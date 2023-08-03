الفصل الثالث والثلاثون - دافيد

تاريخ النشر:03.08.2023 | 18:28 GMT |
آخر تحديث:03.08.2023 | 18:29 GMT |
دافيد يحكي كيف حقق حلم طفولته بالدراسة في روسيا والاستقرار فيها.
حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية من استهلاك منتج بامية زيرو المجمدة للعلامة التجارية (سنابل)، الذي يتم إنتاجه في مصر.
التهم تمساح لاعب فريق "ديبورتيفو ريو كاناس" الكوستاريكي لكرة القدم للهواة، خيسوس ألبيرتو لوبيز، يوم السبت الماضي، أثناء السباحة في نهر ريو كاناس في مقاطعة غواناكاستي.
تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث يصد الجيش الروسي محاولات قوات كييف المستميتة لاختراق الدفاعات الروسية على جبهة دونباس، ويكبدها خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.
كشف رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق بالجيش المصري والخبير الاستراتيجي، اللواء سمير فرج، كواليس مهمة حول ذكرى غزو العراق للكويت الذي يوافق تاريخ 3 أغسطس.
أدرجت الحكومة الروسية النرويج على قائمة الدول التي تنتهج سياسات غير ودية ضد البعثات الدبلوماسية والقنصلية الروسية على أراضيها.
قام وزير التجارة والصناعة المصري أحمد سمير بزيارة إلى تركيا وذلك في أول زيارة لوزير مصري من هذا النوع لأنقرة منذ 10 سنوات.
أعرب مستخدمو موقع "تويتر" الألمان عن غضبهم من تصريح نائب وزير الخارجية الأوكراني، أندريه ميلنيك، حول ضرورة تزويد كييف بمقاتلات "تورنادو" الألمانية.
منحت السعودية 200 مليون دولار لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مصر، لتعزيز النمو الشامل والمستدام، وإتاحة فرص العمل للشباب.
أكد ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، أن الدول الغربية ستجبر فلاديمير زيلينسكي خلال الاجتماع حول أوكرانيا في السعودية على التخلي عن جميع مطالبه من روسيا.
قال مراسل RT في واشنطن مساء اليوم الأربعاء إن شرطة العاصمة الأمريكية أفادت بورود تقارير عن إطلاق نار في مبنى مجلس الشيوخ.
أعلن رئيس وزراء كندا، جاستن ترودو، اليوم الأربعاء، أنه وزوجته صوفي غريغوار قررا الانفصال بعد زواج دام 18 عاما.
استقبل الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الأربعاء، أعضاء وفد المؤتمر القومي العربي، برئاسة السياسي المصري البارز حمدين صباحي.
بعد الخسائر الضخمة التي تكبدتها شركة المشروبات الأمريكية Anheuser Busch بسبب إعلان قدمه متحول جنسيا، تواجه سلسلة مقاهي "كوستا كوفي" البريطانية حملة مقاطعة شرسة.
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن إعداد اتفاقيات تجارية مع مصر والجزائر والمغرب وتونس، مشيرا إلى أهمية التعاون مع باقي دول إفريقيا.
كشف السياسي المصري الإيطالي، علي حرحش، تفاصيل التحقيقات وأقوال المصريين المتهمين في جريمة قتل شاب مصري بإيطاليا، والذي عثر عليه في البحر مقطوع الأيدي والرأس.
أعلنت وزارة الخارجية السعودية أن المملكة والكويت تؤكدان مجددا أن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة، بما فيها حقل "الدرة" بكامله، ملكية مشتركة بين البلدين فقط.
أفادت تقارير إسبانية بموافقة كيليان مبابي على فكرة اللعب في صفوف تشيلسي الموسم المقبل، وسط حديث عن شرط من النجم الفرنسي.
فجر المنتخب المغربي مفاجأة من العيار الثقيل بتأهله إلى دور الـ16 من النسخة التاسعة لبطولة كأس العالم لكرة القدم للسيدات 2023، المقامة حاليا في نيوزيلندا وأستراليا.
من العديد من دول أمريكا اللاتينية لمعت شخصيات بأسماء عربية في الاقتصاد والفن وفي المجال السياسي في أرفع المناصب، ما سلط الضوء على "شوام" أمريكا اللاتينية.
عاد رئيس بوركينا فاسو إبراهيم تراوري إلى بلاده من قمة روسيا إفريقيا في بطرسبورغ الروسية، ولاقى ترحيبا شعبيا كبيرا بعد تحديده مسار سياسة بلاده الخارجية المؤيد لروسيا.
