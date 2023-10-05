الفصل الثامن والثلاثون - يــان

تاريخ النشر:05.10.2023 | 17:25 GMT |
يــان يحكي قصة قدومه من جمهورية التشيك، وكيف غير مساره المهني في روسيا.
أفادت الإدارة العامة للأرصاد الجوية اليابانية صباح اليوم الخميس بأن زلزالا بقوة 6.6 درجة ضرب جنوب جزر إيزو الواقعة قبالة سواحل طوكيو، حيث تم إصدار تحذير من حدوث موجة تسونامي.
عرضت الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة مرور 50 عاما على نصر أكتوبر المجيد فيلما تسجيليا عن انتصارات أكتوبر 1973.
أصدرت هيئة الدواء المصرية العديد من المنشورات التحذيرية التي طالبت فيها "بضبط وتحريز بعض الأدوية لوجود غش تجاري فيها أو أنها غير مطابقة للمواصفات من بينها عقار الفياغرا 100 ملغم".
وجهت مصر رسالة إلى رئيس مجلس الأمن من ممثلها الدائم لدى الأمم المتحدة أسامة عبد الخالق، بشأن إعلان إثيوبيا الانتهاء من الملء الرابع لسد النهضة.
أدى هجوم بمسيرات الخميس، على حفل تخريج دورة ضباط الكلية الحربية في حمص، إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى، وفق ما أكد بيان صادر عن قيادة الجيش السوري.
قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إنه لا ينبغي أن "نتعرض للتخويف بأن الناس يمكن أن يكونوا أي جنس يريدون، لا يمكنهم ذلك، فالرجل رجل والمرأة امرأة".
كتب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف عن "خبرين جيدين لنظام كييف" من المجلس الأوروبي وكذلك من الولايات المتحدة الأمريكية.
أعلنت وزارة النقل المصرية الموافقة على إنشاء مقر لشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري بالمملكة العربية السعودية بعد ان حصلت الشركة على عقود تنفيذ مشروعات بنية تحتية.
أعرب وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، عن رغبته في تجريم مطالبة نزلاء الفنادق في البلاد بعقد الزواج، معتبرا أن المغرب لن يتمكن من الدخول إلى المستقبل إلا إذا قبل بتغييرات شجاعة.
لا يزال لغز حمولة طائرة الشحن "بوينغ 747" التابعة لشركة العال الإسرائيلية عصيا، على الرغم من مرور أكثر من 31 عاما على تحطمها في منطقة سكنية في العاصمة الهولندية أمستردام.
وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الكلمة التي ألقاها أمام "منتدى فالداي الدولي" الذي عقد في منتجع سوتشي، انتقادات شديدة اللهجة للغرب، ولسياسة الهيمنة التي يفرضها على دول العالم
تعرض المرشح الرئاسي السابق في مصر حمدين صباحي، لهجوم شديد بعد حديثه عن دعمه للمرشح الرئاسي أحمد طنطاوي وهجومه على الحكومة.
أكد الرئيس بوتين أنه كان من الضروري الرد على التهديدات الغربية في أوكرانيا، وأن زمن الهيمنة إلى زوال.. أبرز تصريحات الرئيس الروسي أمام المنتدى الدولي "فالداي" في سوتشي اليوم:
تدرس شركة "ميتا" طرح رسوم اشتراك شهرية على مستخدمي "فيسبوك" و"إنستغرام" لإلغاء الاشتراك في استخراج بياناتهم من أجل الإعلانات المخصصة.
كشف العلماء عن الدول العشرين التي تضم أكبر عدد من البلدات والمدن المعرضة للفيضانات القاتلة المحتملة بسبب تغير المناخ.
تقدم النائب بالبرلمان المصري أحمد بلال البرلسي بطلب إحاطة ضد وزراء التموين والتجارة والزراعة بسبب بيع المنتجات الزراعية المصرية خارج مصر بأسعار تقل عن نصف الأسعار داخلها.
نشر المرشح الرئاسي المحتمل في مصر أحمد الطنطاوي فيديو للحظة وصوله إلى محافظة الشرقية وسط داعميه، ومحاولة بعض الأشخاص الاعتداء عليه.
شهد عدد من المناطق بمحافظة مرسى مطروح في مصر هطول أمطار غزيرة وصلت إلى حد السيول، مما تسبب في حالة من القلق لأهالي المنطقة.
حسم رجل الأعمال المصري صبري نخنوخ المتهم سابقا في عدة جرائم بلطجة في مصر، ملكيته لأكبر شركة أمن في البلاد.
تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف المستميتة لاختراق دفاعاته على مختلف الجبهات، ويكبدها خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.
أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أنه في العقيدة العسكرية الروسية يوجد سببان لاحتمال استخدام الأسلحة النووية وهي الهجوم على روسيا والتهديد الوجودي لها.
شهدت محافظة مرسى مطروح غربي مصر، تحركات عاجلة بعد الأمطار الغزيرة والسيول التي وقعت في المحافظة خلال الساعات القليلة الماضية.
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن الهزيمة تحدث عندما نقبلها، وحالة الهزيمة في 67 كانت في الميدان العسكري.
أفادت قناة "سي إن إن" بأن 20 سيناتورا بالكونغرس الأمريكي بعثوا رسالة إلى الرئيس جو بايدن ردا على المطالب المعلنة التي قدمتها السعودية لتطبيع علاقاتها مع إسرائيل.
أفادت مراسلتنا في سوريا، بأن وزير الدفاع السوري علي عباس، كان حاضرا في حفل تخرج الضباط في الكلية الحربية في حمص الذي تعرض للاستهداف.
تعتزم محكمة استئناف أمريكية الاستماع، يوم الأربعاء، إلى محامين يحاولون إحياء دعوى رفعتها سيدة أمريكية ضد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو المحترف في صفوف نادي النصر السعودي.
أمر القائم بأعمال رئيس مجلس النواب الأمريكي المؤقت، باتريك ماكهنري، رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي بإخلاء مكتبها في مبنى الكابيتول بحلول يوم الأربعاء.
استغل بعض المعارضين للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في الخارج، فيديو للفنان المصري كريم عبد العزيز لحظة إعلان تأييده للرئيس المصري بطريقة غريبة.
كشف مدير كلية القادة والأركان الأسبق في مصر اللواء أركان حرب محمود طلحة، خطة خداع أشرف مروان، لإسرائيل بشأن موعد شن مصر حرب أكتوبر.
أعلنت قنصل عام مصر لدى الكويت السفيرة هبة ذكي منح المواطنين الكويتيين تأشيرة دخول جديدة إضافية لمصر.
أظهر مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع طالبات في كينيا يكافحن من أجل المشي، وسط تقارير عن مرض غامض ينتشر بين الطالبات وأن أكثر من 95 منهم تعرضن للشلل في أطرافهن السفلية.
أفادت وكالة الأنباء القطرية "قنا" بأن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد بعث رسالة خطية إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
قال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أن رغبة المملكة في استضافة كأس العالم 2034، تعد انعكاسا لما وصلت إليه من نهضة شاملة على الأصعدة والمستويات كافة.
رد حمدين صباحي، مؤسس حزب الكرامة والتيار الشعبي في مصر على انتقاد عدد من الأحزاب السياسية لمقابلته للرئيس السوري بشار الأسد وقادة "حزب الله اللبناني",
باشرت وزارة الداخلية الكويتية إنهاء خدمات العاملين لديها من الوافدين ممن بلغوا سن الـ60، ومن أتموا منهم 20 سنة في الخدمة في صفوفها، لإحلال الكويتيين.
أعلن قائد الدفاع الجوي للجيش الإيراني العميد علي رضا صباحي فرد أن مناورات الطائرات المسيّرة التي يجريها الجيش الإيراني حاليا شهدت لأول مرة تنفيذ عملية قتال جوي بين مسيّرتين.
ذكرت "ديرنير هاور" أن مشكلة الانتشار الواسع لـ "بق الفراش" الذي اجتاح فرنسا، انتقلت بقوة إلى بلجيكا. ومما يزيد من تفاقم المشكلة التكلفة العالية اللازمة للتخلص من هذه الطفيليات.
صرح عدد من المسؤولين الأمريكيين، بأن واشنطن تعتزم نقل آلاف الأسلحة والذخائر الإيرانية التي تم اعتراضها ومصادرتها وهي في طريقها إلى اليمن، إلى القوات الأوكرانية.
أعلنت الجمهورية العربية السورية الحداد العام لمدة 3 أيام على الضحايا المدنيين والعسكريين الذين ارتقوا بالاعتداء الإرهابي الذي استهدف تخريج طلاب الكلية الحربية بحمص.
علق ضابط المخابرات الأمريكية السابق سكوت ريتر، على هتاف شبان إسرائيليين في مدينة القدس بعبارات معادية للفلسطينيين، مؤكدا أن إسرائيل تفقد بشكل متسارع حقها الأخلاقي في الوجود كأمة.
