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لماذا روسيا؟

الفصل الثالث والثلاثون - دافيد

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دافيد يحكي كيف حقق حلم طفولته بالدراسة في روسيا والاستقرار فيها.

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