أعلنت وسائل الإعلام الإسرائيلية منذ قليل، عن برومو فيلم "هاميزح " (الرصيف)، الذي سيتم عرضه بدور السينما يوم غد الخميس، الموافق 3 أغسطس.
قاد النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، نادي النصر السعودي إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال، بتعادله مع الزمالك المصري بهدف لكل منهما اليوم الخميس.
كشف أحدث تقرير صادر عن مجلس معلومات سوق السيارات المصري "أميك"، عن تراجع المبيعات الإجمالية خلال الأشهر الست الأولى من عام 2023 الجاري بنسبة 69.8 بالمئة.
تناقل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن مقتل ثلاثة مرتزقة أمريكيين إضافيين، قاتلوا إلى جانب قوات كييف في أوكرانيا.
أشارت وكالة "بلومبيرغ" إلى أن تعليق روسيا صفقة الحبوب ومنعها تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، حرم كييف من بيع حبوبها وصارت أوكرانيا بالكاد تسدّ رمقها.
كتبت صحيفة JB Press اليابانية أن ألمانيا التي كانت قوة دافعة لاقتصاد الاتحاد الأوروبي، تخاطر بأن تصبح "رجلا مريضا في أوروبا" مرة أخرى.
جاء في تقرير للاستخبارات البريطانية أن الأحراج والشجيرات التي تنمو تدريجيا في ساحات القتال، تعيق تقدم الجيش الأوكراني على جبهة الجنوب.
حذر الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، الرئيس الأمريكي الحالي، جو بايدن، في نهاية يونيو من الموقف القوي للرئيس السابق، دونالد ترامب، كمرشح محتمل للرئاسة الأمريكية.
كشفت تويوتا عن سيارة Land Cruiser الجديدة التي صممتها لتحدث نقلة نوعية في عالم مركباتها الرباعية الدفع.
بحث وزير التجارة والصناعة المصري أحمد سمير، مع وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي محمد فاتح كاجر إمكانية إنشاء منطقة صناعية تركية في مصر.
اكتشف علماء معهد شنغهاي للتغذية والصحة التابع لأكاديمية العلوم الصينية مادة طبيعية مضادة للشيخوخة والسرطان.
تسبب النجم البرازيلي مارسيللو بإصابة مروعة لمدافع نادي أرجنتينوس جونيورز بكسر في ساقه اليسرى الثلاثاء خلال مباراة في كوبا ليبرتادوريس في بوينس آيرس.
أكد سفير الصين لدى روسيا، تشانغ هانهوي، أن الناتو أصبح السبب الرئيسي لتفاقم أزمة أوكرانيا، مشيرا إلى أن الحلف دمر الاستقرار وغرس النزعة الانفصالية فيها على مدى 30 عاما.
شجب مستخدمو "تويتر" تصريح رئيس النظام الأوكراني فلاديمير زيلينسكي حول بدء موسم سياسي جديد في أوكرانيا يهدف إلى زيادة الدعم الغربي لكييف.
يجب تخزين زيت الزيتون في مكان بارد ومظلم، لذلك من الأفضل شراء زيت الزيتون في قناني زجاجية خضراء داكنة أو في علب معدنية، وليس في علب بلاستيكية.
أعلنت إسرائيل اليوم الأربعاء عن تقديمها منحا دراسية بمؤسسات التعليم العالي لمواطني ست دول عربية وفلسطين.
أعلن إدوارد زيرنين رئيس الاتحاد الروسي لتصدير الحبوب عن شراء مصر كميات كبيرة من القمح الروسي، دون أن يؤثر انسحاب روسيا من اتفاق إسطنبول لتصدير الحبوب على هذه الصفقة.
اقتحم عدد من الناشطين قصر العدل في العاصمة اللبنانية بيروت حيث عمدوا إلى طبع صور المسؤولين المتهمين بملف انفجار مرفأ بيروت.
أصبح جمهور الهلال السعودي يطارد رموز النادي للاستنجاد بهم في ظل غضبهم المستمر تجاه فهد بن نافل، رئيس ناديهم.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على أكثر من 850 جنديا أوكرانيا وإسقاط 38 مسيرة أوكرانية، وإحباط محاولات قوات كييف اختراق الدفاعات الروسية على جميع المحاور.