تم منع الحكم الإنجليزي، دارين إنجلاند، حكم تقنية الفيديو المساعد في مباراة توتنهام ضد ليفربول، من إدارة أي لقاء للريدز حتى نهاية الموسم الجاري بعد خطئه الفادح.
أعلن العاهل المغربي، الملك محمد السادس، حصول بلاده على حق تنظيم منافسات كأس العالم نسخة 2030، بالاشتراك مع إسبانيا والبرتغال.
أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أنه تم تشكيل 9 أفواج احتياطية يجري تجديدها بالجنود المتعاقدين، ضمن قوات الجيش الروسي في منطقة العمليات العسكرية الخاصة.
أعلنت كتائب "شهداء الأقصى" التابعة لحركة "فتح" الفلسطينية أن مقاتليها تمكنوا من استهداف جرافة عسكرية إسرائيلية بعبوة ناسفة شرقي مدينة نابلس.
كشفت تقارير سعودية، أن خلافا حادا نشب بين مدرب نادي النصر، البرتغالي لويس كاسترو، لاعب الفريق عبد المجيد الصليهم على خلفية عدم مشاركة الأخير في المباريات.
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الجزائر هي دولة صديقة لروسيا، وانضمامها إلى مجموعة "بريكس" سيكون مفيدا. مشيرا إلى أنه يجب العمل على هذه القضية بهدوء مع الأصدقاء في المجموعة.
كشف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أن الإرهابيين اللذين هاجما قيادة الأمن الداخلي في أنقرة انطلقا من سوريا، وأكد أن مواقع العمال الكردستاني أصبحت أهدافا مشروعة للجيش التركي.
توفي السفاح الإسرائيلي الشهير أفرايم حيرام المتهم بقتل عشرات الجنود المصريين، وصاحب أول قفزة مظلية عملياتية في الجيش الإسرائيلي عن عمر يناهز 89 عاما.
قالت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون أن الناس يرددون الطروحات الروسية وهذه نقطة تسجل للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
احتفل نجم برشلونة الصاعد لامين جمال بليلة تاريخية خلال مشاركته أساسيا في لقاء فريقه ضد بورتو أمس الأربعاء في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، لكنه اضطر إلى تفويت بعض الدقائق.
أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن قوات خاصة سورية نفذت لأول مرة إنزالا جويا من طائرة إيل-76 روسية تابعة للقوات الجوية والفضائية من مجموعة القوات الروسية في سوريا,
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن سيناء "أمانة غالية" في أعناق المصريين وأنهم قدموا "تضحيات جليلة" لاستعادتها.
علق الملياردير الأمريكي إيلون ماسك على منتقديه من أوكرانيا الذين وصفوه بالخيانة وبالآراء "المؤيدة لروسيا" بأنهم NPC.. روبوتات مبرمجة غير مشاركة في اللعب.
حقق الاتحاد السوفيتي في 4 أكتوبر عام 1959 إنجازا علميا هو الأول من نوعه، وتمثل في التقاط المسبار "لونا – 3" أول ثلاث صور للجانب المظلم من القمر.
كشف وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان عن رسائل بعثتها واشنطن لطهران قبل قصف قاعدة "عين الأسد" الأمريكية في العراق ردا على اغتيال قائد فيلق القدس بالحرس الثوري قاسم سليماني.
صرح وزير الدفاع الإيطالي، غويدو كروزيتو، بأن سلطات البلاد فعلت الكثير لدعم أوكرانيا، وليس هناك مساحة أكبر بسبب محدودية الموارد لدى روما.
أشاد وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كرعي، اليوم الأربعاء بـ"العلاقات المزدهرة" بين إسرائيل والسعودية خلال زيارة هي الثانية لوزير إسرائيلي للرياض خلال أقل من أسبوع.
ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن ولاية أريزونا، قررت إنهاء عقود الإيجار لمزرعة مملوكة لشركة سعودية، وسط أزمة جفاف تواجه الولاية.
قال متحدث الخارجية الأمريكية تعليقا على إعلان ترشح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة، إنه "شأن داخلي يخص البلاد".
رغم التأييد الآسيوي الكبير لنية السعودية الترشح لاستضافة كأس العالم 2034، إلا أن هناك نية من جانب الاتحاد الأسترالي للترشح من أجل استضافة كأس العالم 2034.
