن لهم علاقة بإسرائيل" بخصوص العلاقات معها.
ذكرت قناة "CNN"، اليوم الخميس، نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن وكالة الاستخبارات الأمريكية ترى أن تأثير حركة حماس الفلسطينية قد ازداد في الشرق الأوسط منذ بدء التصعيد في قطاع غزّة.
كتب كل من ألكسندر كاربوف ويكاتيرينا كييكو وفلاديمير دوون مقالا على موقع RT باللغة الروسية تناول تداعيات إعلان الحوثيين في اليمن للتعبئة لتقديم مساعدة محتملة لقطاع غزة.
تناول موقع Responsible Statecraft "فن الحكم المسؤول" فنلندا مثالا لما يجب أن تعيد أوكرانيا فيه النظر إلى تسوية الصراع.
هدد وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن غفير، بسحب حزبه من الائتلاف الحاكم بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في حال وقف الحرب على غزة قبل القضاء على حركة حماس.
يتخبط عملاق صناعة السيارات الياباني "تويوتا" في فضيحة تزوير واسعة طالت شركة "دايهاتسو" التابعة له مع سحب مليون سيارة من السوق الأمريكية، ما أدى لانخفاض أسهم "تويوتا" في البورصة.
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن الغرب لا يبدي أي استعداد لبذل الجهود اللازمة لقيام دولة فلسطينية، ويحاول "إغراق" هذه القضية في مبادرات مشبوهة.
ترسم التحقيقات مع عناصر "حماس" النخبة، إضافة للمعلومات الاستخبارية الوثائقية والتقنية التي جمعتها الحركة، صورة قاتمة لقدرتها على جمع المعلومات الاستخبارية وتحليلها، وفق تقرير عبري.
علق خبير الاقتصاد والتشريعات المالية المصري عمرو يوسف على دور قناة السويس واحتمال ظهور بدائل عنها، بعد تغيير بعض الشركات التجارية وجهة سفنها عن البحر الأحمر في ظل هجمات الحوثيين.
أفادت تقارير صحفية بأنه تم استبعاد المدافع الشاب راؤول أسينسيو من قائمة فريق ريال مدريد التي ستواجه مضيفه ديبورتيفو ألافيس مساء اليوم الخميس، ضمن الجولة 18 من الدور الإسباني.
علق خبراء مصريون على وصول رئيس المكتب السياسي لحركة حماس المقيم في قطر إسماعيل هنية إلى القاهرة لإجراء مفاوضات حول الهدنة في غزة، وتبادل الرهائن والأسرى.
اعتبر المستشار السابق للبنتاغون دوغلاس ماكغريغور أن الأمة الأوكرانية "توقفت عن الوجود" كنتيجة للنزاع الدائر في البلاد، وقال إن هذه الأمة في حالة غيبوبة حاليا.
دشّن الرئيس فلاديمير بوتين اليوم الطريق السريع "M-12 فوستوك" بين موسكو وقازان عاصمة جمهورية تتارستان الروسية، في إطار برنامج حكومي لتطوير طرق المواصلات في عموم روسيا.
علق وزير الخارجية المصري سامح شكري على التوترات القائمة في البحر الأحمر بسبب هجمات الحوثيين "دعما لفلسطين"، ووقف العديد من شركات الشحن والملاحة العالمية لإبحار سفنها عبره.
أعلنت خارجية مالي استدعاء سفير الجزائر في باماكو للاحتجاج لديه على "ممارسات غير ودية من بلاده وتدخلها في الشؤون الداخلية لمالي".
كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن ثلاثة أسرى تصر حركة حماس على أن تشملهم صفقة التبادل القادمة مع إسرائيل.
على خلفية الحرب ضد حركة "حماس"، يقول سكان مستوطنة بات حيفر الإسرائيلية في وادي الحفار إنهم يسمعون حفرا تحت منازلهم إلى جانب أصوات الانفجارات القادمة إليهم من منطقة طولكرم.
يزور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يومي الخميس والجمعة قاعدة جوية في الأردن للاحتفال بأعياد الميلاد مع الجنود الفرنسيين المنتشرين في الخارج.
هدد وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف الاتحاد الأوروبي بالرد على مصادرة الأصول الروسية، وصرح بأن جواب موسكو سيكون موازيا على أي تصرف بالأموال الروسية المجمدة لدى الاتحاد.
رغم حربها المتواصلة على قطاع غزة منذ أكثر من سبعين يومًا لم تنجح الآلة العسكرية الإسرائيلية في وقف رشقات صواريخ الفصائل الفلسطينية،
رد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على الرئيس الحالي جو بايدن على وصفه له بـ"المتمرد".
قال المحلل السياسي الروسي ألكسندر نازاروف إنه عاجلا أم آجلا ستجبر إسرائيل "حزب الله" اللبناني على الانخراط في القتال "بجدية".
أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الخميس، استهداف جنود ومواقع ومستوطنات إسرائيلية بأنواع مختلفة من الصواريخ والأسلحة، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة فيها.
أثار تغيير نظام قرعة دوري أبطال آسيا بالأدوار الإقصائية في نسخته الحالية واحتمالية صدام الأندية السعودية الوسط الرياضي في المملكة.
كشف مؤخرا المركز العلمي التقني لتكنولوجيا المعلومات "روسا" عن هاتف ذكي روسي الصنع، مقاوم للتجسس من طراز "Р-ФОН" مع نظام التشغيل الروسي الجديد "روسا موبايل".
أسفر إطلاق نار في جامعة وسط العاصمة التشيكية براغ، عن سقوط 15 قتيلا على الأقل وإصابة 30 آخرين.