قال بنك الاستثمار الأمريكي الشهير، غولدمان ساكس، إنه يستبعد حدوث تخفيض جديد للسعر الرسمي للجنيه المصري على المدى القريب، نظرا لمخاوف الحكومة بشأن تأثير ذلك على ارتفاع الأسعار.
أعلن سكرتير مجلس الأمن الأوكراني، أليكسي دانيلوف، أن كييف لا تملك خططا بديلة في حالة وفاة الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي.
أكد مصدر في الرئاسة التركية أن محاولات الإضرار بالعلاقات التركية الروسية وخلق صورة سلبية عنها، لن تجدي نفعا.
علق الكرملين على مزاعم مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل حول "عرض روسيا حبوبها ومنتجاتها الغذائية بأسعار مخفّضة على الدول النامية لجعلها مدمنة عليها".
قال مصدر في ديوان رئاسة بشكيريا في روسيا، إن العسكري الذي هدد بتفجير قنبلة يدوية قرب أوفا، سلم نفسه لرجال الأمن بعد الحديث مع رئيس الجمهورية راضي خابيروف.
أعلن تنظيم "داعش"، اليوم الخميس، مقتل زعيمه أبو الحسين القرشي باشتباكات في إدلب بشمال غرب سوريا، وفقا لتسجيل صوتي نقلته وكالة "فرانس برس".
كتب غينادي بيتروف، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول اللقاء المرتقب بين بوتين وأردوغان، والرمزية السياسية والقانونية في أن يُعقد اللقاء في تركيا، وليس في روسيا.
أعلنت وزارة الطاقة السعودية عن تمديد خفض إنتاج النفط الطوعي البالغ مليون برميل يوميا لشهر إضافي، مشيرة إلى إمكانية حصول تمديد جديد أو زيادة هذا الخفض، في إطار دعم أسعار الخام.
تستمر العملية العسكرية الخاصة، حيث يصد الجيش الروسي محاولات مستميتة للقوات الأوكرانية لاختراق خط الدفاع الأول على طول الجبهة في دونباس ويكبدها خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.
ما أن دخل العالم الكندي جيرالد بول في 22 مارس 1990 شقته في بروكسل، حتى أصيب بمسدس كاتم للصوت بثلاث رصاصات في الظهر واثنتين في الرأس، وبقيت عملية الاغتيال غامضة حتى الآن.
لقي 6 أفراد من عائلة سعودية مكونة من 7 أفراد مصرعهم في حادث مروري على طريق قريضة الزراعي الرابط بين محافظة المهد والمدينة المنورة.
كشف مصدر سوري في معبر نصيب الحدودي مع الأردن عن توقف مئات الشاحنات والبرادات السورية المحملة بالخضار والفواكه والبضائع المختلفة على المعبر، إثر إجراءات جديدة فرضتها السعودية.
طور علماء دواءً لعلاج السرطان يقتل جميع الأورام السرطانية الصلبة بينما لا تصاب الخلايا الأخرى بأذى.
حذر الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ "حزب الله" اللبناني من "ارتكاب الأخطاء"، مؤكدا أن جيش بلاده "قوي ومستعد لأي سيناريو".
قالت وزيرة الخارجية النرويجية أنيكين فيدفيلدت إن بلادها وروسيا مهتمتان باستمرار العلاقات الدبلوماسية، والحفاظ على قنوات الاتصال بين البلدين.
عرضت إسرائيل مقترحا من شأنه أن يساعد بحلّ أزمة الكهرباء في مصر، والتي تصاعدت خلال الأيام الأخيرة، مع بدء تنفيذ خطة حكومية لترشيد الاستهلاك تحت مسمى "تخفيف الأحمال".
كشفت مجلة الجيش الإسرائيلي "يسرائيل ديفينس" عن أرقام ضخمة لقذائف صاروخية متطورة تعاقد عليها الجيش خلال الفترة الأخيرة تكفيه في حال اندلاع حرب طويلة الأجل .
تتزايد الأدلة على تورط جو بايدن بقضية فساد كبرى. ولكن الكاتبة ليز بيك في قناة فوكس نيوز تحذّر من تداعيات العزل السريع على الجمهوريين أنفسهم، فكيف يؤثر ذلك برأيها؟
صرح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في خطاب موجه لمؤيديه أنه يواجه حوالي 561 عاما في السجن في ثلاث قضايا جنائية.
انضم جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني إلى ركب منتقدي "ثورة الانتقالات للكرة السعودية" خلال الميركاتو الصيفي الجاري، مهاجما عقلية اللاعبين الذين غادروا أوروبا لدوري روشن.