أصدرت السفارة الإسرائيلية في مصر بيانا، تحدثت فيه عن زيارة وفد من طاقم السفارة إلى سيناء في الوقت الذي يحتفل فيه المصريون بذكرى الانتصار في حرب أكتوبر على تل أبيب.
وصف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك حرق القرآن بأنه فعل مثير للاشمئزاز، معربا عن اعتقاده بأن مثل هذه الحوادث تسبب الشقاق بين الدول.
رجح عدد من المسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن نقص التمويل الأمريكي لأوكرانيا خلال الأسابيع المقبلة، سيشكل معضلة خطيرة من شأنها أن يؤثر على ساحة المعركة.
دعا الرئيس التشيكي، بيتر بافيل، اليوم الأربعاء الأوروبيين إلى "عدم الاستسلام لإرهاق الحرب"، معربا عن أمله في أن يحل السلام في أوكرانيا في المستقبل القريب.
أثار كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، العديد من التساؤلات حول مستواه الفني والبدني عقب الهزيمة الثقيلة أمام نيوكاسل يونايتد (1-4)، في دوري أبطال أوروبا.
أعلنت الفنانة تيسير فهمي تحرير توكيل لأحمد الطنطاوي، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية.
رد الأمين العام لجامعة الدولة العربية أحمد أبو الغيط، على الوثائق الصادرة من جهاز الاستخبارات الإسرائيلي مؤخرا وتسريب معلومات عن الجيش المصري في حرب أكتوبر.
أعلنت فرنسا اليوم الخميس، أن قواتها العسكرية ستبدأ الانسحاب من النيجر "هذا الأسبوع" بعد خلاف مع المجلس العسكري الحاكم منذ انقلاب يوليو.
قال رئيس أبخازيا أصلان بجانيا، إنه ستظهر قاعدة دائمة جديدة لسلاح البحرية الروسية على ساحل البحر الأسود في هذه الجمهورية.
تحت العنوان أعلاه، كتبت داريا فيدوتوفا، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول الهدف من المحاولة الهجومية التي يستعد الجيش الأوكراني لتنفيذها في أكتوبر الجاري.
طرحت مجموعة من الجمهوريين إمكانية انتخاب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب رئيسا لمجلس النواب، لكن هذا قد لا يكون ممكنا في ظل قواعد الحزب الجمهوري الحالية في المجلس.
قال الصحافي كونراد رينكاس، في مقالة بصحيفة Myśl Polska، إن الحلفاء الغربيين يدركون حقيقة فقدان السيطرة على أوكرانيا قريبا، ويعتزمون تحويلها إلى أرض محروقة قبل أن يحدث ذلك.
أكد قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي أن لديهم قدرات تمكنهم من استهداف أي نقطة من العوامات المتحركة على بعد آلاف الأميال، باستخدام الطائرات المسيّرة والذكاء الاصطناعي.
تعرض باريس سان جيرمان لهزيمة قاسية على يد مضيفه نيوكاسل بنتيجة 1-4، في مباراة جمعت الفريقين يوم الأربعاء لحساب الجولة الثانية للمجموعة السادسة بدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.
أعلن ريال مدريد، اليوم الخميس، صفقة جديدة، وسط أجواء الاحتفالات بالفوز على نابولي (3-2)، في الجولة الثانية لدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الأربعاء، أنه سيسمح للمنتخب الروسي تحت 17 عاما للذكور والإناث بالمشاركة في بطولة كأس العالم، في حال نجاحه في اجتياز المنافسات التأهيلية.
ذكرت وسائل إعلام بولندية أن قطارين اصطدما وجها لوجه في مدينة غدينيا الشمالية صباح اليوم الخميس وأن ثلاثة أشخاص أصيبوا في الحادث.
لطالما لحقت النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ادعاءات انضمامه للنصر السعودي من أجل المال، لكن موقفه تجاه مكافأة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال "البطولة العربية" 2023 خالف ذلك.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس، أن قوات الجيش الأوكراني خسرت نحو 620 فردا بين قتيل وجريح على محاور القتال الأساسية خلال اليوم الماضي.
أشارت "نيويورك تايمز" إلى معارضة سكان مدينة غروسنهاين الألمانية بناء مصنع للذخيرة لأوكرانيا في مدينتهم خشية إغضاب الرئيس فلاديمير بوتين، وروسيا التي يفضلون الحفاظ على السلام معها.