أعلن الناطق باسم الحكومة الأردنية مهند المبيضين أن المملكة نجحت في إيجاد مسار جديد لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة مباشرة عبر جسر الملك حسين.
أبدى يائير نتنياهو نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إعجابه بمنشور على وسائل التواصل الاجتماعي، يتهم رئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي بتنفيذ انقلاب عسكري في 7 أكتوبر.
قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، إن الولايات المتحدة تدرس مع شركائها الدور المحتمل لروسيا في إعادة إعمار أوكرانيا.
علق الباحث المصري في شؤون الأمن القومي، أحمد رفعت، على الغضب الحاد وغير المسبوق الذي أبدته مصر لإسرائيل بعد قصف محور صلاح الدين المعروف باسم "محور فيلادلفيا" بين قطاع غزة ومصر.
حسمت قضية اتهام كريستوف غالتيه مدرب باريس سان جيرمان السابق بالعنصرية ضد بعض لاعبيه خلال فترته مع نيس.
قال حزام الأسد عضو المكتب السياسي لأنصار الله، إن سلطات شمال اليمن، أعلنت حشدا شعبيا عاما لتجهيز مسلحين للمشاركة في الأعمال القتالية إلى جانب المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.
قالت شهد مطر من بعثة الإمارات في الأمم المتحدة، إن واشنطن تجري محادثات في مجلس الأمن الدولي لتعديل الفقرة الرابعة من مشروع القرار العربي بشأن غزة.
أكدت صحيفة "واشنطن بوست" افتقار حكومة إسرائيل للأدلة الدامغة حول ما روجت له تل أبيب مؤخرا عن استخدام حركة حماس لمجمع الشفاء الطبي في غزة كمركز للقيادة والتحكم خلال الحرب في القطاع.
أفادت مراسلة RT بدوي صفارات الإنذار في تل أبيب، عقب إطلاق الفصائل الفلسطينية رشقات صاروخية مكثفة ومتتالية بدءا من عسقلان جنوبا وحتى نتانيا أقصى شمال تل أبيب.
كشف رئيس الاتحاد الروسي لكرة القدم ألكسندر ديوكوف عن إجابة مسؤولي الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والاتحاد الأوروبي "يويفا" على سؤال حول عدم فرض عقوبات على المنتخب الإسرائيلي.
قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أنه يوافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فيما قاله بأن دعم واشنطن المستمر لكييف أمر بالغ الأهمية.
وصف تقرير لوكالة "بلومبيرغ" السعودية بـ"الصين الجديدة" نظرا لاستقطابها الواسع لرجال الأعمال والباحثين عن فرص استثمار جديدة.
لا يُنصح عموما بتناول الدواء على معدة فارغة، فغالبا ما يُطلب منا تناول الطعام قبل شرب أي نوع دواء.
كشفت جمارك أسدود في إسرائيل عن إحباط محاولة تهريب الآلاف من قطع الغيار للأسلحة إلى مناطق السلطة الفلسطينية.
أيد القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، فاليري زالوجني، مشروع قانون التعبئة، الذي لا يستثني تجنيد الطلاب وكذلك لا يعفي الأشخاص بسبب رعايتهم لأشخاص ذوي إعاقة من الخدمة العسكرية.
أسفرت قرعة الدور قبل النهائي لمسابقة كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين لكرة القدم للموسم (2023-2024)، عن تجنب المواجهة بين الفريقين العملاقين ليفربول وتشيلسي.
قال رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان، إنه لا ينبغي أن تكون هناك حدود مشتركة بين هنغاريا وروسيا.
دوت صافرات الإنذار خلال اجتماع بين زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، وأعضاء من مجلس الشيوخ الفرنسي، وذلك بسبب رشقات صاروخية أطلقت من غزة.
قضت محكمة العدل الأوروبية بأحقية الأندية في تأسيس دوري السوبر الأوروبي " سوبر ليغ"، مؤكدة أن الاتحادين الدولي والأوروبي لكرة القدم، خالفا قانون المنافسة بمنع ظهور البطولة.
استقبل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو حليفه المقرب أليكس صعب في القصر الرئاسي في كراكاس وذلك بعد الإفراج عنه من قبل الولايات المتحدة مقابل إطلاق سراح أمريكيين مسجونين.
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه يتم العمل على حل العديد من المشاكل في روسيا، الموجودة في الاقتصاد وفي المجال الاجتماعي والتمويل، ولكن الوضع في البلاد بشكل عام الآن مرضٍ.
أفاد موقع Ynet الإسرائيلي بأن صاروخا مضادا للدبابات أطلق من الأراضي اللبنانية أصاب مركبات في مستوطنة أفيفيم في الجليل الأعلى.
أوقف ريال بيتيس سلسلة انتصارات ضيفه جيرونا، بتعادله معه (1-1)، في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الخميس، وذلك ضمن منافسات الجولة 18 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
أعلنت، المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير يوم الخميس أن أمريكا سترسل آخر حزمة مساعدات عسكرية لكييف بحلول نهاية العام الجاري مشيرة إلى أن لا إمداد جديداً دون موافقة الكونغرس.
وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن مجددا في موقف محرج عندما نسي طريق الخروج من منصة أثناء خطابه أمام غرفة التجارة السوداء بولاية ويسكونسن في ميلووكي يوم الأربعاء.
نشرت "كتائب القسام" مقطع فيديو يوثق قنص مقاتليها لضابط إسرائيلي ببندقية "الغول" القسامية شرق معسكر جباليا شمال قطاع غزة.
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