عينت وزارة الدفاع الأوكرانية، متحدثا جديدا باسم قوات كييف، وهو صحفي أمريكي سابق متحول جنسيا، ويعرف نفسه الآن باسم، سارة أشتون سيريلو.
ذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية الأربعاء أن النصر وصيف بطل الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اقترب من التوصل لاتفاق مع برشلونة لشراء مدافعه الفرنسي كليمو لينغليه.
نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين أمريكيين وأوروبيين أن قوات كييف خسرت في أول أسبوعين من الهجوم المضاد 20٪ من الأسلحة والمعدات التي أرسلتها إلى منطقة العمليات القتالية.
أعلن المصري مرتضى منصور، الصادر بحقه حكم قضائي بعزله من رئاسة نادي الزمالك، رحيله بشكل رسمي عن "القلعة البيضاء" مراعاة للمصلحة العامة، بحسب تعبيره.
بات بإمكان رعايا أجانب ابتداء من الساعة 10:00 صباح اليوم الثلاثاء التقدم للحصول على تأشيرة إلكترونية لدخول الأراضي الروسية.
عرض المصرف المركزي الروسي اليوم الخميس شعار الروبل الرقمي، وذلك بعد إقرار الروبل الرقمي إلى جانب الروبل العادي والافتراضي في روسيا اعتبارا من أغسطس الجاري.
دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الإفراج الفوري عن رئيس النيجر محمد بازوم والحفاظ على الديمقراطية هناك، بعد الانقلاب الذي دعمه جيش النيجر.
تحدث المحلل السياسي الإسرائيلي المتخصص في الشأن المصري، تسيبي برائيل، في مقال حول أزمة الطاقة الأخيرة التي تعاني منها مصر وانقطاع التيار الكهربائي بشكل مستمر.
قضت محكمة هندية بأحقية المسؤولين في إجراء مسح علمي للتحقق مما إذا كان المسجد الذي شيد في القرن السابع عشر شمال البلاد قد بني فوق معبد هندوسي أم لا.
أكد متحدث الكرملين دميتري بيسكوف أهمية قمة مجموعة "بريكس" المزمعة الشهر الجاري في جوهانسبورغ بجنوب إفريقيا، وكشف عن القضايا الرئيسية التي ستبحثها.
فاز نادي الاتحاد السعودي على نادي الشرطة العراقي (2-1) في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأربعاء، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال لكرة القدم.
أعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، في اجتماع طارئ مع السفراء الأوكرانيين اليوم الأربعاء، أن ما يسمى "قمة السلام" يمكن أن تعقد هذا الخريف.
أثار ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي الأمريكي، جدلا واسعا باحتفاليته الجديدة خلال مباراة فريقه الجديد أمام أورلاندو في دور الـ32 من مسابقة كأس الدوري الأمريكي المكسيكي لكرة القدم.
نشرت وزارة الدفاع الروسية فيديو لأول مناورات ليلية أجرتها قوات روسية سورية مشتركة في محافظة حماة غربي سوريا، تدربت فيها القوات المشاركة على تدمير تجمّعات الإرهابيين المفترضة.
مني رئيس فرنسا، إيمانويل ماكرون، بنكسات في منطقة الساحل بعدما كان يطمح لـ"تجديد" العلاقات مع مالي وبوركينا فاسو والنيجر، وهو ما يطرح تساؤلات حول مصير الوجود العسكري الفرنسي فيها.
قرر وزير الشباب والرياضة الصومالي إيقاف رئيسة اتحاد ألعاب القوى في بلاده وبدء إجراءات قانونية بعد أن احتاجت عداءة لأكثر من 21 ثانية لإكمال سباق 100 متر في دورة الألعاب الجامعية.
تحذّر "واشنطن بوست" من احتمال انسحاب الولايات المتحدة من الناتو في حال فوز السيد ترامب بالولاية الرئاسية. فكيف ترى رئاسة تحرير الصحيفة الأمريكية الصورة ؟
أكد رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، فلورنتينو بيريز، أن الفريق الملكي لن يتخذ المبادرة في إبرام صفقة التعاقد مع الفرنسي، كيليان مبابي، مهاجم فريق باريس سان جيرمان لكرة القدم.