اقترح الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، على السلطات الأميركية وقف دعم أوكرانيا، حتى تشارك أوروبا بالقدر نفسه من الأموال التي قدمتها واشنطن لكييف، والبالغ 175 مليار دولار.
قال مدرس الجراحة بطب أسوان، وعضو مجلس نقابة الأطباء المصريين إبراهيم الزيات، إن هناك عدة أسباب وراء هجرة الأطباء المصريين للخارج ومنها قلة الدخل، والتأهيل الطبي المستمر.
قاطعت أصوات إنذار الطوارئ خطاب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الأربعاء في جامعة تكساس، ليعلق على ذلك بسخرية قائلا "ربما هؤلاء أصدقاؤنا الروس يقاطعوننا".
قالت وزيرة الدفاع الهولندية كايسي أولونغرين إن دعم أوكرانيا هو "وسيلة رخيصة للغاية لضمان توقف روسيا وهذا النظام عن تشكيل تهديد لحلفاء (الناتو)، لذلك فمن المهم أن نستمر في دعمها".
افتتح اللواء خالدة فودة محافظ جنوب سيناء في مصر ، مشروع تطوير المقر الذي شهد تفاصيل جلسات مفاوضات السلام بين مصر وإسرائيل، عقب انتصار مصر في حرب أكتوبر المجيدة عام 1973.
قال فريد زهران المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة المصرية إنه يقدم نفسه "بديلا للنظام الحالي الذي احتكر السلطة والثروة والمجال العام على مدار 70 عاما".
قالت إذاعة "شام أف أم" السورية، يوم الخميس، إن 66 شخصا لقوا مصرعهم وأصيب حوالي 190 آخرين كحصيلة أولية لاستهداف حفل تخريج دورة ضباط الكلية الحربية في حمص.
فقد لاعب روما سيتي وعيه مباشرة بعد تسجيله هدفا رائعا في شباك فريق تيرمولي 1920، ضمن منافسات دوري الدرجة الرابعة الإيطالي لكرة القدم.
أعلنت السعودية يوم الأربعاء، نيتها الترشح لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2034، وذلك بعد ساعات من إعلان "الفيفا" منح المغرب وإسبانيا والبرتغال حق استضافة مونديال 2030.
كشف البنك المركزي المصري تراجع تحويلات المصريين العاملين في الخارج بنسبة 30.8% لتهبط إلى 22.1 مليار دولار العام المالي الماضي، مقابل 31.9 مليار دولار.
أعلن اليوتيوبر الشهير "سبيد" المعروف بعشقه لكريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي تخليه عن دعم مانشستر يونايتد، والتفرغ لـ"العالمي" فقط، بعد 36 عاما من تشجيعه يونايتد.
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء، إن لروسيا العديد من الأصدقاء في أوروبا ممن يشاطرونها تمسكها بالقيم التقليدية، إلا انهم يتصرفون بهدوء.
أعلنت القيادة المركزية الأميركية أنها نقلت إلى أوكرانيا يوم الاثنين الماضي نحو 1.1 مليون طلقة ذخيرة صادرتها البحرية الأمريكية في يوليو الماضي، أثناء نقلها من إيران إلى اليمن.
أعلنت وزارة الخارجية السودانية اليوم الأربعاء، عن رفضها القاطع لمشروع القرار الذي طرحته بريطانيا على مجلس حقوق الإنسان بشأن الأزمة الراهنة في السودان.
كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن المدينة التي ستستضيف نهائي مونديال 2030 المزمع إقامته في ثلاث دول وهي المغرب وإسبانيا والبرتغال.
أطلق الجيش الإيراني الثلاثاء مناورات مشتركة واسعة النطاق بطائرات بدون طيار في جميع أنحاء البلاد، بهدف تعزيز الاستعداد القتالي، حسب وكالة "اسوشيتد برس".
دعا مدرب نادي ليفربول يورغن كلوب إلى إعادة مباراة فريقه ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي، بسبب الأخطاء التحكيمية غير المسبوقة والتي تسببت في إلغاء هدف صحيح لـ"الريدز".
صرح وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة سعد بن شريده الكعبي بأن بلاده من خلال مشروع توسعة حقل الشمال تتطلع لزيادة إنتاجها من الغاز المسال، واصفا المشروع بالأكبر في تاريخ هذه الصناعة.
أشاد رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، فوزي لقجع، باللحظة التاريخية التي تعيشها كرة القدم في بلاده بعد إعلان "الفيفا" منح المغرب وإسبانيا والبرتغال حق استضافة مونديال 2030.
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