أصدرت هيئة المحلفين الفيدرالية في ببيتسبرغ بولاية بنسلفانيا، بعد مداولات دامت أكثر من 10 ساعات اليوم الأربعاء، حكما بإعدام الأمريكي، روبرت باورز، المتهم بقتل11 يهوديا عام 2018.
زعم مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن روسيا "تعرض الحبوب بأسعار مخفّضة على الدول النامية لجعلها مدمنة عليها".
أعلن البروفيسور بدري غفاساليا أخصائي أمراض الذكورة والجهاز البولي، أن العادات السيئة هي سبب أكثر من ثلث حالات العجز الجنسي لدى الذكور.
تقرر لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي اليوم الخميس 3 أغسطس 2023، أسعار الفائدة الحالية، سواء بالتثبيت أو الرفع، وفقا للمعطيات الاقتصادية.
أخفق المنتخب الألماني في تجاوز حاجز دور المجموعات لبطولة كأس العالم للسيدات 2023 عقب تعادله مع كوريا الجنوبية (1-1)، وفوز المغرب على نظيره الكولومبي بهدف من دون رد اليوم الخميس.
دمرت وحدات الجيش الروسي موقعا تابعا لقوات كييف في مقاطعة خيرسون، بعد أن قام المرتزقة البولنديون برفع علم بولندا عليه.
أفاد مصدر في الحكومة الهندية بأن رئيس الوزراء ناريندرا مودي لن يحضر قمة "بريكس" شخصيا بعد قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عدم الحضور، ومشاركته في القمة عبر الفيديو.
نفت مصادر لـRT مقتل أحد الضباط بعد تداول أنباء على مواقع التواصل في مصر.
تابع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، تألقه منذ مغادرته القارة الأوروبية إلى إنتر ميامي الأمريكي بتسجيله هدفين جديدين، قاد بهما فريقه للفوز في "ديربي" فلوريدا على أورلاندو بنتيجة 3-1.
أصدر المحامي العام الأول لنيابات غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية توجيهات بفتح تحقيق عاجل في واقعة إنهاء أب لحياة ابنه بإعطاءه جرعة "أيس" مخدر زائدة.
كشف الدكتور عباس شراقي استاذ الجيولوجيا وخبير المياه عن وقوع زلزال بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر في إريتريا بالقرب من الحدود الأثيوبية على بعد حوالي 630 كم شمال شرق سد النهضة.
لا تضرب الأسلحة الأمريكية النظامية القاتلة في أجزاء من العالم فحسب، بل وتنطلق بانتظام أيضا في الشوارع والمدن الأمريكية في ظاهرة مقلقة متزايدة.
عثر علماء على "عقار حي" غير عادي في الدم لأحد الناجين من سرطان في مراحله الأخيرة.
وصلت الحرارة في مدينة البصرة العراقية، يوم الثلاثاء إلى 51 درجة مئوية.
احتفلت الكلية العسكرية التكنولوجية في مصر بتخرج الدفعة الثانية للفنيين العاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، وذلك بعد إتمام دورتهم التدريبية.
أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن واشنطن ستفعل كل ما هو ضروري لضمان الصادرات الغذائية من روسيا إذا عادت موسكو إلى صفقة الحبوب.
انتظم النجم السنغالى ساديو ماني في أول تدريباته مع ناديه الجديد النصر السعودي، بعد انتقاله رسميا من بايرن ميونخ مقابل 40 مليون يورو.
طالب رئيس مجلس "الدوما" الروسي فياتشيسلاف فولودين الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا بتعويض إفريقيا عن الأضرار التي ألحقتها بالقارة الإفريقية.
احتشد المئات في مظاهرة مؤيدة للانقلاب العسكري في النيجر بالعاصمة نيامي رافعين الأعلام الوطنية والروسية، في إطار الاحتفال بعيد الاستقلال الـ63 عن فرنسا.
ارتفعت أسعار النفط بشكل ملحوظ في تعاملات اليوم الخميس، بعد قرار سعودي جديد يطال إنتاج النفط الطوعي.
وجّه الرئيس فلاديمير بوتين باستخدام المؤسسات الحكومية السيارات روسية الصنع، مهيبا بجميع المسؤولين دعم تطوير علامات السيارات الوطنية، وإعطاء الأولوية في المشتريات للسيارات الروسية.
نفى المتحدث باسم الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، ما يتداول حول التفريط بسيادة العراق البرية أو البحرية، خاصة بمنطقة "أم قصر"، مؤكدا التزام بلاده التام بشأن ترسيم الحدود مع الكويت.
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